Как при работе с маркетплейсами выбрать налоговую ставку в 2026 году?

Пошаговый алгоритм для принятия решения по ставке

Шаг 1: Считаем налоговую нагрузку на УСН «Доходы» (6%)

Налог = (Все полученные доходы) * 6%

Пример: При доходе 10 млн руб. налог составит 600 тыс. руб.

Шаг 2: Считаем налоговую нагрузку на УСН «Доходы минус расходы» (15%)

Налог = (Доходы - Подтвержденные расходы, включенные в ст. 346.16 НК РФ) * 15%

Обязательно проверьте, что все планируемые расходы поименованы в Налоговом кодексе и вы сможете подтвердить их документально.

Пример: Доход 10 млн руб., расходы 7 млн руб. Налоговая база = 3 млн руб. Налог = 450 тыс. руб.

Шаг 3: Сравниваем и учитываем «минимальный налог»

Если налог по шагу 2 получился меньше 1% от всех доходов, вы заплатите минимальный налог = 1% от доходов.

В нашем примере: 1% от 10 млн = 100 тыс. руб. Это меньше, чем 450 тыс. руб., значит, платим 450 тыс. руб. А если бы расходы были 9,5 млн руб., то расчетный налог был бы (10-9,5)0,15=75 тыс. руб., но минимальный (100 тыс. руб.) больше, поэтому платить пришлось бы 100 тыс. руб.

Шаг 4 (Гипотетический): Считаем нагрузку на ОСНО (20%)

НДС: так как вы работаете с маркетплейсом, вы обязаны исчислять и уплачивать НДС с реализации (ставка 20% или 10%). При этом вы не можете принять к вычету «входной» НДС от поставщиков, так как его у них нет. Это приводит к полной налоговой нагрузке по НДС на вашу наценку.

Налог на прибыль: (Доходы без НДС - Расходы без НДС) * 20%.

Для бизнеса с поставщиками без НДС эта система почти всегда проигрышна из-за невозможности применить вычет по НДС.