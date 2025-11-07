🧮 На «Клерке» появилась игра «Счеты». Специально для бухгалтеров, которые ностальгируют по классике
На «Клерке» появилась игра «Счеты». Да-да, те самые знаменитые счеты, которые повсеместно использовались в СССР для операций сложения и вычитания. Помните такие?
Правила игры
Управляйте косточками счетов: первый клик подтягивает косточку к разделительной планке и добавляет ее значение, повторный возвращает ее назад. Косточки двигаются группой, поэтому можно быстро переносить целые блоки.
Проволоки снизу вверх задают разряды: единицы, десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч.
В обычных раундах нужно собрать число, указанное в блоке «Цель».
После 12 успешных раундов появляются выражения: соберите первое число, затем выполните действие, чтобы получить результат.
Двойной клик по проволоке очищает разряд и помогает быстро исправлять ошибки.
В тренировке таймер не идёт, результаты не отправляются.
В турнире у вас 3 минуты, и по завершении автоматически отправляется число решенных раундов в таблицу лидеров.
Приходите в «Счеты», играйте и занимайте верхние строчки в таблице лидеров!
Игры для бухгалтеров на «Клерке»
Виселица — угадывайте профильные бухгалтерские термины
Сапёр — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров
Косынка — сложи косынку, пока ждешь штрафа от РКН
Три в ряд — самая интересная и сложная игра
Блоки — продержитесь как можно дольше, заполняя игровое поле цветными фигурами!
Судоку — это тренировка для бухгалтера: учит внимательности, логике и умению быстро думать
Тетрис — самый правильный тетрис в мире
Тренажеры для бухгалтеров на «Клерке»
Тренажер по Плану счетов — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 60 секунд
Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок
Тренажер: Возврат денег из кассы — готовы проверить свои знания по возврату денег из кассы?
Тренажер: Расчет заработной платы — проверьте свои знания по расчету заработной платы, НДФЛ и отпускных.
Тренажер по основам бухгалтерского учета — 33 задачи и проводки с вариантами ответов.
Тренажёр по учёту ТМЦ — в тренажере 10 вопросов с вариантами ответов, на каждый даётся 60 секунд.
Тренажер «Двойная запись» — определите корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной операции.
Тренажер баланса: Актив vs Пассив — тренажер баланса: Актив vs Пассив создан по материалам Практической работы № 1 курса «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С».
Тренажер: «Проверка контрагента» (детектив) — цель — найти все риски и взять максимум баллов.
Тренажер: Ставки налогов — ввести верные налоговые ставки в процентах.
Тренажер проводок №4 — цель: верно заполнить Дебет, Кредит и Сумму по операциям в 4 задачах.
Тренажер Проводки по капитальным вложениям — это письменная работа № 5 из курса профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». В интерактивных таблицах вы составите бухгалтерские проводки и рассчитаете суммы по двум практическим задачам. Ошибки подсвечиваются, количество попыток не ограничено.
Кассовый предел — проверьте, умеете ли вы правильно рассчитывать лимит остатка наличных денежных средств в кассе.
Бухгалтерский баланс по упрощенной форме — в интерактивном тренажере сформируйте упрощенный Бухгалтерский баланс, опираясь на данные оборотно‑сальдовой ведомости.
НДС. Интерактивный урок — пройдите 10 коротких заданий и закрепите основные правила НДС.
Тесты для бухгалтера
Какое ты животное? — Узнайте, какое животное в вас бухгалтер!
Тест: прием на работу — Как оформлять документы в нестандартных ситуациях
Какой перед тобой предприниматель — Тест поможет понять тип предпринимателя. Всего 3 вопроса.
А вы хорошо знаете черную бухгалтерию? — Да или нет? 10 неудобных вопросов
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии17
Коллеги, кто помнит, как считать на счетах?)))
Помню, у меня они дома есть. Кстати, хороший массажер. А здесь они перевернуты, не очень удобно
Счеты это очень сложно. Я ничего не вспомнил )