Как при работе с маркетплейсами выбрать налоговую ставку в 2026 году?

Компании и предпринимателей ждет ряд кардинальных изменений в НК, которые заработают с 2026 года (законопроект № 1026190-8). Пожалуй, самые радикальные изменения — это повышение стандартной ставки НДС с 20% до 22% и снижение лимита доходов для освобождения от НДС до 10 млн ₽.
Как при таких условиях при работе с маркетплейсами выбрать оптимальную налоговую ставку в 2026 году, чтобы оставаться на плаву?
Ответить на этот вопрос мы попросили Елену Шедис, основателя бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ваш вопрос крайне важен для корректного планирования налоговой нагрузки и легальной оптимизации. Как практик с более чем 10-летним опытом сопровождения бизнеса, работающего с маркетплейсами, отмечу: универсального ответа «какая система выгоднее» не существует. Решение всегда принимается на основе глубокого анализа вашей конкретной финансовой модели.
Ключевые факторы для анализа
Структура доходов: общая выручка с маркетплейсов за год (план/факт). Порог в 450 млн рублей — критическое ограничение для УСН.
Состав выручки: есть ли дополнительные доходы (например, от собственного сайта, розничной точки), которые также нужно учитывать.
Затраты на закупку товара: это ваш основной расход. Важно, чтобы у вас были правильно оформленные документы от поставщиков (УПД, чеки).
Прочие значимые расходы: логистика (доставка на склад маркетплейса и до клиента), хранение на ФФЛ, реклама (внутри маркетплейса и внешняя), комиссии маркетплейса, оплата услуг юристов, бухгалтеров, зарплата сотрудников (если есть), страхование, проценты по займам и т.д.
Важный момент: так как ваши поставщики в основном без НДС, вы не сможете предъявить этот налог к вычету на ОСНО. Это серьезный аргумент в пользу УСН.
Пошаговый алгоритм для принятия решения по ставке
Шаг 1: Считаем налоговую нагрузку на УСН «Доходы» (6%)
Налог = (Все полученные доходы) * 6%
Пример: При доходе 10 млн руб. налог составит 600 тыс. руб.
Шаг 2: Считаем налоговую нагрузку на УСН «Доходы минус расходы» (15%)
Налог = (Доходы - Подтвержденные расходы, включенные в ст. 346.16 НК РФ) * 15%
Обязательно проверьте, что все планируемые расходы поименованы в Налоговом кодексе и вы сможете подтвердить их документально.
Пример: Доход 10 млн руб., расходы 7 млн руб. Налоговая база = 3 млн руб. Налог = 450 тыс. руб.
Шаг 3: Сравниваем и учитываем «минимальный налог»
Если налог по шагу 2 получился меньше 1% от всех доходов, вы заплатите минимальный налог = 1% от доходов.
В нашем примере: 1% от 10 млн = 100 тыс. руб. Это меньше, чем 450 тыс. руб., значит, платим 450 тыс. руб. А если бы расходы были 9,5 млн руб., то расчетный налог был бы (10-9,5)0,15=75 тыс. руб., но минимальный (100 тыс. руб.) больше, поэтому платить пришлось бы 100 тыс. руб.
Шаг 4 (Гипотетический): Считаем нагрузку на ОСНО (20%)
НДС: так как вы работаете с маркетплейсом, вы обязаны исчислять и уплачивать НДС с реализации (ставка 20% или 10%). При этом вы не можете принять к вычету «входной» НДС от поставщиков, так как его у них нет. Это приводит к полной налоговой нагрузке по НДС на вашу наценку.
Налог на прибыль: (Доходы без НДС - Расходы без НДС) * 20%.
Для бизнеса с поставщиками без НДС эта система почти всегда проигрышна из-за невозможности применить вычет по НДС.
Для бизнеса, работающего с маркетплейсами и имеющего основную массу затрат у поставщиков без НДС, УСН является единственно верным и экономически целесообразным выбором. Ваша главная задача — провести детальный расчет по обоим объектам УСН на основе реальных или плановых цифр.
Если ваша рентабельность высока (расходы составляют менее 60-65% от доходов), выгоднее может быть УСН 6% «Доходы». Если у вас большая доля подтвержденных расходов (более 65-70% от доходов), то УСН 15% «Доходы минус расходы» будет оптимальнее, — заключила Елена Шедис.
Что делать прямо сейчас
Шаг 1. Соберите данные по плановым оборотам за год и всем планируемым затратам. На их основе смоделируйте налоговую нагрузку по обоим вариантам. Без этих цифр любая рекомендация будет голословной.
Шаг 2. Пройдите курс «Бухгалтер на маркетплейсе» — без него никак. Нет, это не реклама. Это диагноз. Вы перешли на новый уровень сложности — и старые знания уже не помогут.
Курс научит:
✔️ правильно формировать УПД,
✔️ работать с авансами и расхождениями,
✔️ не сойти с ума от отчетности маркетплейсов,
✔️ избежать штрафов при первых проверках.
Это не «можно посмотреть позже». Это «нужно пройти до 31 декабря». Главное — не тянуть, не игнорировать, не надеяться на «авось».
