Налоговая реформа 2026: новый релиз от 1С с лимитом 10 млн, письмо бизнес сообщества в Совфед и ГД, бухгалтеров по НДС на всех не хватит

1С выпустила релиз, в котором появилось оповещение о приближении к максимальному порогу в 10 млн руб для применения УСН и патента без НДС с 2026 года. Бизнес сообщество направило в Госдуму и СФ письмо с просьбой снизить НДС лимит на УСН до 30 млн и предупреждением, что бухгалтеров по НДС на всех не хватит. Что делать бизнесу сейчас, читайте в статье.

1С: предупреждение о приближении к порогу применения патента и УСН без НДС с 2026 года

Коллеги, 1С выкатила новый релиз. Речь идет о релизе 3.0.184.21, в нем в журналах банковские выписки и кассовые документы — раздел «Банк и касса» — появилось предупреждение о приближении к порогу применения патента и УСН без НДС с 2026 года.

Как вы, конечно же, помните, в Госдуму поступил законопроект № 1026190-8 от Минфина о внесении изменений в НК. Согласно ему, для плательщиков УСН и патента снизят порог доходов до 10 млн рублей, при превышении которого необходимо уплачивать НДС. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Первое чтение законопроекта назначено только на 22 октября 2025 года, но 1С решил уже предупредить пользователей, о возможном превышении лимита. Это говорит о том, что надеяться на изменения в проекте маловероятно? Или о том, что 1С торопит события? Поживем, увидим. Но в любом случае готовиться к изменениям в НК надо уже сейчас.

Бизнес сможет отстоять часть налоговых преференций в 2026 году

Еще есть вероятность, что бизнес сможет отстоять часть налоговых преференций на следующий год. Предпринимательские сообщества (Опора России, ТПП, РСПП, Корпорация МСП) направили в Госдуму и Совет Федерации письмо с просьбой снизить НДС лимит на УСН не до 10 млн, а хотя бы до 30 млн.

В письме говорится, что в стране нет такого количества бухгалтеров «по НДС», чтобы обслуживать все МП. Дополнительные издержки на привлечение бухгалтера-специалиста по НДС составят от 40 — 50 тыс. руб. в месяц, тем самым совокупные издержки предпринимателей на бухгалтерские услуги составят порядка 250 — 420 млрд. руб. в год. Более того, ведением бухгалтерского и налогового учета плательщиков УСН, как правило, занимаются банки (охват — 90% компаний), которые разработали и внедрили цифровые программы ведения учета и сдачи отчетности по минимальным тарифам (до 5 000 в месяц). При введении НДС банки осуществлять эту деятельность уже не смогут, а быстро привлечь на рынок десятки тысяч бухгалтеров проблематично.

«В целях недопущения неблагоприятных социально-экономических последствий, просим рассмотреть возможность: снижения предельного размера дохода для плательщиков УСН в целях уплаты НДС с 60 до 30 млн. рублей. По экспертным оценкам это коснется 200 тыс. налогоплательщиков и не будет иметь столь существенных негативных последствий, при этом запланированные в бюджете доходы от снижения порога по НДС в размере 200 млрд руб. будут получены; введения переходного периода для адаптации микробизнеса к новым условиям, поскольку за 2 месяца полностью изменить финансовое планирование и стратегию ведения бизнеса практически невозможно; введения для предпринимателей, впервые ставших плательщиками НДС, моратория на год на применение штрафных санкций за непредставление в срок налоговой декларации по НДС (по аналогии с мораторием, установленным для налогоплательщиков, применяющих УСН с уплатой НДС в 2025 году); сохранения пониженных тарифов страховых взносов вне зависимости от вида деятельности для субъектов МСП в районах Крайнего Севера, Белгородской и Курской областях. включения социально-значимых секторов (здравоохранение, образование) в перечень приоритетных отраслей МСП с сохранением права на пониженные тарифы страховых взносов- 15% при выплатах свыше 1,5 МРОТ. Фонд оплаты труда таких предприятий составляет около 70-80% расходов, и более чем двукратное увеличение нагрузки (до 30%) станет серьезным препятствием их дальнейшему функционированию в условиях резкого роста фискальной нагрузки и повышения МРОТ на 20,7%- до 27 093 руб», — говорится в письме.

АУСН — как вариант избежать НДС в 2026 году

Сейчас многие бухгалтеры взамен патента и УСН с НДС присматриваются к автоматизированной упрощенке как варианту, который поможет избежать НДС. Согласно 17-ФЗ, а именно он, а не НК регулирует АУСН, менять лимит 60 млн/год до конца эксперимента запрещено.

В течение срока проведения эксперимента не могут вноситься изменения в настоящий Федеральный закон в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов, установленного пунктом 23 части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, — ч. 3, ст. 1 17-ФЗ.

Кто и когда может начать работать на АУСН

Порядок перехода на автоматизированную упрощенку зависит от даты регистрации бизнеса. Могут перейти на АУСН:

вновь зарегистрированные компании и ИП. Для работу на спецрежиме необходимо подать через ЛК или банк-партнер уведомление о переходе на АУСН в течение 30 дней после регистрации в ФНС

действующие организации и ИП на УСН, а также самозанятые ИП с первого числа любого месяца в течение года. Отказаться от текущей системы нужно до последнего числа месяца, предшествующего месяцу начала применения АУСН.

действующие компании и ИП на общей системе могут перейти только с 1 января следующего года, подав уведомление до 31 декабря предшествующего года.

Этот режим пока законодатели не трогали. Мы сообщим, если какие-то изменения появятся.

Что делать малому бизнесу, УСН и ПСН в 2025 году?

Спрогнозируйте доходы компании за 2025 год и оцените перспективы, если есть вероятность, что с 1 января вы станете плательщиком НДС, то рекомендуем пересмотреть договоры с поставщиками и покупателями и внести в них условие о новой ставке НДС. Подпишите с партнерами допсоглашения.

✅ Решите, какую ставку НДС будете применять в 2026 году. При доходах в пределах 250 млн руб. можно платить налог по ставке 5 процентов, до 450 млн руб. — 7 процентов. Если большинство расходов сопровождаются входным НДС, целесообразнее сделать выбор в пользу общей ставки. Рассчитайте рентабельность при каждой ставке и только потом принимайте решение.

✅ Продумайте, как вы будете работать в 2026 году, если приближаетесь к новому (возможному) порогу в 10 млн руб.

Что сделать Когда Комментарий редакции Проверить лимит доходов для УСН (10 млн рублей) Октябрь 2025 При превышении — переход на ОСНО и НДС с 2026 г. Пересчитать налоговую нагрузку при переходе на НДС Ноябрь 2025 Оцените вычеты и необходимость корректировки цен. Проверить доступность патента в 2026 г. Октябрь 2025 Возможны изменения в видах деятельности по ПСН (нельзя будет применять рознице и грузоперевозкам). Проверьте лимит доходов.

✅ Посчитайте доходы по всем спецрежимам и оцените перспективы. Оцените возможность перехода на АУСН, — работать на этом режим можно, если доходы в пределах 60 млн руб. в год, а средняя численность сотрудников — до пяти человек.

✅ Подготовить бухгалтерские программы и ЭДО необходимые для работы с НДС. Уточните, какое у вашего контрагента ПО.

✅ Обновить учетную политику. Включить новые ФСБУ в учетную политику

Приказ Минфина №56н от 16.05.2025 (ФСБУ 9/2025 «Доходы»), №74н от 12.06.2025 (ФСБУ 27/2025 «Расходы») Опишите методы признания доходов и расходов по новым стандартам.