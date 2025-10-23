Учет импортного товара в 2026 году: от документов ФТС до отчетности

Импортеров ожидают значительные изменения в области таможенного контроля в 2026 году. Обсудили с Еленой Клиновой, для чего нужна система «Честный знак», что нужно знать импортеру, а также специфику расчета и уплаты НДС по импортному товару. Подробно раскроем темы на конференции Клерка — «БУХ.СОВЕТ 2026».

Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ»

— Государство постоянно ужесточает таможенный контроль, какие изменения импортеров ждут в 2026 году? Что уже известно?

В 2026 году импортеров ожидают значительные изменения в области таможенного контроля.

Федеральная Таможенная служба уже анонсировала реализацию нового механизма контроля — системы подтверждения ожидания товара. В тестовом режиме она начнет функционировать уже с апреля 2026 года, а с июля 2026 года планируется ее полноценное внедрение.

Суть нововведения в том, что каждый импортируемый товар должен иметь предварительное подтверждение от российского покупателя перед пересечением границы. То есть, еще до момента ввоза товара нужно будет цифровым образом заявить, что ждете именно этот товар с точными характеристиками (вес, ТН ВЭД, модель, количество). Отсутствие предварительного согласования или несоответствие заявленным характеристикам приведет к задержке на или запрету на ввоз.

Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством, сокрытием реальной стоимости товаров и уклонением от уплаты налогов. Ввозить товар по «серым схемам» станет практически невозможно.

Еще одно изменение – внедрение цифровых платежных сервисов в процесс оформления таможенных услуг: таможенные платежи можно будет перечислять по системе быстрых платежей (СБП) непосредственно из личного кабинета ФТС. Такое соглашение о сотрудничестве подписали Банк России, Национальная система платежных карт (НСПК), Федеральная таможенная служба (ФТС) и Федеральное казначейство.

И да, мы все следим за законопроектом, который внесет изменения в Налоговый Кодекс и установит новые правила по налогообложению в 2026 году. В Законопроекте есть инициативы по внешнеэкономической деятельности, что именно примут в итоговом чтении нам не известно. Но я уверена, что изменения еще будут.

— Более тщательно контролируют операции не только власти, но и банки. Какие дополнительные документы сейчас запрашивают банки у организаций и ИП?

Здесь все зависит от суммы контракта и самой сделки. По некоторым платежам, если сумма обязательств по контракту не превышает 1 млн. рублей, можно вообще не предоставлять документы в банк, только сообщить код вида операции при создании платежа или отдельным заявлением.



А вот если сумма сделки превышает 1 млн. рублей, без документов уже не обойтись. Следующее «пороговое» значение по импортным сделкам — это 3 млн. рублей. Такие контракты подлежат постановке на учет, им присваивают специальный номер — УНК. Банковский контроль по таким контрактам уже «по полной программе»: запросят и информацию об операции, и таможенную декларацию на товары, и иные документы, подтверждающие фактическое осуществление сделки. И банк может запросить оригиналы документов, если по какой-то причине им не подошли сканкопии. Оригиналы документов должны обязательно быть по внешнеэкономическим сделкам!



— В последнее время все больше и больше товаров подлежат маркировке в системе «Честный ЗНАК». Как понять нужна ли маркировка?

Да, маркировка товаров в системе «Честный знак» становиться обязательной для многих категорий товаров. И список маркируемых товаров постоянно пополняется.

Самый простой способ проверить, подлежит ли Ваш импортный товар маркировке, – зайти на официальный сайт государственной системы цифровой маркировки «Честный знак» и в разделе «Проверка товара на обязательность маркировки» ввести код товара ТН ВЭД (цифровой идентификатор, который используют для классификации продукции при внешнеэкономических операциях).

А код ТН ВЭД можно найти в разрешительной документации. Это может быть, например, сертификат соответствия товара, декларация о соответствии таможенного союза. Конечно, можно попробовать определить код ТН ВЭД самостоятельно, но всегда существует риск ошибиться. Один и тот же продукт, в зависимости от составляющих, может относиться к разным разделам Классификатора ТН ВЭД. Поэтому лучше заказать решение по классификации продукции у ФТС или обратиться к специалистам, занимающимся внешнеэкономической деятельностью.

— Какие основные тонкости и особенности существуют при учете импорта из стран ЕАЭС? На что особенно вы посоветуете обращать внимание?

Импорт товаров из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) осуществляется в упрощенном порядке. Аналогом таможенной декларации становится статистическая форма учета перемещения товара и подаётся она не в момент пересечения границы, а в следующем месяце. Если быть точнее, то не позднее 10-ти рабочих дней месяца, следующего за месяцем поступления товара. И да, статистическая форма подается только в отношении товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и странами Евразийского экономического союза, которые подлежат учету в статистике взаимной торговли. И только в электронном виде.

Еще одной особенностью является уплата НДС с импортных товаров из ЕАЭС. Налог уплачивается не в момент фактического пересечения границы, а до 20-го числа месяца, следующего после поступления товара. И не на таможенный счет, а через пополнение ЕНС. Для кого-то до сих пор это является неким «откровением», что нужно платить НДС, не когда товар продаешь, а когда покупаешь. Но это так всегда при импорте товаров. Только если Вы везете товар из Китая, НДС придется уплачивать при прохождении «таможенной очистки» на таможне, а при импорте из ЕАЭС – в следующем месяце и перечислять в ФНС.

— Чтобы отчитаться об уплате налогов при импорте из ЕАЭС, необходимо предоставить в ФНС специальную декларацию, о чем идет речь?

Да, по импорту из ЕАЭС есть дополнительные обязательства по предоставлению отчетных форм в налоговую. Я сейчас говорю про Декларацию о косвенных налогах, про Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, про формирование пакета подтверждающих документов. При импорте товаров из ЕАЭС на бухгалтера приходиться больше нагрузки, чем при импорте из других стран. Как правило, в небольших компаниях именно бухгалтер собирает и передаёт в налоговую пакет документов. И готовить их нужно с особым вниманием – ошибка в номере или дате – и налоговая может отказать в проставлении отметки. А это значит, что Ваш контрагент из ЕАЭС не сможет подтвердить свою нулевую ставку при экспорте, а Вы без отметки ФНС не сможете взять НДС к зачету. А при импорте из Китая эти документы готовит, как правило, таможенный брокер.



Есть еще моменты по сертификации. Например, если товар подлежит сертифицированию, то любая из стран ЕАЭС может выдать сертификат и он будет действителен среди всех стран ЕАЭС.



— Что в целом нужно знать импортеру? Что бы вы посоветовали изучить и проработать?



Считаю, что импортер должен как минимум изучить основные нормативные документы, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность. Ну или хотя бы знать название этих документов и что именно они регулируют. Понимать принцип составления международных контрактов, ориентироваться в международных терминах – понимать что означают условия по ИНКОТЕРМС, для чего нужен ТН ВЭД, иметь представление о банковском контроле валютных операций, понимать, когда обязательная постановка контракта на учет, как проходит таможенное декларирование товара, понимать как считаются таможенные платежи, какая разрешительная документация может потребоваться именно Ваш товар. И, конечно, иметь понимание, как считать налоги, когда отчитываться, из чего складывается себестоимость импортного товара. И знать о последствиях нарушения валютного законодательства.

Бухгалтеру так же важно ориентироваться во всех этих моментах – чтоб разговаривать на одном языке с предпринимателем. Но еще бухгалтеру нужно знать как отражать импортный товар в учетной программе, как формировать себестоимость, как считать курсовые разницы для бухгалтерского и налогового учета, как грамотно отражать все в отчетности, в какие сроки ее предоставлять.



Получается достаточно объемный материал нужно знать. Но всему этому реально научиться. Тем более, знания по ВЭД сейчас очень востребованы.

— В декабре вы будете выступать в качестве спикера на IX Всероссийской бухгалтерской конференции Клерка — Бух.Совет 2026. На какие важные моменты вы обратите внимание бухгалтеров на ней?

Да, мое выступление приходится на второй день конференции, на 12 декабря. Выступаю с темой «Учет и расчеты за импорт товара». Буду рассказывать про изменения на 2026 год, о которых будет известно к тому моменту. Расскажу про Честный знак, про актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами. Постараюсь сделать свое выступление интересным, разбавить рабочими кейсами и практическими примерами. А если кому-то не хватит информации со сцены, он сможет подойти и пообщаться в перерывах или после конференции, лично задать вопрос или написать в чате. Тем и хороши такие живые форматы конференций, что можно пообщаться со спикерами вживую, задать свои вопросы.

— Спасибо за интервью, Елена! Увидимся в декабре!

До встречи на Бух.Совете 2026! Разберемся вместе в изменениях таможенного контроля, приходите!