💥Обзор новостей: в ГД предложили сделать выходными дни между майскими, Skype — все, левши чаще правшей становятся миллиардерами

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Правительство ввело мораторий на применение штрафных санкций по НДС к предпринимателям на УСН. Правительство приняло решение поддержать предпринимателей на УСН, впервые ставших плательщиками НДС. К ним не будут применяться штрафные санкции за непредставление в срок первой декларации по НДС, если она впервые подается за любой из кварталов 2025 года.

В ГД предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. Депутат Игорь Антропенко пояснил, что перерыв посередине праздников не позволяет россиянам полноценно отдохнуть. «Есть смысл зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 мая по 9 мая без перерыва между ними. Граждане спокойно смогут подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках», — цитирует ТАСС парламентария.

Рабочий день 7 мая не будет сокращенным, напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Среда, 7 мая — обычный рабочий день, не сокращенный, поскольку за ним не сразу следует государственный праздник. 8 мая — обычный выходной, который перенесли с 23 февраля.

Уровень безработицы в РФ по итогам первого квартала этого года снизился, заявляет Росстат. По оценке ведомства, в марте этого года уровень безработицы в РФ составил 2,3%, опустившись на 0,1 процентного пункта (п. п.) после повышения, зафиксированного в январе—феврале. Безработными по классификации Международной организации труда (не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю) себя признали около 1,8 млн человек — 1,1 млн из них составляют городские жители, 0,7 млн — сельские.

Skype прекратит свою работу сегодня, 5 мая. Skype официально больше не существует, 5 мая Microsoft закрывают сервис спустя 23 года работы. Skype был основан в 2003 году и быстро стал одним из самых популярных приложений для видеозвонков и обмена сообщениями.

Более 85% препаратов от психических заболеваний россияне приобретают самостоятельно. В 2024 году в России было продано 175,9 млн упаковок препаратов для лечения психических расстройств на 57 млрд руб., из которых только 8,46 млрд руб. пришлось на закупки лекарств за счет бюджета. Самостоятельные же траты пациентов на такие препараты выросли на 26%, до 48,5 млрд руб.

Леди Гага бесплатно спела для 2 млн человек на пляже в Копакабана. Более двух миллионов человек пришли в субботу вечером на бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана, тем самым был побит рекорд Рио-де-Жанейро, установленный в прошлом году Мадонной. Концерт 39-летней певицы был оплачен городом в попытке оживить экономику Рио.

Движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Согласно заявке, с данным логотипом в России можно будет производить и продавать до 2033 года ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки, а также боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия. Шествие «Бессмертного полка» будет проведено 9 мая в смешанном формате — онлайн и в традиционном.

В Финляндии на АЭС произошла утечка водорода. В Финляндии на втором энергоблоке АЭС «Ловииса», расположенной на острове Хястхолмен, зафиксировали утечку водорода. Согласно информации, повышенное потребление водорода генератором было замечено вечером 3 мая. Проверка показала, что источник утечки — один из четырех теплообменников генератора. Утечка была остановлена путем оперативной изоляции поврежденного элемента.

Левши чаще правшей становятся миллиардерами, выяснили ученые. Люди с доминирующей левой рукой чаще добиваются успеха в корпоративной среде и становятся миллиардерами. К такому выводу пришли ученые из колледжа бизнеса Дональда Костелло. О результатах исследования сообщает издание Daily Mail. Среди известных левшей — Билл Гейтс, Стив Джобс и Марк Цукерберг. Всего среди 1000 лучших гендиров нашли 91% людей, которые пишут левой рукой, и бизнес-показатели их компаний были в разы выше среднего.

С 1 июля тарифы на электроэнергию для россиян проиндексируют на 12,6%. Минэкономики анонсировало рост тарифов на электроэнергию, с 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию в России вырастут на 12,6%. Повышение продолжится в 2026 году — еще на 9,8%, в 2027 — на 7%. Минэкономразвития объясняет рост инфляцией и подорожанием газа.

Судью ООН приговорили к шести годам тюрьмы за принуждение к рабскому труду. Судью Международного суда ООН, 50-летнюю Лидию Мугамбе приговорили к тюремному сроку за содержание в рабстве женщины из Уганды. Она получила шесть лет тюремного заключения за то, что держала в рабстве женщину и заставляла ее работать горничной у себя дома в Великобритании бесплатно.

Ученые заявили о замедлении вращения Земли из-за китайской плотины «Три ущелья». Крупнейшая в мире электростанция «Три ущелья» удерживает десятки миллиардов тонн воды, влияя на распределения массы всего земного шара. Из-за этого продолжительность дня увеличилась на 0,06 микросекунды, а ось планеты сдвинулась на 2,5 сантиметра. Мощность плотины «Три ущелья» — 22,5 тыс. МВт, она производит количество энергии, сопоставимое с энергией 15 ядерных реакторов.

В Дубае стартовали продажи Lada Niva Legend. Шейхи смогут купить российский внедорожник за 64 тысячи дирхамов (около 1,5 млн рублей).