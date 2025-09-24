⚡️Приходите на экстренный вебинар «НДС 22% и лимит УСН для НДС с 2026 года» в 15:00

Минфин повышает ставку НДС с 2026 года, а для упрощенцев снижает лимит для уплаты НДС с 60 до 10 млн рублей. Приходите сегодня в 15:00 на экстренный бесплатный вебинар «НДС 22% и лимит УСН для НДС с 2026 года». Вместе с экспертами разберитесь в том, что происходит и как подготовиться к изменениям.

Вы точно слышали новости: Минфин анонсировал повышение НДС до 22% и порог освобождения от НДС — 10 млн рублей в 2026 году. Изменений сразу много, и осознать их непросто. Очевидно одно — нагрузка на бухгалтера возрастет, и придется серьезно прокачивать компетенции.

Сегодня в 15:00 «Клерк» совместно с приглашенными экспертами-практиками проводит экстренный бесплатный вебинар «НДС 22% и лимит УСН для НДС с 2026 года». Приходите, обсудим вместе!

Дадим в эфире бонус: Чек-лист для бухгалтера. Повышение НДС до 22% и новый лимит доходов УСН для НДС: 7 шагов для подготовки к изменениям – 2026.

На вебинаре разберем

✅ Суть изменений:

Повышение ставки НДС до 22% и снижение порога дохода для уплаты НДС при УСН с 2026 года: что сообщает Минфин.

Как новые правила повлияют на бизнес как на ОСНО, так и на УСН.

Расчет налоговой нагрузки.

✅ Практический план действий для бухгалтера прямо сейчас:

Работа с договорами: как быть с долгосрочными и «переходящими» контрактами, которые будут действовать после 2026 года? Менять ли цены и условия?

НДС-документы: на что обратить особое внимание в счетах-фактурах при новых ставках.

Формирование налогооблагаемой базы: как правильно применять разные ставки и избежать ошибок.

Особенности для «упрощенщиков»: Еще раз подробно разберем, как теперь работать с НДС плательщикам на УСН, которые превысят новый лимит.

Спикеры вебинара

Елена Балаклицкая, Главный бухгалтер со стажем работы более 20 лет, специалист по составлению смет и работе с госзакупками. Главный редактор Клерка

Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет

Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО

Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи

🔥Подключайтесь к трансляции в 15:00