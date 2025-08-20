💥Обзор новостей: льготные тарифы страховых взносов для МСП могут отменить, меняется процедура подтверждения кодов ОКВЭД, День рождения Чебурашки

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Льготные тарифы страховых взносов для МСП могут отменить. Власти прорабатывают отмену льготных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Исключение могут составить производственные компании из приоритетных отраслей – для них льгота может сохраниться. Обсуждаются различные модификации усечения льготы. Страховые взносы, которые работодатели уплачивают за сотрудников, направляются в бюджет СФР. Одной из причин возможной отмены льготы мог стать возросший дефицит бюджета Соцфонда, говорят собеседники «Ведомостей». Рассмотреть законопроект могут уже на осенней сессии Госдумы.

Лишь в 15% дел по дроблению решения судов выносятся в пользу налогоплательщика. Все остальное — в пользу ФНС.

С 1 сентября 2025 года меняется процедура подтверждения кодов ОКВЭД. Теперь всю информацию о кодах ОКВЭД будет собирать и синхронизировать ФНС в единых госреестрах.

В Госдуме предложили ограничить въезд для несовершеннолетних мигрантов. В думу внесли законопроект, который запрещает несовершеннолетним иностранцам въезд в Россию без законных представителей. Авторами проекта являются депутаты Нина Останина и глава парламентского комитета по труду Ярослав Нилов. Они предложили разрешить несовершеннолетним иностранным гражданам въезд в РФ и выезд из страны лишь в сопровождении законных представителей или других взрослых при наличии нотариально удостоверенной доверенности. При этом въезд в Россию будет возможен только для получения образования, лечения, а также «временного пребывания».

Блокировка голосовых звонков в мессенджерах привела к сокращению мошенничества. Частичное ограничение голосового трафика в Telegram и WhatsApp1 привело к резкому сокращению фрода в мессенджерах. На это обратили внимание банки и операторы связи. За неделю с момента ограничения, по их оценкам, количество инцидентов сократилось на 40%, мошеннический трафик — на 70%. Сейчас мошенники попытаются использовать Max (разработан VK) как новый канал взаимодействия с жертвами: «На рынке фиксируются первые случаи попыток обмана в этом мессенджере», пишет «Ъ».

В Думу внесен законопроект о праве фракций исключать депутатов из своих рядов. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов 19 августа внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о праве думских фракций принимать решение об исключении депутата из своего состава. Положительно к этой идее отнеслись в КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людях». В ЛДПР, откуда сам господин Нилов был недавно исключен — по его мнению, незаконно,— поправку не комментируют.

Цены на ТО вырастут в следующем году. Техосмотр транспортных средств может подорожать с 2026 года: минимально допустимая цена проверки легковой машины вырастет с 913 до 1,3 тыс. руб. Новые цены планируется заложить в методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Изменения коснутся почти 6 млн автовладельцев. Впоследствии цена может вырасти еще из-за введения пошлины за передачу данных о пройденном ТО в базу данных МВД. Формально оплачивать ее должны операторы, но они считают, что нагрузку должны нести автовладельцы.

Снять или сдать квартиру теперь можно онлайн через «Госуслуги». Портал «Госуслуги» и онлайн-платформа для операций с недвижимостью ЦИАН запустили совместный сервис подписания договоров аренды и временной регистрации арендатора — «Онлайн-договор». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЦИАН. Услуга уже действует на сайте ЦИАН и в мобильном приложении. Пользователи могут подписывать документы в приложениях «Госуслуги» или «Госключ».

Бари Алибасов-младший задолжал по налогам более 751 тыс руб, его счета заблокированы. Сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов скопил долги по налогам более чем на 751 тысячу рублей, его счета заблокированы, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Александровск-Сахалинский признан городом с самым длинным названием. В России самым длинным названием среди городов обладает Александровск-Сахалинский на Дальнем Востоке — оно насчитывает 25 символов, сообщили РИА Новости в Росреестре со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий. Оператором каталога является Роскадастр. Всего в стране зарегистрировано 1242 города.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил новый, 29-й спутник Урана, которому было присвоено имя S/2025 U1, сообщает NASA. Предполагается, что диаметр нового спутника составляет 10 км. Новый спутник расположен примерно в 56 тыс. км от центра Урана и вращается в экваториальной плоскости планеты между орбитами спутников Офелия и Бьянка.

В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково. В Москве может появиться новая ветка метро, заявил мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что этот проект пока находится на рассмотрении, но власти его «рассматривают серьезно».В настоящее время в столице уже идет строительство 16 новых станций метро.

Мошенники стали обманывать детей, предлагая получить приз в онлайн-игре. Злоумышленники звонят ребенку по видеосвязи и сообщают, что он может получить бонус или приз в игре, но для этого ему нужно включить демонстрацию экрана, чтобы показать свой игровой профиль. Ребенок показывает экран, на который в этот момент приходит код, дающий мошенникам доступ к аккаунту в мессенджере и всем контактам жертвы.

$10 млн заплатит неизвестный за погружение к обломкам «Титаника», пишет New York Post. Это первое погружение к обломкам «Титаника» после катастрофы с батискафом «Титан» в 2023 году, унесшей жизни пяти человек.