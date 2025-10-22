💥Обзор новостей: власти предложили поэтапный переход на уплату НДС для бизнеса, в самозанятости не должно быть злоупотреблений, малый бизнес впал в хандру

Комитет по бюджету предложил поэтапный переход на уплату НДС для бизнеса. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал установить поэтапное снижение порогов по доходам, при которых бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) становится плательщиком НДС, а компании, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), теряют право на применение этого специального налогового режима. Это необходимо для «соблюдения баланса интересов государства, общества и бизнеса при финансовом обеспечении приоритетов бюджетной и налоговой политики». Такие предложения вошли в заключение комитета на налоговый законопроект Минфина, внесенный в Госдуму вместе с «бюджетным» пакетом. В повестке рассмотрение поправок в Налоговый кодекс (НК) в первом чтении запланировано на 22 ноября. Предполагается, что указанные предложения будут учтены при доработке законопроекта ко второму чтению.

Мишустин: режим работы самозанятых должен действовать без злоупотреблений. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что режим самозанятости продолжает действовать, но в нем не должно быть злоупотреблений со стороны юридических лиц. «Важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование», – подчеркнул он. Мишустин отметил, что нужно закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, сообщает ТАСС.

Минфин и ЦБ договорились о легализации криптовалюты в ВЭД. Банк России и Минфин согласились с необходимостью легализации использования криптовалют в расчетах во внешнеэкономической деятельности, заявил министр финансов Антон Силуанов. «Оплата за импорт осуществляется с использованием крипторынка, крипторасчетов. Поэтому мы договорились с ЦБ о необходимости упорядочения, легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка», — сказал министр. Силуанов отметил, что регулятор и ведомство считают необходимыми легализацию этого направления и его законодательное регулирование.

Малый бизнес впал в осеннюю хандру. Впервые с декабря 2022 года индекс RSBI, которым измеряется уровень деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ушел в область спада, опустившись ниже 50 пунктов. Все больше компаний ожидают падения выручки, выросла и доля тех, кому отказывают в кредитах. Не спешат предприниматели и вкладываться в расширение бизнеса, а также нанимать новых сотрудников. Такой прагматичный подход обусловлен действием высокой ставки и продолжающимся охлаждением экономики.

В Минфине заявили, что необходимо провести работу в сфере самозанятости. Предприниматели и представители бизнеса совместно с банками России обсудили план обеления секторов экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов. Силуанов рассказал о случаях, когда трудовые отношения подменяются самозанятостью. «Самозанятые имеют более низкие уровни налогообложения <...> и вступают в трудовые отношения для того, чтобы снизить уровень налогообложения», — объяснил он. По словам министра, многие предприниматели этим пользуются. В связи с этим служба занятости, Минтруд и налоговая служба договорились провести контрольные мероприятия, уточнил Силуанов.

«Госуслуги» запускают комплексную замену документов после брака и развода. Россияне, сменившие фамилию в связи с замужеством или разводом, смогут заменить водительские права или загранпаспорт через комплексное заявление на портале «Госуслуги». На портале можно будет заменить: российское национальное водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, загранпаспорт, сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Больше не придется заполнять несколько одинаковых форм на разные услуги – все можно будет сделать одной операцией.

Доля расчетов с РФ в рублях и валютах дружественных стран составила 85,7%. Общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России, по последним данным, составила 85,7%, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. При этом в азиатском регионе, как уточнил Алиханов, общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из РФ составила 87,4%, в африканских странах — 85,9%, пишет ТАСС.

В России назначили первый штраф за рекламу в Instagram1. Суд оштрафовал блогера-юриста Евгению Тутушкину из Краснодара на 30 тыс. руб. за рекламу в Instagram1 (принадлежит Meta1, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Об этом Тутушкина сообщила РБК. «Была реклама опубликована — по мнению Роскомнадзора, это все-таки реклама — до 1 сентября 2025 года», — уточнила она. Это первый известный штраф за рекламу в запрещенной социальной сети.

Более 14 тыс. подростков совершили преступления в 2025 году, сообщили в пресс-службе СКР по итогам оперативного совещания, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным. В СКР указали также на рост числа детей, не достигших к моменту совершения преступления возраста уголовной ответственности. Кроме того, ведомство отмечает «устойчивую динамику» роста числа детей, совершающих преступления в составе организованной группы или преступного сообщества.

В Исландии впервые обнаружили комаров. Три особи комаров обнаружили в Исландии, которая наравне с Антарктидой считалась местом, где до этого не было популяции этих насекомых. Их появление может быть эффектом глобального потепления, которое коснулось страны, сообщают Iceland Review и RUV со ссылкой на Исландский институт естественной истории.

Граждан Нидерландов попросили не спрашивать нейросети, за кого голосовать. Нидерландское управление по защите данных обратилось к гражданам королевства с просьбой не спрашивать у чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ) совета, за кого голосовать на парламентских выборах 29 октября 2025 года, пишет Politico. Чиновники назвали популярные нейросети «ненадежными» и «предвзятыми» и сослались на проведенное исследование на эту тему.

Ученые предупредили об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона в Египте. Гробница Тутанхамона возрастом 3,3 тыс. лет может обрушиться — ученые обнаружили в каменных блоках крупные трещины, которые могут привести к обрушению захоронения.

До нового года осталось 70 дней. Раз в год компания может выплатить материальную помощь каждому сотруднику в сумме до 4 000 рублей включительно, которая не будет облагаться страховыми взносами и НДФЛ. Оформляется такая выплата приказом руководителя компании с указанием фамилий сотрудников и суммы выплаты. У вас в компании радуют работников премиями к Новому году или другим праздникам?