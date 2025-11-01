💥Обзор новостей: МРОТ — 45 тысяч рублей, РКН предложил отказаться от согласий на обработку данных, у россиян проблемы с трудоголизмом

КПРФ предложили повысить МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов внесут в ГД поправки о повышении с 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 45 тысяч рублей. Сенатор Гибатдинов заявил, что сумма в 45 тыс. рублей обоснована расчетами ученых и экспертов. Это минимально необходимая сумма для поддержания трудовой функции в современных условиях, пишут РИА Новости.

Глава Роскомнадзора предложил отказаться от согласий на обработку данных. В России есть необходимость отказаться от согласий на обработку персональных данных и перейти к отраслевому регулированию, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов. « Институт согласий на обработку персональных данных как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать», — сказал Липов. Здесь, наверное, нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов, добавил он.

Минпромторг предложил отложить введение новых правил расчета утильсбора на автомобили до 1 декабря, сообщили в министерстве. « В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг проработал возможность отсрочки даты вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. <...> Принято решение о переносе вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года. Проект постановления внесен в правительство», — говорится в заявлении.

Wildberries с 1 ноября зафиксирует комиссии для продавцов на полгода. Wildberries с 1 ноября зафиксирует размер комиссии для продавцов на полгода, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса. Речь идет обо всех моделях продаж. «Видим текущую ситуацию и понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с Wildberries. Поэтому мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие шесть месяцев — с 1 ноября 2025 года», — сказали там.

В России хотят перевести школьников на 12-летнее обучение. По словам замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба, такая система действует во многих развитых странах, а российские дети ничем не уступают японцам, китайцам или европейцам. Гриб отметил, что переход поможет сохранить педагогов и позволит выпускникам поступать в вузы в 18 лет.

Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии. Пресненский суд Москвы огласил обвинительный приговор совладельцу бизнес-школы «Like Центр» и блогеру Аязу Шабутдинову, известному продажей обучающих курсов для «будущих миллионеров». Ему назначено семь лет колонии общего режима по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент «Ведомостей». Также Шабутдинову назначен штраф в размере 5 млн руб.

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене срока давности за сексуальные преступления против детей. Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 78 и 83 Уголовного кодекса РФ. Поправки предусматривают, что положения об освобождении от уголовной ответственности и наказания по истечении сроков давности не будут распространяться на лиц, виновных в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как отмечается в пояснительной записке, в действующей редакции статьи 78 УК РФ установлены предельные сроки давности привлечения к уголовной ответственности в зависимости от категории совершенного преступления. По истечении этих сроков лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, за исключением отдельных категорий преступлений, в том числе террористической направленности, против мира и безопасности человечества, против государственной власти.

Иордания вводит безвизовый режим для россиян с 13 декабря этого года. Граждане РФ смогут въезжать и пребывать на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении.

1 ноября 2025 года в 14:00 стартует IV Всероссийский Налоговый диктант: «Наши налоги – достойное будущее детей», который проводится ФНС России совместно с Президентской академией. Цель Налогового диктанта — проверка своих знаний о налогах и получение новой информации в сфере налогообложения, полезной в жизни каждого человека.

Россияне стали чаще обращаться к психиатрам из-за трудоголизма, сообщил Радио РБК главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов. Он составил портрет типичного пациента, страдающего чрезмерной психологической зависимостью от работы. Как правило, такому человеку от 35 лет, у него высшее образование и «достаточно статусное положение относительно среднего по региону», а также «хороший уровень дохода». Выход из ситуации Козлов видит в грамотном структурировании своего времени и отдыха.

На Крымский мост с 3 ноября перестанут пускать электромобили и гибриды. На Крымский мост с 3 ноября перестанут пускать электромобили и гибридные машины со стороны полуострова, сообщил Аксенов. Решение принято с учетом рекомендации силовых и правоохранительных структур и будет действовать до особого распоряжения, уточнил он. Накануне администрация Краснодарского края сообщила о запрете въезда гибридных и электрических авто на Крымский мост со стороны региона. До этого по переправе запретили проезжать большегрузам.

Посты депутатов Госдумы от «Новых людей» лидируют по просмотрам в Telegram. Предпочтительным инструментом общения депутатов Госдумы с россиянами остается Telegram, выяснила консалтинговая группа «Полилог». По данным ее исследования, посты депутатов ЛДПР и «Справедливой России» в Telegram получают в среднем по 11 400 и 10 600 просмотров соответственно против 11 200 у «Единой России», а у «Новых людей» этот показатель превышает 31 000. Наиболее удобные для восприятия посты распространяют Нечаев и Даванков из «Новых людей».