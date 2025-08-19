💥Обзор новостей: бюджетников ждет повышение окладов, школьные чаты «переезжают» в Max, Wildberries запустил продажу квартир

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Предприниматели на УСН были подготовлены ФНС к вводу обязанности плательщика НДС. По результатам 1-го квартала получилось, что лишь 180 тысяч налогоплательщиков, что составляет всего 2% от общего объема обязанных, не сдали отчетность, и инспекция с ними уже отдельно отрабатывает этот вопрос. То есть в целом система работает. И вся система сработала отлично. Из встречи Путина с Егоровым.

Осенью часть федеральных бюджетников ждет очередное повышение окладов. С 1 октября оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений вырастут на 7,6%. Индексация коснется сотрудников здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, науки и архивов, а также гражданского персонала воинских частей и структур с военной службой.

Все школьные чаты Красноярского края «переедут» в национальный мессенджер Max, сообщило правительство региона. Переход будет поэтапным и завершится к 1 ноября.

Wildberries запустил продажу квартир в новостройках — Татьяна Ким. Wildberries в тестовом режиме запустил витрину квартир в новостройках, написала в своем Telegram-канале основатель маркетплейса и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким. « Запускаем в режиме тестирования витрину квартир новостроек. Когда-то никто не мог себе представить, что на цифровых платформах можно купить мебель или бытовую технику, или же автомобили. А сейчас это наша реальность. Уверена, что и в случае с такой еще непривычной категорией, как недвижимость, будущее - тоже за цифровыми платформами», — отметила Ким.

За полгода из России депортировали почти три тысячи иностранных мигрантов. За первое полугодие 2025 года из России были депортированы 2,8 тыс. нарушителей миграционного законодательства, что на 17% превышает показатель предыдущего года, сообщили в пресс-центре МВД России. В первом полугодии 2025 года пресечено 587,8 тыс. нарушений в сфере миграции (+16,7%), включая незаконное пребывание (+27,9%) и нарушения при трудоустройстве на рынках (+52,5%).

Женщины на электросамокатах в пять раз реже нарушают правила, чем мужчины. Женщины стали заметно активнее пользоваться арендой электросамокатов (кикшеринг), а нарушают правила дорожного движения они в пять раз реже мужчин, сообщила РБК пресс-служба компании «МТС Юрент». По статистике сервиса, женщины нарушают правила дорожного движения значительно реже мужчин. На их долю приходится менее 15% от общего числа зафиксированных нарушений и менее 13% случаев участия в ДТП.

В Госдуме призвали запретить детям пользоваться телефонами в летних лагерях. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила письмо на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с предложением запретить использование мобильных телефонов в детских оздоровительных лагерях. В лагерях должна проводиться воспитательная, образовательная и патриотическая работа, а телефоны «сводят ее к нулю», пояснила она.