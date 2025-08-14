🚀 Готовимся к Клерк.Конференции! Главные изменения-2026: если вы бухгалтер — вам сюда!
Коллеги, вы просили, мы сделали! Клерк.Конференции офлайн — быть! Это еще даже не анонс, а скорее инсайдерская информация. Конференции состоится в Москве и будет идти два дня, ориентируйтесь на начало декабря. Еще нет официального анонса, нет сайта мероприятия и продаж билетов, но уже согласованы некоторые очень интересные спикеры, партнеры, а также мы начали составлять сетку дискуссий.
Очень волнительно! Вспоминаю прошлое двухдневное мероприятие и начинаю нервничать. Столько моментов надо учесть, столько нюансов проработать! Вы знаете, что «Клерк» максимально старается быть полезным для бухгалтеров, мы постоянно учимся и растем, чтобы быть лучшими для вас. Прошлая конференция, по отзывам посетителей, прошла без сучка и задоринки, планка поднята высоко, наша задача в декабре не только удержать ее, но и поднять еще выше.
Мы хотим сделать декабрьскую конференцию главным событием для бухгалтеров, предпринимателей и селлеров России. Работы предстоит очень много, и организационной, и физической и информационной. Будем постепенно вводить вас в курс дела.
⚡️Следите за анонсами. А сегодня откроем одну из тем, с которой выступит Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, входит в ТОП-10 лучших лекторов России на тему: «Налоговая реформа — 2026».
❗️На днях объявим старт регистрации на мероприятие
📢 Все важные новости и объявления и организационные вопросы — в канале Клерк.Конференции, подписывайтесь!
📷 Фото и видео с мероприятия — выложим в группе VK
🎤 Программа и расписание, список спикеров — скоро на сайте!
А пока пишите в комментариях, какие темы вы хотели бы послушать и обсудить на Клерк.Конференции!
Хотите узнать первыми о старте продаж и получить лучшие места?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии4
Как вам новость, коллеги? Какие темы сейчас самые важные в работе? На что сделать упор?
Кормить будут?