🏄‍♀️ Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году?

Минтруд определился, как мы будем отдыхать и работать в 2026 году. Пора планировать отпуск. Расскажем, какие месяцы для отпуска самые выгодные в следующем году. Как рассчитываются отпускные. Как законно увеличить отпуск. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Как отдыхаем в 2026 году: официальные выходные?

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Пять раз в будущем году россияне смогут отдохнуть по три дня. И один раз 12 дней.

Официальные выходные:

новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года;

майские праздники — шесть дней по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля;

по случаю 8 Марта — с 7 по 9 марта;

в честь Дня России — с 12 по 14 июня;

по случаю Дня народного единства — 4 ноября;

31 декабря 2026-го — выходной.

Производственный календарь на 2026 год

Всего в 2026 году будет 247 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, а выходных и праздничных, в том числе сокращенных на час, — 118.

Производственный календарь на «Клерке» на 2025 год здесь, а на 2026 год тут.

Как рассчитываются отпускные?

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением Правительства №540 от 24.04.2025. Изменения затронут алгоритм начисления отпускных, командировочных и некоторых других видов выплат сотрудникам.

С сентября 2025 года для расчета выходного пособия СДЗ надо будет умножать на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году. Формула такая:

Выходное пособие = СДЗ х Среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году

Как было Что будет с 1 сентября Как отразиться Сумма зависела от количества рабочих дней в месяце Средний дневной или часовой заработок необходимо умножать на среднее количество дней или часов. В 2026 году среднее количество дней: (247/12) — 20,58. Величина пособия больше не зависит от количества рабочих дней или часов. При выплате сотрудникам с одинаковым средним доходом выплата будет одинаковой, независимо от числа рабочих дней

Для работников с суммированным учетом рабочего времени средний заработок для выходного пособия считают исходя из среднего часового заработка (СЧЗ). С 1 сентября СЧЗ надо будет умножать на среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году.

Выходное пособие = СДЗ х Среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году

В какие месяцы выгодно брать отпуск в 2026 году?

При выборе месяца для отпуска стоит отдать предпочтение тому, где меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, будет «дороже» один рабочий день. Если спланировать поездку правильно, можно получить больше отпускных.

В 2026 году самые невыгодные месяцы для отпуска — январь, февраль и май, потери в доходах из-за отпуска будут максимальными. Выгоднее всего идти отдыхать в июле — в нем 23 рабочих дня. Также много рабочих дней в апреле, сентябре и октябре — 22 рабочих дня.

Совет: если у вас ожидается повышение зарплаты — планируйте отпуск после этого события. Размер отпускных увеличится, ведь их будут считать с учетом на более высокий доход.

Как законно увеличить отпуск в 2026 году?

Увеличить отдых почти в два раза можно с помощью праздничных дней и выходных. Например, взять в мае отпуск с 4 по 8 число, получится 11 дней отпуска. Но не забывайте, что из-за малого числа рабочих дней этот месяц не самый выгодный для отдыха.

Или взять отпуск с 8 по 11 июня. В этом случае получится 9 дней отдыха.

Отличный вариант — ноябрь. Если взять отпуск 2–3 или 5–6 ноября, получите 5 дней отдыха подряд, при этом потратив всего два из положенных 28 дней.

А если решите продлить себе отпуск в декабре, то можно взять 3 дня отпуска с 28 по 30 декабря, в итоге отдых начнется 26 декабря и закончится после новогодних каникул.

Как спланировать отпуск?

Бухгалтеру сложно спланировать отпуск — бесконечные отчеты, уведомления и уплата налогов. Подготовили чек-лист основных дел, которые нужно сделать перед началом отпуска, чтобы полноценно отдыхать, а не сидеть за компьютером.

✅ Обучите «сменщика» тому, чего он не знает. Вы должны уйти отдыхать со спокойной душой и быть уверенным, что на работе все в полном порядке, а не начался апокалипсис. Делегировать свои полномочия можно только подготовленному человеку.

Бухгалтер не передал дела и ушел в отпуск

✅ Согласуйте отпуск с коллегами. Договоритесь с человеком, который будет заменять вас, обсудите все потенциально опасные моменты и скоординируйте действия. Не забудьте оформить на вашего заместителя подпись в банке, чтобы в ваше отсутствие компания могла оплачивать счета, отправляя платежные поручения.

✅ Проинформируйте коллег о своем отсутствии. Сообщите, кто вас будет замещать, на какой срок и по каким вопросам можно обращаться к вашему заместителю, а с какими лучше дождаться вас. Это можно сделать рассылкой по электронной почте или в мессенджере.

✅ Подготовьте инструкции для подчиненных. Пропишите досконально все задачи, сроки и контакты. Укажите, какие документы запросить у контрагента, что делать, если налоговики прислали требование и т.д.

✅ Попросите коллег беспокоить вас только в случае острой необходимости. Дайте себе возможность полноценно отдохнуть, разгрузиться и не думать про работу.