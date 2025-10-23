💥Обзор новостей: ГД приняла в I чтении поправки в НК, повышение налога на прибыль принесло 1 трлн рублей, семейную предложили за обязательство родить ребенка

Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс. Госдума приняла в I чтении пакет поправок в Налоговый кодекс РФ. Согласно инициативе, общая сумма дополнительных доходов на 2026-2028 гг. от налоговых поступлений оценивается в размере 6,65 трлн руб. За принятие пакета налоговых поправок проголосовали 319 депутатов, воздержались — 82.

Повышение налога на прибыль принесло бюджету за девять месяцев 1 трлн рублей. Дополнительные поступления в бюджет от повышения ставки налога на прибыль с 20 до 25% уже превысили 1 трлн руб, сообщил Даниил Егоров в ходе выступления на Всероссийском налоговом форуме ТПП. Совокупный эффект для бюджета от изменений в сфере НДС для пользователей упрощенной системы налогообложения (например, обязанность платить налог при выручке с 60 млн руб., а также повышение порога дохода для пользования режимом до 450 млн) составил 364 млрд руб. Введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ принесло в бюджет 111 млрд руб., отмечается в материалах ФНС.

ФНС представила промежуточные итоги налоговой реформы и амнистии за дробление. ФНС впервые раскрыла результаты амнистии за дробление бизнеса, а также промежуточные итоги масштабных налоговых изменений, вступивших в силу с начала года. Данные представил руководитель ведомства Даниил Егоров в ходе выступления на Всероссийском налоговом форуме ТПП. По состоянию на сентябрь 2025 г. от дробления отказались 10 300 групп компаний, куда входят 24 400 налогоплательщиков, следует из представленной Егоровым презентации. Сумма недополученных бюджетом налогов, попадающих под амнистию, составила 21,8 млрд руб., указывает ФНС.

ФНС внедрит для компаний добровольный мониторинг внутригрупповых сделок. ФНС прорабатывает инициативу о внедрении на базе налогового мониторинга возможности контроля за трансфертным ценообразованием (ТЦО; механизм контроля за сделками между взаимозависимыми лицами, в частности стоимостью передачи товаров или услуг между структурами одного холдинга). Сейчас участие в налоговом мониторинге (НМ) не покрывает риски по ТЦО, напомнила она. Новый механизм позволит его участникам добровольно разрешать ФНС в режиме реального времени оценивать такие сделки, более того выгружать данные в систему можно будет выборочно – налогоплательщик сможет делать это только в отношении тех соглашений, которые сам пожелает показать ФНС.

В Госдуме предложили выдавать семейную ипотеку под обязательство родить ребенка. Депутаты от партии «Новые люди» выступили с инициативой разрешить бездетным супругам оформлять семейную ипотеку по льготной ставке под обязательство родить ребенка в течение трех лет. Соответствующий запрос отправлен в правительство. «В условиях, когда доступ к семейной ипотеке открывается только после рождения ребенка, многие молодые семьи, не имея возможностей для покупки жилья, откладывают рождение детей до момента улучшения жилищных условий», – говорится в запросе. Депутаты предлагают разрешить бездетным парам брать льготную ипотеку под 6% с обязательством родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента подписания договора. Если обязательство выполнено, льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. В случае нарушения – ставка повышается до рыночной, а банк получает право потребовать компенсацию субсидии.

Уровень теневой экономики в России составляет около 10-12% ВВП, сообщил Силуанов. При этом он отметил, что это не большой показатель по сравнению с развитыми странами.

Россия слезла с нефтяной иглы, рассказал Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что доходы бюджета растут независимо от санкций и не зависят от нефтегазовых поступлений.

«Справедливая Россия» предлагает деньги брать там, где они есть. «Давайте поднимем налог на прибыль банков, а также введем мораторий на выплату дивидендов. Тогда не нужно будет стричь малый бизнес», — предлагает представитель фракции Валерий Гартунг.

Красная рыба и икра подешевеют к Новому году, надеется глава Росрыболовства Шестаков. По его словам, красной рыбы и икры, добытой в России в этом году, хватит как для внутреннего рынка, так и для экспорта, пишут РИА Новости.