🚀 Готовимся к Клерк.Конференции! Главные изменения-2026: если вы бухгалтер — вам сюда!

Хотите увидеть лидеров мнений бухгалтерской и налоговой сферы? Зимой у вас будет такая возможность. В декабре проведем — Клерк.Конференцию. Разберем налоговую реформу-2026. Вчера обсуждали концепцию и поняли, что интересных спикеров так много, что будем проводить мероприятие два дня. Если вы бухгалтер — вам сюда!😺

Коллеги, вы просили, мы сделали! Клерк.Конференции офлайн — быть! Это еще даже не анонс, а скорее инсайдерская информация. Конференции состоится в Москве и будет идти два дня, ориентируйтесь на начало декабря. Еще нет официального анонса, нет сайта мероприятия и продаж билетов, но уже согласованы некоторые очень интересные спикеры, партнеры, а также мы начали составлять сетку дискуссий.

Очень волнительно! Вспоминаю прошлое двухдневное мероприятие и начинаю нервничать. Столько моментов надо учесть, столько нюансов проработать! Вы знаете, что «Клерк» максимально старается быть полезным для бухгалтеров, мы постоянно учимся и растем, чтобы быть лучшими для вас. Прошлая конференция, по отзывам посетителей, прошла без сучка и задоринки, планка поднята высоко, наша задача в декабре не только удержать ее, но и поднять еще выше.

Как думаете, сможем?

Мы хотим сделать декабрьскую конференцию главным событием для бухгалтеров, предпринимателей и селлеров России. Работы предстоит очень много, и организационной, и физической и информационной. Будем постепенно вводить вас в курс дела.

Пока план работы выглядит вот так😂

⚡️Следите за анонсами. А сегодня откроем одну из тем, с которой выступит Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, входит в ТОП-10 лучших лекторов России на тему: «Налоговая реформа — 2026».

❗️На днях объявим старт регистрации на мероприятие

📢 Все важные новости и объявления и организационные вопросы — в канале Клерк.Конференции, подписывайтесь!

📷 Фото и видео с мероприятия — выложим в группе VK

🎤 Программа и расписание, список спикеров — скоро на сайте!

А пока пишите в комментариях, какие темы вы хотели бы послушать и обсудить на Клерк.Конференции!