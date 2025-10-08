💥Обзор новостей: суд рассмотрит, кто должен включать НДС в цену контракта, мигранты должны оформлять ДМС с первичной помощью, новогодние каникулы 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 г. продлятся 12 дней и станут самыми продолжительными за долгое время. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с ТАСС. По его словам, 12-дневный зимний отдых не устанавливался уже много лет. Чиновник добавил, что по сложившейся практике 31 декабря стараются сделать нерабочим за счет сдвига выходных дней. Министр пояснил, что 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, в связи с чем эти дни решено перенести на 9 января и 31 декабря 2026 года.

Конституционный суд рассмотрел жалобу ВТБ на включение НДС в цену контракта. Решение будет иметь большое значение для бизнеса в преддверии налоговых изменений, считают эксперты. Суду необходимо ответить на вопрос, какая из сторон заключенного договора (продавец товаров, работ, услуг или их покупатель) и в каких случаях должна брать на себя дополнительные затраты, если за время действия контракта изменился закон, устанавливающий ставку НДС. Сейчас судебная практика по вопросу о том, кто должен нести риски обложения налогом отдельных операций или роста его ставки, крайне противоречива. После того как в 2024 г. в число плательщиков НДС вошел бизнес, работающий по УСН с доходом от 60 млн руб., волна исков в арбитражные суды возобновилась. При этом суды продолжают выносить решения как в пользу заявителей (покупателей), так и в пользу ответчиков (продавцов).

Бизнес просит отменить новые ставки платы за вред окружающей среде. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026–2030 гг., которые утверждены распоряжением правительства от 1 сентября 2025 г. Распоряжение, вступающее в силу с 1 января 2026 г., предусматривает «беспрецедентный» рост ставок в ближайшие пять лет, отмечается в письме. Так, в 2026 г. для 35 загрязняющих веществ рост платы составит от 2 до 11 000 раз. К 2030 г. ставки сбора вырастут более чем в 20 раз для 154 из 199 загрязняющих воздух веществ и для 152 из 173 элементов, загрязняющих воду.

Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа, она осталась примерно на одном уровне с прошлым годом, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Фактически она чуть меньше восьми часов. Она, конечно, выше ковидного периода, но в текущем году находится практически на уровне прошлого года - 7,43. А в 2024 году было 7,45. При этом даже в 2023 году этот показатель был 7,39.То есть мы возвращаемся к стабильным отметкам продолжительности рабочего времени.

Страховщики предложили обязать мигрантов оформлять ДМС с первичной помощью. Это нужно для сокращения нагрузки на региональные бюджеты и противодействия мошенничеству. Такие правила необходимо прописать в законодательстве, считают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Он направил обращение с предложениями в Минфин, пишут Ведомости.

В Санкт-Петербурге поддержали Матвиенко по вопросу оплаты ОМС безработными. В парламенте Санкт-Петербурга поддержали инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об оплате безработными гражданами обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила глава комитета финансов городской администрации Светлана Енилина на заседании правительства. 6 октября Матвиенко заявила, что когда «молодые, здоровые, работоспособного возраста люди нигде не работают», это означает либо их теневую занятость, либо нежелание трудиться. «Работодатели за работников в среднем по стране платят в медстрах 45 000 руб. <...> 700 000 неработающих в Москве – они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 000 и заплатить вот эту среднюю страховку. Тех, кто реально не может, – пригласить их в органы соцзащиты и так далее», — сказала Матвиенко.

Минфин предложил не учитывать износ деталей при выплатах по ОСАГО. Переход права выбора формы компенсации по ОСАГО (денежные средства или ремонт) от владельца транспортного средства к страховщику должен подразумевать полную стоимость восстановления автомобиля, без учета износа деталей. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков во время парламентских слушаний по законопроекту о реформировании натуральной формы возмещения в рамках ОСАГО.

Мошенники заманивают россиян обещаниями раскрыть схему выигрыша в лотерее, вовлекая их в финансовую пирамиду, пишет «РИА Новости». По данным агентства, аферисты рассылают по электронной почте письма со ссылкой на Telegram-канал, где якобы содержится выигрышная методика. За доступ к каналу требуется оплата. После внесения платежа жертва действительно попадает в канал, но не находит там никакой схемы. Вместо этого ей предлагают перепродавать доступ к этому каналу другим людям.

Число жертв мошенников растет из-за несоблюдения закона о маркировке звонков. Обходят требования о маркировке звонков прежде всего риелторские компании, агентства недвижимости, строительные компании, компании, обслуживающие туристическую деятельность, а также практически весь бизнес, который зарегистрирован в форме индивидуального предпринимателя.

Сбербанк собирается внедрить оплату по отпечатку ладони. Новое решение частично основано на прошлой концепции оплаты по венозной карте, запущенной 10 лет назад. Однако сейчас идею переосмыслили и сделали оплату с помощью линий на ладони. Эксперты отмечают, что по степени надежности идентификация по отпечатку ладони не уступает идентификации по другим биометрическим параметрам, в том числе при помощи «улыбки».

Цены на одежду могут вырасти на 4–6% вслед за увеличением пошлин. Розничная стоимость спортивной, верхней одежды и брюк может вырасти на 4–6% в случае повышения ввозных таможенных пошлин ЕАЭС. Увеличить их на 80 наименований с 10% до 15% власти РФ рассчитывают для поддержки местных производителей. Но большинство крупных брендов сами выступают импортерами, отшивая одежду в Китае. Коррекция цен коснется одежды в среднем и высоком ценовых сегментах, где также может возникнуть нехватка отдельных позиций.

Правительство может вернуть часть субсидий для «Почты России». Минцифры может вновь начать субсидировать доставку газет и журналов «Почтой России». Ведомство рассматривает возможность распределения дополнительных доходов бюджета в 2025 г., а также в 2026–2028 гг. на деятельность АО «Почта России» в формате прямых бюджетных ассигнований, заявил министр Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы по обсуждению бюджета на 2026 и 2027–2028 гг.

Более 2 тысяч чиновников в Узбекистане сократят к ноябрю за счет внедрения ИИ, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева опубликован на сайте базы национального законодательства.