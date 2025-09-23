АУСН — пока единственный шанс не платить НДС при доходе от 10 млн в 2026 году

Налоговая реформа 2026 – вот-вот наступит. Сейчас многие бухгалтеры и предприниматели присматриваются к автоматизированной упрощенке как варианту, который поможет избежать НДС. Поговорили с Людмилой Ганичевой о реформе и что она значит для бизнеса.

Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности

— С 2026 года НДС ждет почти всех упрощенцев с доходом от 10 млн ₽. Повышение взносов до 30% ударит по фонду оплаты труда. Есть ли легальный способ остаться в стороне от этой суеты?

Да, и он уже прописан в законе. Речь об АУСН. Но вот только этот налоговый режим был крайне непопулярным в прошлые годы. И практически никто его не использовал. АУСН – пока единственный шанс не платить НДС при доходе от 10 млн.

— Лимит доходов для применения ПСН планируют снизить в 6 раз — с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года. Что это значит для бизнеса, какие последствия?

Новый лимит в 10 млн руб. будет применяться к доходам за 2025 год. Это означает, что если ваш доход в 2025 году превысит 10 млн руб., то в 2026 году вы не сможете работать на патенте. (Аналогично как в 2025 не могли получить патент те, чей доход превысил 60 млн в 2024) Почему так жестко с ПСН? На середину 2025 года ПСН в России применяли 1,43 млн предпринимателей. За первое полугодие 2025 года они заплатили налогов на сумму в 49 млрд рублей. Для сравнения: ИП на УСН перевели в бюджет за тот же период около 1 трлн рублей. Последствия для бизнеса – превышение лимита приведет к автоматической утрате права на ПСН. Вывод для многих предпринимателей: патентная система фактически становится недоступной.

— В декабре вы будете выступать в качестве спикера на IX Всероссийской бухгалтерской конференции Клерка — Бух.Совет 2026. Можете кратко обрисовать, что ждет нас в 2026 году? О чем собираетесь рассказывать?

Для меня подготовка к конференции превратилась в захватывающий эксперимент по интеграции ИИ в свою жизнь. Все началось с книги Андрея Курпатова, где говорится о нашей новой роли — «Заслуженный собеседник» для иного разума. Эта мысль меня зацепила.

Я погрузилась в изучение нейросетей: курсы, вебинары, статьи. Но настоящая магия началась на практике. Я начала делегировать: сложные расчеты, приказы, тексты. А на днях ИИ создал для меня видео — с точностью до кадра, как я и хотела! Не перестаю удивляться его возможностям. Как-то я три дня потратила на возражения к акту налоговой проверки, изучая письма, судебную практику и собирая аргументы.

Просто из любопытства дала ту же задачу ИИ, закинув скан акта КП. Итог: 90% моих аргументов были сформулированы им точнее, выстроены в железную логику и подкреплены правовой базой за несколько секунд. Этот случай — не случайность, а закономерность. ИИ уже не будущее, а настоящее, которое повышает качество и скорость нашей работы. И я готова поделиться своим лучшим помощником на конференции.

