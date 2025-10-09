💥Обзор новостей: в Совфеде предложили закрыть самозанятость в 2026 году, ЦБ пересмотрит снижение ставки из-за НДС, проект о защите ипотечников от банкротства отклонили

Совфед предложил проработать завершение эксперимента с самозанятыми в 2026 году. Совет Федерации рекомендовал правительству проанализировать эксперимент с самозанятостью и рассмотреть вопрос о его завершении в 2026 году — на два года раньше срока. Такое предложение содержится в постановлении Совфеда по итогам заседания с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова. «Рекомендовать правительству Российской Федерации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — говорится в документе. В сентябре Решетников заявил, что правительство обещало «не трогать вопросы института самозанятых десять лет», до конца 2028 года. В личном кабинете «Мой Налог» ФНС проводит опрос, где предлагает выбрать справедливую ставку налога и спрашивают, что бы сделали самозанятые при ухудшении условий.

ЦБ может пересмотреть темпы снижения ставки из-за планируемого роста НДС. Банк России возьмет паузу в понижении ключевой ставки в связи с предложенными Минфином налоговыми изменениями. В частности, речь идет о повышении НДС. Такое мнение выразил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире телеканала «Россия 24». «Огромное значение имеют те налоговые изменения, которые сейчас внесены в Госдуму <…> Обычно это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются», – пояснил он. Пьянов считает, что Центробанк остановит изменение ставки максимум на два заседания. По его мнению, Банк России планирует за этот период оценить, как повлияло увеличение НДС на уровень ценовой стабильности и на инфляционные ожидания населения и юридических лиц.

Госдума отклонила законопроект о защите ипотечников от банкротства. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который предлагал исключить из оснований для возбуждения дел о банкротстве физических лиц наличие задолженности по ипотечному договору. Законопроект внесли в Госдуму депутаты партии «Новые люди» в апреле этого года. В пояснительной записке к документу отмечалось, что действующее законодательство позволяет банку обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом уже при задолженности по ипотеке в размере 500 тыс. руб., если та не погашена за три месяца. Авторы документа предложили защитить заемщиков от принудительного банкротства по требованию банка в случаях, когда продажа ипотечного жилья позволяет полностью погасить имеющийся долг. Однако у самого должника возможность инициировать процедуру своего банкротства предлагалось сохранить. Однако норму не приняли.

Карты Visa и MasterCard с истекшим сроком годности продолжат работать в РФ. Карты платежных систем Visa и MasterCard, срок действия которых истек, продолжат функционировать на территории России. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в кулуарах форума «Финополис-2025». По ее словам, все карты работают. После ухода международных платежных систем было сделано все, чтобы они работали и люди ничего не почувствовали.

Кабмин сократил квоту на временное проживание иностранцев на 2026 год. Правительство РФ сократило квоту на выдачу в 2026 году иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Документ имеется в распоряжении ТАСС. «Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3 тыс. 802 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ», — говорится в распоряжении кабмина. На 2025 год квота была установлена в размере 5,5 тыс., а еще годом ранее она была почти вдвое больше — 10 тыс. 595 разрешений.

В России пресекли более 85 тыс. попыток продать просроченные лекарства. С июня 2025 года в России с помощью системы обязательной маркировки «Честный знак» пресекли более 85 тыс. попыток продать просроченные медикаменты. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), разработавшей систему маркировки. «Каждый случай [продажи просроченного лекарственного препарата] может стоить человеку жизни. Наша цель — полностью исключить возможность появления просроченных препаратов на прилавках аптек», — сообщил гендиректор ЦРПТ Андрей Кириллов.

В Удмуртии 150 студенток получили выплаты по беременности в 150 000 рублей. С начала года 150 студенток вузов и колледжей Удмуртии получили единовременную выплату в размере 150 000 руб. после постановки на учет по беременности. Об этом сообщила замминистра социальной политики и труда республики Елена Абашева, пишет «Коммерсант». Мера поддержки, действующая с 1 января, предназначена для студенток очной формы обучения, зарегистрированных в регионе.