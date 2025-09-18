💥Обзор новостей: Росприроднадзор «найдет каждого» неплательщика утильсбора, миграция —временный инструмент, рекламу в космосе одобрили

Росприроднадзор пригрозил «найти каждого» неплательщика по утилизации. Росприроднадзор намерен достичь поставленных целей по утилизации отходов, несмотря на нарушения правил отчетности и попытки уклониться от уплаты экологического сбора, заявила глава ведомства Светлана Радионова. «Я найду каждого, это неизбежно. И я сделаю это либо самостоятельно, либо с вами, и вы прекрасно понимаете, чем это закончится. Либо они все пойдут платить, либо вы получите что-то нормальное, облачное, сформированное вместе с вами», — сказала Радионова. Задача состоит в том, чтобы получить в России «экологический эффект» и «сделать экономику замкнутого цикла живой, состоявшейся».

Для владельцев нежилых помещений в домах на реновации отменят плату за капремонт. С владельцев нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации, хотят снять обязанность платить взносы за капремонт. Изменения предлагается внести в ст. 7–3 и ст. 7–4 закона «О статусе столицы Российской Федерации». Сейчас в законодательстве нет четкого определения, должны ли платить за капремонт собственники нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации. Изменения в законе позволят владельцам не платить взносы, уравнивая их в правах с собственниками жилых помещений.

Дмитрий Козак подал в отставку с поста замглавы администрации президента. Дмитрий Козак на выходных написал заявление об уходе с поста замглавы администрации президента по собственному желанию, рассказали РБК два источника, знакомых с решением чиновника.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым человеком в России, которому начислили зарплату в цифровых рублях. По словам Аксакова, инициатива исходила от него самого: он хотел убедиться, что созданная законодательная база работает, а операции проходят «просто и удобно». Депутат протестировал систему, перевел пожертвования в фонды помощи детям и оплатил заказ в ресторане сети «Теремок» по QR-коду. «Не заметил какой-то разницы по сравнению с безналичной оплатой», – отметил он.

Решетников анонсировал перевод мигрантов на принцип «приехал, подработал, уехал». Россия в условиях дефицита рабочей силы не будет в долгосрочной перспективе серьезно полагаться на труд мигрантов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Если мы будем развиваться в условиях трудодефицита, очевидно, в силу ситуаций привлекать мигрантов, разумеется, надо. Но нам предстоит еще закончить тот процесс, который мы начали – когда к миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал», – сказал министр (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что России «не нужны ни семьи, ни учить никого не обязаны, потому что это не граждане нашей страны». По его словам, миграция рассматривается лишь как временный инструмент, а главная ставка делается на рост производительности труда.

Путин поручил повысить до 2 млн рублей выплату по «земским» программам. С 2027 г. единовременная компенсационная выплата участникам программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер» в Белгородской, Брянской и Курской областях будет увеличена до 2 млн руб. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин.

Минцифры анонсировало запуск подписи через «Госключ» в Мах с 26 сентября. В национальном мессенджере Max с 26 сентября может начать действовать функция подписания документов цифровой подписью с помощью сервиса «Госключ», сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

Комитет Госдумы поддержал проект о призыве на службу в течение календарного года. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий призыв на военную службу в течение календарного года – с 1 января по 31 декабря – на основании указа президента. По словам главы комитета, инициатива необходима для упорядочивания работы военкоматов – отправка на службу будет проходить строго в установленные законом сроки.

В Госдуме предложили сделать исключения из медицинской реформы. В Государственной думе РФ предложили изменить законопроект «О реформе медицинского образования» и отменить отработку для части специальностей. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы (ГД) в базе законопроектов. Комитет ГД по охране здоровья выступил с предложением исключить для выпускников фармацевтических специальностей, а также стоматологов отработку с наставником после окончания медицинского вуза.

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения императрицы Екатерины II в 2029 г. Региональным и муниципальным властям рекомендовано активно участвовать в подготовке и проведении торжеств. Указ вступает в силу со дня подписания.