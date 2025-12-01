💥Обзор новостей: В ГД спрогнозировали упразднение ИП, ФНС участит проверки неработающих москвичей в 2026 году, появится родительская зарплата

В Госдуме спрогнозировали упразднение ИП. Сохранять индивидуального предпринимателя только ради того, чтобы существовала схема по обналичиванию, совершенно не нужно, об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов. «Подводя итоги эксперимента [по самозанятости], что называется, движения инициативы снизу, зарабатывания денег людьми, и подводя итоги по противодействию дроблению бизнеса, сейчас мы эти все пороги устанавливаем, чтобы не было таких схем ухода от налогов. Мы это все объединяем для обеления экономики. Это очень важная история для создания прозрачной конкурентной среды. Чтобы у нас не было лазеек, когда один платит все, а другой ничего и в разы дешевле все продает. Значит, индивидуальный предприниматель в этом плане может исчезнуть и раствориться, потому что зачем нам такое непонятно что. Он еще и всем имуществом отвечает за истории коммерческие. Сохранять индивидуального предпринимателя только ради того, чтобы существовала схема по обналичиванию некоторого количества денег, совершенно не нужно. Создать цепочку перехода от самозанятости в различные налоговые режимы — от меньшего к большему — по уплате налогов в рамках юридических лиц — это правильная конструкция», — заявил Кирьянов.

🔥 ФНС участит проверки неработающих москвичей в 2026 году. Налоговая станет еще чаще проверять безработных москвичей, предупредил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. По его словам, проверок станет больше уже в 2026 году. «Этому будет способствовать рост технологического потенциала органов ФНС. Кроме пополнения бюджета, системность проверок обеспечит значительные экстернальные (внешние) эффекты — уменьшение негативных последствий нелегальной занятости и «теневой экономики», — отметил эксперт. По его словам, москвичам, которые получают доходы, но не работают официально, чтобы избежать штрафов, выгоднее выбрать один из следующих вариантов: своевременно сдавать 3-НДФЛ при получении доходов, облагаемых налогом, стать самозанятым или приобрести статус ИП. Для подготовки к возможной проверке Шедько посоветовал вести документальный учет доходов, систематизированно хранить договоры аренды, квитанции, банковские выписки, пишет «Газета.Ru».

Миронов предложил выплачивать зарплату за материнство. В Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату» для неработающих мам. По словам Миронова, такая зарплата должна быть не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. «Наше предложение о "родительской зарплате": если кто-то из родителей — как правило, это мама — находится с ребенком, то пускай она получает зарплату в размере хотя бы прожиточного минимума. Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать», — отметил депутат.

ЕГРЮЛ добавят прозрачности. Правительство намерено упростить снятие режима закрытости данных об организациях из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Дело в том, что компании и банки зачастую пользуются возможностью продолжать «закрываться» из-за санкционных рисков даже тогда, когда они уже отпали. Это, по мнению Белого дома, может ущемлять интересы контрагентов, кредиторов и проверяющих таких организаций. Поэтому внесенным в Госдуму законопроектом предлагается дать ФНС возможность в автоматическом режиме возобновлять доступ к сведениям ЕГРЮЛ, если оснований для ограничения информации больше нет. Эксперты полагают, что такое повышение прозрачности позволит восстановить баланс между защитой компаний и принципом публичности реестра юрлиц.

Российские города массово вводят туристический сбор. Туристический налог в 2026 г. появится в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ижевске, Курске и нескольких городах Самарской области: Самаре, Тольятти и Жигулевске. Соответствующие решения в ноябре приняли городские думы. Ставка налога в этих городах составит 2% от налоговой базы (стоимости услуг по временному проживанию без НДС, но не менее 100 руб. за сутки), за исключением Самары и Тольятти. В Самаре ставка составит 1%, в Тольятти – 1% в туристический сезон (с апреля по сентябрь) и 0,5% в остальные месяцы.

Уже в четырех регионах россияне зарабатывают более 150 тысяч рублей. В Чукотском автономном округе средняя зарплата составила 193 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе 173 тысячи, в Москве — 161 тысячу рублей, а в Магаданской области — 152 тысячи рублей. Средние зарплаты свыше 100 тыс. рублей отмечаются в Московской, Мурманской и Сахалинской областях, в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке и в Санкт-Петербурге.

Мошенники придумали новую схему обмана с подарками и фальшивыми чеками. Сначала злоумышленники звонят потенциальной жертве и сообщают, что для нее заказан подарок. Для убедительности они отправляют номер заказа и товарный чек, после чего просят человека зарегистрироваться в определенном банке. На втором этапе мошенники снова звонят жертве, но теперь представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждают человека, что от него был совершен перевод денег на счет запрещенной организации, за что грозит уголовная ответственность. «Мошенники последовательно и уверенно вводят в заблуждение, отвлекая внимание и подталкивая к действиям, которые выгодны им», — отмечается в материалах МВД. В итоге злоумышленники получают доступ не только к личным данным жертвы, но и к информации о ее родственниках, имуществе и средствах на банковских счетах.

МВД предупредило о новых схемах мошенничества на китайских маркетплейсах. Мошенники на китайских маркетплейсах стали использовать новые методы обмана покупателей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД России. Для введения в заблуждение злоумышленники применяют поддельные трек-номера и отзывы, сгенерированные искусственным интеллектом. Схема обмана работает следующим образом: покупатель оформляет заказ, но вместо реального трек-номера получает фальшивый.

В Госдуме призвали принять новое решение по делу Долиной. Верховный суд после поступления жалобы покупательницы квартиры у певицы Ларисы Долиной должен принять новое постановление, считает глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. «Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», – сказал Гаврилов «РИА Новости». Ранее на этой неделе второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности Долиной.

Анатолий Вассерман призвал не запрещать россиянам рассылку дикпиков. «Россиянам не нужно запрещать рассылать друг другу интимные фотографии – взрослые люди должны сами принимать решения. Такой запрет будет выглядеть просто как ханжество», — заявил депутат Госдумы.

Выпускники медвузов смогут отработать 3 года в коммерческих клиниках. Выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для прохождения программы наставничества. Главное условие — медучреждение должно участвовать в программе ОМС, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).