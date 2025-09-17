💥Обзор новостей: в ГД предложили увеличить отпуск до 35 дней, взыскали 45 млрд рублей алиментов за полгода, бюджет на 2026 год — военный

Депутаты предлагают увеличить ежегодный отпуск до 35 дней. Фракция «Справедливая Россия» готовит законопроект об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней. Об этом сообщают РБК со ссылкой на автора инициативы, депутата Николая Новичкова. Парламентарий пояснил, что существующая норма была установлена десятилетия назад и уже не отвечает современным реалиям. По его словам, возросшие стрессовые нагрузки требуют большего времени для восстановления. «Срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел», — отметил Новичков.

К 2030 году в разные отрасли экономики потребуется 10 млн работников. В ближайшие пять лет в разные отрасли экономики потребуется более 10 млн работников. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков. «С учетом нашего прогноза мы видим, что в горизонте 2030 г. более 10 млн человек потребуется к вовлечению в различные отрасли. Это с учетом кадрового потенциала, который будет выбывать в силу достижения пенсионного возраста», – сказал он. По словам министра, наибольший спрос сегодня формируется по специалистам среднего профессионального образования: сварщики, токари, инженеры и др.

Сироты смогут учитывать доход супругов для получения жилищного сертификата. Сироты, достигшие 23 лет и не получавшие ранее бесплатное жилье, для оформления жилищного сертификата на покупку жилой недвижимости или погашение ипотеки смогут подавать сведения о доходах за себя и супруга (супругу). Соответствующий законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Госдума одобрила повышение штрафов за нарушение правил перевозки детей. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в КоАП, который предусматривает двукратное увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей, пишут «Ведомости». Поправки вносятся в ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. За такие нарушения гражданам будет грозить штраф в размере 5000 руб. вместо нынешних 3000 руб., должностным лицам – 50 000 руб. вместо 25 000 руб., а юридическим лицам – 200 000 руб. вместо 100 000 руб.

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Соответствующее изменение вступит в силу с 1 марта 2026 г., напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») в беседе с ТАСС. По словам парламентария, цель нововведения – удобство и комфорт граждан, которые зачастую получают зарплату не в первые числа месяца. «Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты», – обратил внимание Колунов.

В Госдуме началась девятая сессия VIII созыва. Открывая первое пленарное заседание, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что в законотворческом портфеле депутатов находятся 1174 инициативы, из них 921 – на стадии предварительного рассмотрения. Депутаты будут работать до 30 декабря.

В России с должников по алиментам взыскали более 45 млрд рублей за полгода. За шесть месяцев 2025 г. под надзором органов прокуратуры с россиян взыскали 45,4 млрд руб. долгов по алиментам, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Показатель увеличился на 7,9 млрд руб. в сравнении с первым полугодием 2024 г. (37,5 млрд руб.).

Медведев назвал российский бюджет на 2026 год военным. Заместитель главы Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал бюджет страны на 2026 год военным. «Принятие федерального бюджета на 26-й год. Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — сказал Медведев.

В строительство дорог в России инвестируют 1 трлн руб. до 2030 года. Общая протяженность скоростных автодорог достигнет 10 тыс. км к 2030 году против текущих 9 тыс. км. Ежегодно планируется вводить не менее 700 км новых участков, включая создание 50 обходов населенных пунктов.

МВД сообщило о новой схеме мошенничества с просьбой перезвонить. Мошенники стали использовать новую уловку, убеждая жертв самим звонить злоумышленникам, сообщило МВД в телеграм-канале. По новой схеме преступники рассылают поддельные документы или тревожные сообщения и оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить. Многие решают на всякий случай проверить информацию и связаться с ее отправителем. В результате — по своей инициативе обращаются к мошенникам. А это позволяет аферистам обходить системы безопасности банков и операторов связи, которые рассчитаны на блокировку входящих подозрительных звонков. При этом мошенники считают, что человек, который сам им позвонил, искренне доверяет предложившему помощь собеседнику, и его гораздо легче обмануть.

29% россиян верят в тайное чипирование. Почти треть опрошенных россиян, 29%, верят, что им могут тайно вживить чип, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В июле 2020 года на фоне пандемии этот показатель был выше: 45% опрошенных боялись, что их тайно чипируют. Тогда больше всего россияне опасались слежки и контроля с помощью чипа.

«Роскосмос» анонсировал возврат корабля с мухами и мышами из космоса 19 сентября. Биологический спутник «Бион-М» № 2, на борту которого находятся мыши и мухи-дрозофилы, вернется из космоса на Землю 19 сентября. «На этой неделе — 19 сентября — ожидаем посадку спускаемого аппарата», — говорится в сообщении госкорпорации. Цель миссии — оценить безопасность полярной орбиты для пилотируемых полетов.