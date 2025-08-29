ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Наталия Лукина
Сериалы и фильмы, которые смотрят бухгалтеры в 2025 году

Большинство из нас любит подзависнуть у экрана с любимым сериалом или фильмом. Собираем список «на осень» любимых лент бухгалтеров. Пишите в комментарии, что смотрели, что планируете, что больше всего понравилось или не понравилось.

Интересы самые разнообразные: от ужасов до мелодрам, от исторических до фантастических! Но больше всего (судя по списку) бухгалтеры любят сериалы и фильмы про убийства. И с чего бы?😆

Пишите свой список в комментариях, будет что посмотреть в дождливый осенний выходной!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

224 подписчика1 092 поста

