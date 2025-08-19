ЦОК ОК НПУ 18.08 Мобильные
Наталия Лукина
Общество

Какое расписание школьных каникул на 2025-2026 учебный год?

Минпросвещения РФ составило календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год. Расскажем, как будут отдыхать ученики при разных системах обучения. Забирайте в избранное.

Уже через 12 дней школьники сядут за парты, а у родителей начнется пора проверок домашних заданий и бесконечных переписок в родительских чатов. А еще родителям необходимо запомнить даты, когда у детей будут каникулы, чтобы спланировать отдых или скорректировать свой рабочий график.

Вчера Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год. Согласно распоряжению ведомства, каникулы у школьников должны длиться не меньше 7 дней.

Когда каникулы у школьников в 2025-2026 годах?

При системе обучения по четвертям школьные каникулы министерство рекомендует проводить:

  • с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября);

  • с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

  • с 28 марта по 5 апреля 2026 года;

  • с 27 мая по 31 августа 2026 года.

При этом для первоклассников рекомендуется выделить дополнительные дни отдыха в самой длинной, третьей, четверти — с 16 по 22 февраля.

Каникулы

Дата

Количество дней

Начало

Окончание

Осенние каникулы

25.10.2025

02.11.2025

9 дней

Зимние каникулы

31.12.2026

11.01.2026

12 дней

Весенние каникулы

28.03.2026

05.04.2026

9 дней

Летние каникулы

27.05.2026

31.08.2026

92 дней

Когда каникулы у школьников в 2025-2026 годах при триместровой системе

При триместровой системе учебный год делится на три равных периода обучения, каждый из них продолжается примерно 10–11 недель. Согласно рекомендациям департамента образования и науки Москвы, для каникул по триместрам выделены следующие даты:

  • первые — с 4 по 12 октября 2025 года;

  • вторые — с 15 по 23 ноября 2025 года;

  • третьи — с 31 декабря по 11 января 2026 года;

  • четвертые — с 21 февраля по 1 марта 2026 года;

  • пятые — с 28 марта по 4 апреля 2026 года.

Точные даты могут варьировать, проверяйте на официальном сайте учреждения.

Когда еще не учатся школьники в 2025/26 году

Помимо каникул школьники не будут учиться во во время государственных праздников. Официальные выходные в 2025-2026 году:

  • новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года;

  • майские праздники — шесть дней по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

  • в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля;

  • по случаю 8 Марта — с 7 по 9 марта;

  • в честь Дня России — с 12 по 14 июня;

  • по случаю Дня народного единства — 4 ноября;

  • 31 декабря 2026-го — выходной.

Производственный календарь на 2026 год

Производственный календарь на «Клерке» на 2025 год здесь, а на 2026 год тут.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

221 подписчик1 076 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
