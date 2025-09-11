💥Обзор новостей: предложили оценивать чиновников через Госуслуги, зарплата меньше 43 тыс рублей — бедность, у Клерка новая мини-игра «Блоки»

У «Клерка» появилась новая мини-игра «Блоки» (тетрис). Мини-игра поможет разгрузить голову после рабочего дня! Выстраивайте ряды из фигур, зарабатывайте очки и становитесь лидерами таблицы!

В Госдуме предложили признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей. По словам депутата Миронова, это соответствует реальным показателям. Сейчас бедными считаются те, кто получает ниже МРОТ — 23 тысяч рублей. «По опросам прошлого года, большинство граждан оценивали порог бедности в 43 тысячи рублей. Думаю, что эта сумма гораздо больше отвечает реалиям, чем граница Росстата. До конца года мы проведем свое новое исследование, рассчитаем сегодняшний прожиточный минимум. По предварительной оценке, он также составит не менее 43-45 тысяч. Это и будет реальная граница бедности. Да, по ней и бедность будет втрое выше», — сказал Миронов.

В Госдуме предложили оценивать работу депутатов и чиновников через «Госуслуги». В Госдуме подготовили законопроект, чтобы граждане могли честно оценить деятельность каждого чиновника. Авторами нового законопроекта выступили депутаты от фракции «Новые люди». По их мнению, сегодня у россиян существенно ограничены возможности выразить свое мнение об эффективности работы выборных представителей власти и чиновников. Для решения проблемы депутаты предлагают добавить на портал «Госуслуги» функционал, который позволит раз в год проводить тайное голосование для оценки эффективности работы властей. «Результаты ежегодного оценочного голосования предлагается публиковать в открытом доступе. Прозрачность итогов позволит гражданам видеть реальную картину того, как граждане в целом оценивают работу конкретного депутата или чиновника», — следует из пояснительной записки.

В Госдуму внесут законопроект о выплатах надбавок к пенсии с 70 лет. Необходим дифференцированный механизм повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, сообщил в своем телеграм-канале Ярослав Нилов. По его словам, соответствующий законопроект в Думу внесут 11 сентября. Согласно проекту, повышение фиксированной выплаты должно быть дифференцированным: достигшим 70-летнего возраста — на 100%, достигшим 80-летия или являющимся инвалидами I группы — на 200%, достигшим 90-летия — на 300%. Если законопроект одобрят, предполагается, что он вступит в силу 1 января 2026 года.

ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента. Крупнейшие онлайн-кинотеатры получили обращение от ФАС, в котором служба просит их предоставить данные об используемом для шифрования контента программном обеспечении (ПО). Также служба интересуется, мог ли правообладатель последнего установить ограничения на трансляцию контента в регионах России. Участники рынка объясняют приверженность зарубежному софту требованиями иностранных правообладателей на использование их систем, которые успели укорениться в РФ до 2022 года.

Почти 90% детей мигрантов не смогут учиться после введения теста по русскому. Большинство детей иностранцев не смогли пройти тест на знание русского языка, введенный с 1 апреля для поступления в школу. Всего за пять месяцев подано 23,6 тыс. заявлений на зачисление, однако к экзамену допустили лишь чуть более 8 тыс. детей. Из них половина не справилась с заданиями. Дети испытывают трудности из-за недостаточного уровня владения русским языком и «ограниченной речевой практики», сообщили «Ъ» представители регионов. В некоторых субъектах федерации количество иностранцев-школьников, сократилось в семь-десять раз.

Глава ВЦИОМа: социологи в «огромной опасности» из-за оплаты маркировки звонков. ВЦИОМ и другие компании, чья работа строится на проведении телефонных опросов, выступили против условий оплаты маркировки звонков: плату с них теперь берут вне зависимости от того, дозвонились они или нет. Эксперты настаивают, что введение такой платы сделает соцопросы нерентабельными и приведет «к завершению направления «Телефонные исследования». Они просят «не допустить потери главного способа оперативного сбора данных о состоянии общественного мнения — телефонных исследований».

Цены начали падать в России впервые за три года, пишет РБК. Последний раз снижение цен за месяц было отмечено в августе 2022 года — минус 0,5%. В прошедшем месяце дефляция составила минус 0,4%.

Госдума готовится полностью запретить вейпы к Новому году. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что чиновники делают все, чтобы успеть запретить до следующего года. Законопроект уже готов.

NASA обнаружили вероятное доказательство древней жизни на Марсе. В NASA заявили, что ученые обнаружили возможные следы древних форм жизни в образцах с американского марсохода Perseverance. В породе есть следы двух минералов, в формировании которых на Земле задействованы живые организмы.

В Париже нашли считавшуюся утраченной 400 лет картину Рубенса. В одном из особняков Парижа обнаружили картину знаменитого фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшуюся утраченной более 400 лет, пишет AFP. Написанный в 1613 году шедевр исчез в том же году и был обнаружен спустя 411 лет.

Принц Гарри впервые за полтора года встретился со своим отцом — королем Британии. Принц Гарри впервые за год и 7 месяцев встретился с Карлом III, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник во дворце. Принц въехал в ворота Кларенс-хаус, резиденции членов королевской семьи. Встреча, по данным издания, продлилась 54 минуты.