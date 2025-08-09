❗️Подайте уведомление в Роскомнадзор: появилась новая схема мошенничества с персональными данными
Компании и ИП обязаны уведомлять РКН о сборе, обработке и хранении персональных данных до начала работы с ними. С 30 мая 2025 года штрафы за нарушения многократно увеличились — до 1 млн рублей. Страхом перед санкциями воспользовались мошенники, сообщает пресс-служба ведомства.
Схема така:
звонит бот или злоумышленник и заявляет, что необходимо подать уведомление о намерении выполнять обработку персональных данных, и угрожает крупными штрафами;
если собеседник сообщает, что подал уведомление, злоумышленник настаивает, что необходимо предоставить дополнительные данные и присылает ссылку с формой для заполнения.
Сотрудники Роскомнадзора не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные. Будьте бдительны!
Если вам поступают подозрительные звонки или сообщения от неизвестных, не следуйте их указаниям!
Если вы хотите проверить статус поданного вами уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных ➡️ здесь
Если вы хотите проверить факт внесения оператора в Реестр РКН ➡️ здесь
