Какое расписание школьных каникул на 2025-2026 учебный год?

Уже через 12 дней школьники сядут за парты, а у родителей начнется пора проверок домашних заданий и бесконечных переписок в родительских чатов. А еще родителям необходимо запомнить даты, когда у детей будут каникулы, чтобы спланировать отдых или скорректировать свой рабочий график.
Вчера Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год. Согласно распоряжению ведомства, каникулы у школьников должны длиться не меньше 7 дней.
Когда каникулы у школьников в 2025-2026 годах?
При системе обучения по четвертям школьные каникулы министерство рекомендует проводить:
с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября);
с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;
с 28 марта по 5 апреля 2026 года;
с 27 мая по 31 августа 2026 года.
При этом для первоклассников рекомендуется выделить дополнительные дни отдыха в самой длинной, третьей, четверти — с 16 по 22 февраля.
Каникулы
Дата
Количество дней
Начало
Окончание
Осенние каникулы
25.10.2025
02.11.2025
9 дней
Зимние каникулы
31.12.2026
11.01.2026
12 дней
Весенние каникулы
28.03.2026
05.04.2026
9 дней
Летние каникулы
27.05.2026
31.08.2026
92 дней
Когда каникулы у школьников в 2025-2026 годах при триместровой системе
При триместровой системе учебный год делится на три равных периода обучения, каждый из них продолжается примерно 10–11 недель. Согласно рекомендациям департамента образования и науки Москвы, для каникул по триместрам выделены следующие даты:
первые — с 4 по 12 октября 2025 года;
вторые — с 15 по 23 ноября 2025 года;
третьи — с 31 декабря по 11 января 2026 года;
четвертые — с 21 февраля по 1 марта 2026 года;
пятые — с 28 марта по 4 апреля 2026 года.
Точные даты могут варьировать, проверяйте на официальном сайте учреждения.
Когда еще не учатся школьники в 2025/26 году
Помимо каникул школьники не будут учиться во во время государственных праздников. Официальные выходные в 2025-2026 году:
новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года;
майские праздники — шесть дней по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;
в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля;
по случаю 8 Марта — с 7 по 9 марта;
в честь Дня России — с 12 по 14 июня;
по случаю Дня народного единства — 4 ноября;
31 декабря 2026-го — выходной.
Производственный календарь на «Клерке» на 2025 год здесь, а на 2026 год тут.
Комментарии1
У кого по какой системе дети учатся: по четвертям или триместрам? И чем занимать ребенка, когда сам работаешь, а у него каникулы?