Почему бухгалтер для большинства — это неухоженная вредная «тетка»?

В СМИ сравнили школьную форму, которую представил Минпросвещения, со стилем бухгалтеров. Кажется, о нас очень нелестно думают в обществе. Почему о современных бухгалтерах думают, как о каких-то нафталиновых бабках? Откуда такой стереотип?

Какое неправильное представление у Газеты.ру о бухгалтерах. Вот такое нелестное сравние сделали в СМИ. Бухгалтеры сейчас стильные, современные, ухоженные женщины (и мужчины). Почему о бухгалтерах думают, как о каких-то нафталиновых бабках?

Из-за чего поднялся шум. Напомним, на днях Минпросвещения обнародовало новую школьную форму по ГОСТу. И если в самом ГОСТе ничего страшного нет, то от примера, который министерство сшило в качестве образца, становится дурно.

Ну как можно в такое нарядить детей? Уродливее форму придумать реально сложно! Это что за жабо? Назовите хоть одного человека, который носит жабо?

В соцсетях и СМИ тут же начались сравнения формы с одеждой Людмилы Прокофьевны и Новосельцева — героев «Служебного романа».

Мы согласны, сравнения абсолютно справедливые. Но сравнивать эти странные наряды со стилем современных бухгалтеров мягко говоря некорректно. Посмотрите, какие бухгалтеры яркие, красивые, стильные и замечательные!

Но, к сожалению, шутка про хорошего бухгалтера, у которого не сойтись может только юбка — отражает отношение людей к представительницам бухгалтерии. Коллеги, почему не меняется взгляд на профессию, почему бухгалтер — это всегда неопрятная вредная «тетка», как сломать этот стереотип?

