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Наталия Лукина
Самозанятые

Путин поручил Минэкономики и Минтруду не загонять самозанятых «в тень»

Власти ни в коем случае не должны делать шагов, которые могут загнать самозанятых обратно «в тень», заявил президент РФ Владимир Путин на вчерашней встрече с членами «Деловой России». Значит ли это, что претензий к бизнесу, работающему с самозанятыми, станет меньше?

❌Властям запретили загонять самозанятых «в тень»

Путин предостерег власти от шагов, которые загнали бы самозанятых «в тень». Президент попросил Минэкономики и Минтруд обратить на это внимание.

«Ни в коем случае не нужно предпринимать шаги, которые бы загнали опять самозанятых в тень. Здесь нужно быть очень аккуратными <...> эти шаги не должны загнать никуда никого опять в серую зону. Аккуратненько так», — сказал он на встрече с руководителями «Деловой России» в Кремле.

Напомним, в середине марта Счетная палата рекомендовала правительству изменить условия применения спецрежима НПД. Планируется, что налоговая служба сможет отслеживать расчеты самозанятых. А если точнее — дать налоговикам доступ к проверке счетов самозанятых. Однако после вчерашнего заявления гаранта ясно, что пока ФНС доступ не получит.

❓Как работать с самозанятыми в 2025 году без рисков

Это не означает, что бизнес может выдохнуть и продолжать беспечно заключать договоры ГПХ с самозанятыми. В ФНС неоднократно заявляли, что заключение договоров с самозанятыми в целях подмены трудовых отношений несет серьезные риски для работодателя. В письме от 15 апреля 2022 года № ЕА-4-15/4674 инспекторы подробно описали признаки подмены трудовых отношений. Вчера налоговики опубликовали еще одно предупреждение, в котором призывали руководителей организаций и предпринимателей исключить подмену.

Эксперты рекомендуют взвесить все «за» и «против» такого сотрудничества. И если вы все же выбрали «за», изучите все нюансы и правила. А именно:

  • самозанятый не может работать в компании, если был ее работником и уволился меньше двух лет назад;

  • предмет договора с самозанятым работником не должен совпадать с основным видом деятельности компании;

  • сотрудничество с одним и тем же самозанятым не должно быть постоянным;

  • за каждую оплату требуйте у самозанятого чек;

  • не предоставляйте оборудование, инструменты, рабочее место;

  • у самозанятого работника не должно быть графика работы и отпусков;

  • перечисленные суммы не должны быть одинаковыми из месяца в месяц;

  • грамотно составляйте договор: досконально прописывайте работы и услуги, которые выполняет самозанятый. В договоре не должно быть упоминания о материальной ответственности.

В случае, если налоговики переквалифицируют гражданско-правовые отношения в трудовые, работодателю необходимо будет доначислить НДФЛ и страховые взносы за все время действия договора. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 40% от суммы неуплаченных налогов. Помимо этого, вас ждет штраф:

  • от 50 тыс до 100 тыс руб. — для организаций;

  • от 5 тыс до 10 тыс руб. — для ИП;

  • от 10 тыс до 20 тыс руб. — для должностных лиц.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

210 подписчиков 972 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

4
  • Королева Королевская
    Ведущий бухгалтер

    перечисленные суммы не должны быть одинаковыми из месяца в месяц;

    В смысле???

    При аренде жилого помещения у самозанятого, например, естественно суммы будут одинаковые из месяца в месяц.

  • Ирина Е
    Специалист

    «Ни в коем случае не нужно предпринимать шаги, которые бы загнали опять самозанятых в тень. Здесь нужно быть очень аккуратными <...> эти шаги не должны загнать никуда никого опять в серую зону. Аккуратненько так», — сказал он на встрече с руководителями «Деловой России» в Кремле.

    Подсечка представляет собой один из самых ответственных и сложных моментов на рыбалке. Разрабатывать навык следует на тех рыбах, которые смело хватают крючок с наживкой, в результате чего поплавок уверено демонстрирует поклевку. Вообще, подсечка – дело тонкое. Научиться делать ее правильно можно только с опытом и под чутким руководством опытных рыболовов.))))