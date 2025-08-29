Сериалы и фильмы, которые смотрят бухгалтеры в 2025 году
Давайте о пятничном: какие сериалы и фильмы любят бухгалтеры?
Мы все любим подзависнуть у экрана с любимым сериалом или фильмом. Давайте составим наш бухгалтерский список любимого. Пишите свои топ-5 (а может и 10) в комментариях. Будет чем заняться осенью в дождливый выходной.
Кстати, ваши коллеги в группе Клерка в ВКонтакте уже рассказали о своих предпочтениях. Вступайте в группу, там много всего интересного!
Интересы самые разнообразные: от ужасов до мелодрам, от исторических до фантастических! Но больше всего (судя по списку) бухгалтеры любят сериалы и фильмы про убийства. И с чего бы?😆
Пишите свой список в комментариях, будет что посмотреть в дождливый осенний выходной!
"Рим", "Великолепный век", "Неукротимый повелитель Чэньцин", "Игра престолов", "Борджиа" (оба сериала), "Мост" (шведский оригинал), "Ликвидация", "Экспроприатор"
Есть шикарный сериал "Сфинкс"
https://www.kinopoisk.ru/series/5451772/?ysclid=mewrb215rj368690312&utm_referrer=ya.ru
"Сегун" (Shogun), 2024