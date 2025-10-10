💥Обзор новостей: ФНС попросила признать Матерь Бложью банкротом, самозанятых не трогают до 2026 года, иностранцев будут ставить на налоговый учет через банки

ФНС попросила признать Матерь Бложью банкротом. ИФНС по Москве подала в Арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом блогера Александры Митрошиной, известной также как «Матерь Бложья», обвиняемой в отмывании денежных средств. Сумма задолженности составляет 210,7 млн руб. «Заявление инспекции Федеральной налоговой службы № 33 по г. Москве о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом к должнику Митрошиной А. А. Сумма исковых требований составляет 210 755 370,68 рубля», — сказано в документе. Суд определил оставить заявление о признании должника банкротом без движения, об этом сказано в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.

Кабмин опроверг отмену НПД и самозанятости в 2026 году. Изменений до конца эксперимента не планируется. Режим самозанятости не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в конце 2028 года, сообщила пресс-служба кабмина. «Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — заявили в Правительстве ТАСС. Ранее Совет Федерации опубликовал постановление, в котором рекомендует кабмину отменить НПД и самозанятость уже в 2026 году.

ЦБ предложил ставить иностранцев на налоговый учет через банки. Банк России предложил распространить меры по автоматической постановке на учет в налоговых органах через банки на иностранных граждан, об этом говорится в заключении думского комитета по бюджету на правительственный законопроект № 1005169-8. «При подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении целесообразно проработать вопрос о распространении проектируемого порядка постановки на учет в налоговых органах в связи с открытием счета в банке на иностранных граждан», – говорится в документе. Внесенный правительством в сентябре законопроект предусматривает, что иностранные организации будут вставать на налоговый учет исключительно по заявлению банка, открывшего им счет. Комитет отмечает, что новая схема обеспечит учет на основе верифицированных данных, так как банки обязаны идентифицировать клиентов в рамках антиотмывочного закона.

Самозанятые смогут вносить в Соцфонд не более 1 900 рублей в месяц. Самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности – взнос составит не более 1 900 руб. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Размеры взносов составят порядка 1300 или 1900 руб. в месяц. «При этом если не возникнет необходимость открывать листок нетрудоспособности дольше 1,5 лет, то суммы перечислений будут меньше», — уточнили в правительстве. Размер пособия в год в случае болезни или травмы можно выбрать из двух вариантов – 35 000 и 50 000 руб.

Минфин предложил ввести повышенную страховку для детских ПДС. Для детских программ долгосрочных сбережений (ПДС) могут установить повышенную страховку до 4 млн руб. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на форуме «Финополис-2025». «Обсуждаем с коллегами из ЦБ, чтобы для такого продукта сделать дополнительные гарантии сохранности со стороны государства. То есть даже выше, чем 2,8 млн руб. Мы бы предложили эту планку поднять как минимум до 4 млн руб.», — сказал он «РБК инвестиции». Программа долгосрочных сбережений заработала с 2024 г.

МВД призвало игнорировать новую схему мошенников с выплатами. Мошенники стали отправлять россиянам рассылки в мессенджерах, согласно которым граждане, рожденные с 1952 по 2003 г., могут получить выплату в размере более 40 000 руб., сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Игнорируем!

Набиуллина: пространство для снижения ключевой ставки остается. У Центробанка сохраняется возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках форума «Финополис-2025». По ее словам, ЦБ тщательно анализирует все экономические тенденции. «Пространство для снижения ключевой ставки остается. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября», – сказала она.

Миллер предупредил об аномально холодной зиме в РФ и Европе. Грядущая зима в России и Европе может быть аномально холодной. Такие случаются примерно раз в 20 лет. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе международного газового форума. «Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — рассказал он.

ЦБ запланировал выпустить монету с Лунтиком. Центробанк в 2027 году планирует выпустить более 1 млн памятных монет с героями популярного российского мультсериала «Лунтик и его друзья», следует из данных на сайте регулятора. Монеты серии — номиналом 25 руб. — будут из стали с никелевым покрытием. Также появятся монеты в сувенирной упаковке — их изготовят из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Тираж таких монет — 850 тыс. и 150 тыс. экземпляров соответственно. Также монеты номиналом 3 руб. будут выполнены из серебра с цветным покрытием, их изготовят гораздо меньше — всего 7 тыс. экземпляров.