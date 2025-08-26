💥Обзор новостей: крупному бизнесу предложили интегрироваться с Max, Сбер вернул оплату через iPhone, переплата по ипотеке — 21 млн рублей
Бизнес столкнулся с уголовными делами после одобрения налоговой реструктуризации. Налоговики стали передавать следственным органам материалы проверок компаний, в отношении которых было принято решение о предоставлении рассрочки уплаты налогов. Налоговая рассрочка предоставляется на срок до трех лет при наличии оснований. В сумму реструктуризируемой задолженности включаются пени, штрафы и проценты по ним. Юристы напомнили, что в конце 2023 года ФНС в своем письме № КЧ-4-8/13372@ отметила, что с момента принятия положительного решения о реструктуризации налоговых платежей и до полной уплаты причитающейся с должника суммы у последнего не возникает неисполненных обязанностей, а потому материалы проверок, по итогам которых предоставлена рассрочка, «направлению в следственные органы не подлежат». Юристы в своей практике столкнулись с тем, что предоставленная налоговая рассрочка фактически отменялась из-за возбуждения уголовных дел в отношении компании.
Минцифры предложило крупному бизнесу интегрироваться с мессенджером Max. Минцифры России рекомендовало ряду крупных компаний провести интеграцию их внутренних систем с чат-ботом в национальном мессенджере Max. Ведомство направило письмо с такими рекомендациями в «Авито», «Ростелеком», «Согаз», РЖД, Wildberries, Ozon, «Альфастрахование», hh.ru, «Мегафон», МТС, «Билайн», Т2, «Почту России», «СДЭК глобал», «Инвитро», «Гемотест», «Авиасейлс», «Аэрофлот», пишут Ведомости. Минцифры в письме говорит, что в случае согласия можно будет передать в инфраструктуру Max «цифровой профиль физлица». Также появится возможность направлять клиентам документы для подписания с использованием «Госключа».
Работодатели начали предлагать в вакансиях бонусы для работников с детьми. Бизнес в борьбе за сотрудников расширяет семейные соцпакеты. Все больше компаний включают в меры поддержки оплату детского отдыха и образования, отмечают эксперты.
Средняя переплата по ипотеке в России превысила 21 млн рублей. Если клиент возьмет ипотеку на 4,5 млн рублей с первоначальным взносом 10% (минимально возможный) на 308 месяцев по таким условиям, то переплата по кредиту превысит 21,5 млн рублей. То есть заемщик выплатит практически шесть займов вместо одного.
Сбер вернул оплату через iPhone в России. Все благодаря новой функции «Вжух» появившейся в свежей версии приложения App Store. Данный способ работает через Bluetooth, а не NFC-модуль, и не требует постоянного подключения к интернету.
Samsung начнет предустанавливать госмессенджер Max на все смартфоны и планшеты в России с 1 сентября, сообщили источники ТАСС.
C 1 сентября в России могут перестать работать все эскалаторы, кроме метро. С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан. Формально они должны приостановить работу таких объектов из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам. Компании должны пройти новую аттестацию, но по новым правилам в стране нет аккредитованных организаций.
Предприниматели назвали обществознание и физкультуру самыми полезными уроками. Обществознание учит законам и этике, а физкультура — выносливости и умению держать темп в бизнесе.
Компании Илона Маска подали в суд на Apple и OpenAI. Компании американского предпринимателя Илона Маска, разработчик чат-бота Grok xAI и социальная сеть X, подали иск против Apple Inc. и OpenAI, обвинив их в недобросовестной конкуренции и сговоре.
Певец Прохор Шаляпин в Госдуме призвал сократить рабочий день россиян до минимума и платить им тройную зарплату. Работать певец предложил роботам. А люди должны кутить и веселиться.
Комментарии67
Доброе утро, коллеги! Как у вас настроение? Врываемся в рабочий день?
Отличное предложение. Я согласна даже на четырёхдневку при нынешней з/п))
Кабмин предложил Путину денонсировать Европейскую конвенцию против пыток
https://www.rbc.ru/politics/25/08/2025/68acbf359a794720af41b06d
Генпрокурор Игорь Краснов единственный подал заявку на пост главы Верховного суда
https://www.rbc.ru/politics/25/08/2025/68ac7ebf9a7947b878e512b8
мне кажется, эти две новости прям органично вместе смотрятся