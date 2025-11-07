🧮 На «Клерке» появилась игра «Счеты». Специально для бухгалтеров, которые ностальгируют по классике

На «Клерке» теперь можно отвлечься от налоговой реформы, НДС и отчетности — мы запустили игру «Счеты» прямо на сайте. Признавайтесь, кто умеет считать на счетах?

На «Клерке» появилась игра «Счеты». Да-да, те самые знаменитые счеты, которые повсеместно использовались в СССР для операций сложения и вычитания. Помните такие?

Правила игры

Управляйте косточками счетов: первый клик подтягивает косточку к разделительной планке и добавляет ее значение, повторный возвращает ее назад. Косточки двигаются группой, поэтому можно быстро переносить целые блоки.

Проволоки снизу вверх задают разряды: единицы, десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч.

В обычных раундах нужно собрать число, указанное в блоке «Цель».

После 12 успешных раундов появляются выражения: соберите первое число, затем выполните действие, чтобы получить результат.

Двойной клик по проволоке очищает разряд и помогает быстро исправлять ошибки.

В тренировке таймер не идёт, результаты не отправляются.

В турнире у вас 3 минуты, и по завершении автоматически отправляется число решенных раундов в таблицу лидеров.

Приходите в «Счеты», играйте и занимайте верхние строчки в таблице лидеров!

