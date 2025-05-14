Путин поручил Минэкономики и Минтруду не загонять самозанятых «в тень»

❓Как работать с самозанятыми в 2025 году без рисков

Это не означает, что бизнес может выдохнуть и продолжать беспечно заключать договоры ГПХ с самозанятыми. В ФНС неоднократно заявляли, что заключение договоров с самозанятыми в целях подмены трудовых отношений несет серьезные риски для работодателя. В письме от 15 апреля 2022 года № ЕА-4-15/4674 инспекторы подробно описали признаки подмены трудовых отношений. Вчера налоговики опубликовали еще одно предупреждение, в котором призывали руководителей организаций и предпринимателей исключить подмену.

Эксперты рекомендуют взвесить все «за» и «против» такого сотрудничества. И если вы все же выбрали «за», изучите все нюансы и правила. А именно:

самозанятый не может работать в компании, если был ее работником и уволился меньше двух лет назад;

предмет договора с самозанятым работником не должен совпадать с основным видом деятельности компании;

сотрудничество с одним и тем же самозанятым не должно быть постоянным;

за каждую оплату требуйте у самозанятого чек;

не предоставляйте оборудование, инструменты, рабочее место;

у самозанятого работника не должно быть графика работы и отпусков;

перечисленные суммы не должны быть одинаковыми из месяца в месяц;

грамотно составляйте договор: досконально прописывайте работы и услуги, которые выполняет самозанятый. В договоре не должно быть упоминания о материальной ответственности.

В случае, если налоговики переквалифицируют гражданско-правовые отношения в трудовые, работодателю необходимо будет доначислить НДФЛ и страховые взносы за все время действия договора. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 40% от суммы неуплаченных налогов. Помимо этого, вас ждет штраф: