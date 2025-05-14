Путин поручил Минэкономики и Минтруду не загонять самозанятых «в тень»

❌Властям запретили загонять самозанятых «в тень»
Путин предостерег власти от шагов, которые загнали бы самозанятых «в тень». Президент попросил Минэкономики и Минтруд обратить на это внимание.
«Ни в коем случае не нужно предпринимать шаги, которые бы загнали опять самозанятых в тень. Здесь нужно быть очень аккуратными <...> эти шаги не должны загнать никуда никого опять в серую зону. Аккуратненько так», — сказал он на встрече с руководителями «Деловой России» в Кремле.
Напомним, в середине марта Счетная палата рекомендовала правительству изменить условия применения спецрежима НПД. Планируется, что налоговая служба сможет отслеживать расчеты самозанятых. А если точнее — дать налоговикам доступ к проверке счетов самозанятых. Однако после вчерашнего заявления гаранта ясно, что пока ФНС доступ не получит.
❓Как работать с самозанятыми в 2025 году без рисков
Это не означает, что бизнес может выдохнуть и продолжать беспечно заключать договоры ГПХ с самозанятыми. В ФНС неоднократно заявляли, что заключение договоров с самозанятыми в целях подмены трудовых отношений несет серьезные риски для работодателя. В письме от 15 апреля 2022 года № ЕА-4-15/4674 инспекторы подробно описали признаки подмены трудовых отношений. Вчера налоговики опубликовали еще одно предупреждение, в котором призывали руководителей организаций и предпринимателей исключить подмену.
Эксперты рекомендуют взвесить все «за» и «против» такого сотрудничества. И если вы все же выбрали «за», изучите все нюансы и правила. А именно:
самозанятый не может работать в компании, если был ее работником и уволился меньше двух лет назад;
предмет договора с самозанятым работником не должен совпадать с основным видом деятельности компании;
сотрудничество с одним и тем же самозанятым не должно быть постоянным;
за каждую оплату требуйте у самозанятого чек;
не предоставляйте оборудование, инструменты, рабочее место;
у самозанятого работника не должно быть графика работы и отпусков;
перечисленные суммы не должны быть одинаковыми из месяца в месяц;
грамотно составляйте договор: досконально прописывайте работы и услуги, которые выполняет самозанятый. В договоре не должно быть упоминания о материальной ответственности.
В случае, если налоговики переквалифицируют гражданско-правовые отношения в трудовые, работодателю необходимо будет доначислить НДФЛ и страховые взносы за все время действия договора. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 40% от суммы неуплаченных налогов. Помимо этого, вас ждет штраф:
от 50 тыс до 100 тыс руб. — для организаций;
от 5 тыс до 10 тыс руб. — для ИП;
от 10 тыс до 20 тыс руб. — для должностных лиц.
Мы предупредили о повышении цены на подписку Клерк.Премиум на 50% и получили рекордное количество заявок на оплату по старой цене. Даем шанс купить подписку за 6 000 руб. Поспешите — 15 мая мы вернем цену 9 000 руб. насовсем!
В годовую подписку входят:
60+ онлайн-курсов по важным темам.
Записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю.
Безлимитные консультации с экспертами.
Статьи с разборами новых правил.
Онлайн-посещение конференций.
Справочно-правовая система.
Инструменты и сервисы для работы бухгалтера.
Успейте оформить подписку Клерк.Премиум за 6 000 руб.! 15 мая цена вырастет на 50% и составит
9 000 руб.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Комментарии4
В смысле???
При аренде жилого помещения у самозанятого, например, естественно суммы будут одинаковые из месяца в месяц.
Фиксированная стоимость услуг, систематическое оказание услуг с их регулярной оплатой вызовет у ФНС подозрение. Но всегда же дать объективное пояснение
Подсечка представляет собой один из самых ответственных и сложных моментов на рыбалке. Разрабатывать навык следует на тех рыбах, которые смело хватают крючок с наживкой, в результате чего поплавок уверено демонстрирует поклевку. Вообще, подсечка – дело тонкое. Научиться делать ее правильно можно только с опытом и под чутким руководством опытных рыболовов.))))
Ахахаха))) Точно!