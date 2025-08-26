⚡️В Госдуме предложили индексировать зарплаты ежеквартально
В Госдуме предложили поднимать зарплату россиянам каждые три месяца. С инициативой ежеквартально индексировать зарплату с учетом инфляции выступил лидер партии «Справедливая Россия» Миронов.
«В целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией предлагается внести изменения в ТК РФ, установив обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы для всех работодателей, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора», — сказано в письме, направленному Михаилу Мишустину.
Миронов подчеркнул, что зарплаты чаще всего индексируются на ежегодной основе в бюджетной сфере, но все равно не всегда поспевают за ростом цен. По словам лидера партии, более чем у 15% жителей зарплата составляет от 22 до 40 тысяч рублей, а у 20% — от 40 до 60 тысяч рублей.
Напомним, на днях певец Прохор Шаляпин в Госдуме призвал сократить рабочий день россиян до минимума и платить им тройную зарплату. Работать певец предложил роботам. А люди должны кутить и веселиться. Предложение певца уже прокомментировала NEWS.ru депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам даже роботы не заменят артиста.
Прохора Шаляпина никто, даже роботы, в постели престарелых бабушек не заменит. Он тогда отбирает хлеб у себя. А как деньги зарабатывать, если вместо него роботы будут спать с пожилыми женщинами? — высказалась Останина.
Какие еще предложения по улучшению жизни нас ждут? Пишите свои мысли в комментариях.
