❗️Подайте уведомление в Роскомнадзор: появилась новая схема мошенничества с персональными данными

РКН предупредил о новой схеме мошенничества с использованием имени ведомства. Мошенники звонят и посылают сообщения россиянам якобы от имени Роскомнадзора с требованием подать уведомление о намерении осуществлять обработку персданных и угрожают штрафами.

Компании и ИП обязаны уведомлять РКН о сборе, обработке и хранении персональных данных до начала работы с ними. С 30 мая 2025 года штрафы за нарушения многократно увеличились — до 1 млн рублей. Страхом перед санкциями воспользовались мошенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Схема така:

звонит бот или злоумышленник и заявляет, что необходимо подать уведомление о намерении выполнять обработку персональных данных, и угрожает крупными штрафами;

если собеседник сообщает, что подал уведомление, злоумышленник настаивает, что необходимо предоставить дополнительные данные и присылает ссылку с формой для заполнения.

Сотрудники Роскомнадзора не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные. Будьте бдительны!

Если вам поступают подозрительные звонки или сообщения от неизвестных, не следуйте их указаниям!

Если вы хотите проверить статус поданного вами уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных ➡️ здесь

Если вы хотите проверить факт внесения оператора в Реестр РКН ➡️ здесь

