Какое расписание школьных каникул на 2025-2026 учебный год?

Уже через 12 дней школьники сядут за парты, а у родителей начнется пора проверок домашних заданий и бесконечных переписок в родительских чатов. А еще родителям необходимо запомнить даты, когда у детей будут каникулы, чтобы спланировать отдых или скорректировать свой рабочий график.

Вчера Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год. Согласно распоряжению ведомства, каникулы у школьников должны длиться не меньше 7 дней.