Бухгалтерам жить нескучно, работа удивляет каждый день

О том, как изменилась работа с маркетплейсами в 2026 году, как и когда учитывать селлерам доходы и с какими сложностями приходится бороться бухгалтерам, мы поговорили с Ольгой Кошкиной, практикующим бухгалтером, руководителем сети консалтинговых компаний и спикером конференции Клерка — «БУХ.СОВЕТ 2026».

Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний, более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), спикер конференции Клерка — «БУХ.СОВЕТ 2026»

— В 2025 году многое изменилось при работе с маркетплейсами. Появился не только НДС, но также изменился и документооборот. Какие сложности возникают у бухгалтеров и селлеров в этой связи?

Все сложности можно поделить на две категории: технического и идеологического характера. Первая — огромные файлы отчетов грузятся с ошибками: неверной датой, кривым НДС. Или сформированный «как обычно» документ почему в пятый раз приходит с отказом в приемке от WB. Вторая сложность — как проводить новые бонусы и премии по лояльности, если еще с декомпенсациями-то до конца не разобрались?

Также сложности есть с «долгой техподдержкой». 1С-поддержка отвечает по 1,5 дня, поддержка МП вообще выключила опцию «ответ». В общем, как итог, нескучно жить бухгалтерам селлеров, работа удивляет каждый день.

— Действительно, нескучная жизнь. Есть еще один вопрос, который добавляет веселья в рабочие будни бухгалтера — в какой момент учитывается доход селлера?

На этом вопросе действительно часто спотыкаются. Доход учитывать стоит в разные даты, ответ зависит от источника. Розничные продажи ФНС рекомендует принимать по факту получения оплаты от покупателя, но в реальности это означает, что датой является отчет агента о продажах.

С выкупами ТМЦ самой площадкой дата разбивается на две части: на дату зачета услуг и дату поступления денег, как при классическом УСН. С компенсациями и прочими выплатами — в момент получения денег.

— Какие есть нюансы признания дохода для целей налогообложения?

Нюансов два: фиксация правильной даты Дохода и ставки налога НДС, важно разделять облагаемые продажи и прочие доходы.

— Как заполнить КУДиР при работе с маркетплейсами?

Удобнее всего вести полноценный учет документов, зачетов и оплат в 1С в четкой последовательности операций, и книга будет заполнена в лучшем виде.

— Когда бонусы и скидки учитываются в доходах при работе с маркетплейсами?

Скидки по программам лояльности учитываются внутри Отчетов о продажах в его дату, то есть тогда, когда Маркетплейс сообщает нам об их существовании.

— На какие настройки обратить внимание бухгалтерам и селлерам при учете маркетплейсов в 1С? Какие моменты необходимо проконтролировать?

Обязательно стоит проконтролировать льготные ставки УСН по адресу селлера, в 1С удобные алгоритмы. Важно до начала работы установить удобные для учета правила налоговой и бухгалтерской учетной политики, также обозначить свое отношение к авансовым платежам.

— В декабре вы будете выступать в качестве спикера на IX Всероссийской бухгалтерской конференции Клерка — Бух.Совет 2026. На что обратите особое внимание бухгалтеров и селлеров?

Буду делиться практическими алгоритмами работы, рассказывать про верные настройки, способы самопроверки. Также обсудим, как провести анализ своей работы и быть готовым к любым проверкам в 2026 году. Приходите, будет интересно!

— Большое спасибо, Ольга! Увидимся на конференции.

До встречи!