Пенсии в России повысят с начала 2026 года
В 2025 году пенсии индексировали несколько раз: страховые увеличили на 9,5%, социальные — на 14,75%. Кроме этого возобновили индексацию для работающих пенсионеров.
В 2026 году увеличат фиксированную выплату, и пенсионный коэффициент. С 1 января страховую увеличили на 7,6%. Фиксированную надбавку от государства увеличили с 8907,70 до 9584,69 рубля (это минимальная ежемесячная выплата по старости, гарантированная законом). В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 27 тыс.
«Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции - на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей», — ранее сообщил Андрей Пудов заместитель министра труда и социальной защиты РФ.
При индексация страховых пенсий касается всех пенсионеров — и работающих, и неработающих. Всего повышение затронет 38 млн человек.
Индексация пенсии в 2026 году
В 2026 году пенсионеров ждут две основные индексации:
с 1 января — увеличение страховых пенсий, привязанное к росту цен.
с 1 апреля по темпам роста прожиточного минимума будут проиндексированы социальные пенсии будут на 6,8%. После индексации средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей.
Кроме этого с 1 октября будут проиндексированы пенсии для военных пенсионеров на 4%. Она положена: получателям пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца, проходившим военную службу, службу в МВД, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомствах.
А с 1 августа пенсия работающих пенсионеров немного подрастет: небольшое увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трех пенсионных баллов.
Индексация пенсий в 2026 году
Страховые пенсии
с 1 января 2026 года
на 7,6%
Социальные пенсии
с 1 апреля 2026 года
на 6,8%
Автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам
с 1 августа 2026 года
прибавка до трех пенсионных баллов
Военные пенсии
с 1 октября 2026 года
на 4%
Страховая пенсия в 2026
В переходном этапе пенсионной реформы — в 2026-м на пенсию выйдут 59-летние женщины и 64-летние мужчины. С 2028 года пенсионный возраст будет установлен с 60 лет для женщин, 65 лет — для мужчин.
Чтобы выйти в 2026 году на пенсию по старости, также необходим страховой стаж. Уже несколько лет подряд минимальный стаж для пенсии — 15 лет. Если стажа не хватает, то можно выйти только на социальную пенсию на 5 лет позже.
Еще один очень важный момент для назначения страховой пенсии по старости — наличие необходимого количества пенсионных баллов. Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2026 году, необходимо иметь не менее 30 баллов. Даже если в 2026 году женщине исполняется 59 лет, а мужчине – 64 года, но у них нет этих 30 баллов, то на пенсию они не выйдут. Страховая пенсия им не положена. Такие люди имеют право только на социальную пенсию. А выйти на такую пенсию можно только через 5 лет после достижения пенсионного возраста.
Как выйти на пенсию, если стажа и пенсионных баллов слишком мало
Для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов и страховой стаж от 15 лет. Граждане России, не набравшие необходимый стаж и пенсионные баллы, могут докупить их для получения страховой пенсии.
Купить разрешено не более половины требуемого стажа (7,5 лет), а в 2026 году максимум можно приобрести 8,7 балла. С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла составляет 65 600 рублей.
Социальные пенсии выдают тем, кому не удалось накопить достаточный стаж для оформления стандартной страховой пенсии. Кому положена социальная пенсия:
Гражданам без требуемого стажа для получения социальной пенсии к 2026 году должно исполниться не менее 64 лет (для женщин) и 69 лет (для мужчин).
Инвалидам всех групп, не имеющим страхового стажа.
Детям-сиротам до 18 лет или учащимся на очной форме обучения сиротам до 23 лет.
Представителям малочисленных народов Севера, достигшим 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин).
Размеры социальных пенсий проиндексируют с 1 апреля 2026 года на 6,8%, сумма должна соответствовать (в зависимости от категории получателя).
Размер социальной пенсии с 1 апреля 2026 года по категориям:
По потере обоих кормильцев или детям, чьи родители неизвестны
18 848,32 рубля
По потере кормильца
9 424,1 рубля
Инвалидам I группы
18 848,32 рубля
Инвалидам II группы
9 424,1 рубля
Инвалидам III группы
8 010,57 рубля
По старости и представителям малочисленных народов Севера
9 424,1 рубля
Размер пенсии по инвалидности детям и инвалидам с детства с 1 апреля 2026 года:
Категория
Социальная пенсия до 01.04.2026, (руб.)
Социальная пенсия после 01.04.2026, (руб.)
Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды
21 177,59
22 617,67
Инвалиды с детства II группы
17 648,24
18 848,32
Записали практический онлайн-курс «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег», который поможет вам разобраться во всех деталях и тонкостях расчета пенсии по старости, вы узнаете, как увеличить и защитить свои накопления. Научитесь управлять своими пенсионными накоплениями: выбрать НПФ, проверить счета, сменить управляющего. Построите личный пенсионный капитал через инвестиции, недвижимость и другие активы. Мы дадим вам готовый персональный пенсионный план. Цена нового курса со скидкой 70%: 1 490 ₽ вместо 4 900 ₽.
Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2026
Начиная с 2016 года страховые пенсии работающих пенсионеров не индексировались. С января 2025 года ситуация изменилась: пенсионерам возобновили ежегодную индексацию.
За каждый отработанный после выхода на пенсию год пенсионер получает пенсионные баллы (ИПК). Их начисляют по итогам года за счет перечисленных работодателем или самим пенсионером за себя страховых взносов. Перерасчет пенсии за счет этих баллов СФР проводит с 1 августа года, следующего за годом, в котором они заработаны. Так, с 1 августа 2026 года пересчитают пенсию с учетом баллов, заработанных в 2025 году. К пенсии добавят сумму, рассчитанную из числа заработанных за прошлый год ИПК, но не больше трех.
Получается, что независимо от размера зарплаты за один год работы на пенсии больше трех баллов работающему пенсионеру не добавят.
Как рассчитать свою пенсию в 2026 году
Пенсия зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Их надо умножить на стоимость балла (СИПК). К полученному результаты прибавляют фиксированную выплату к пенсии (ФВ).
То есть: Пенсия = ИПК х СИПК + ФВ. В 2026 году СИПК = 156,76 руб., ФВ = 9 584,69 руб.
Расчет минимальной пенсии из 30 баллов: 30 х 156,76 + 9 584,69 = 14 287,49 руб.
Однако существует такое понятие, как прожиточный минимум пенсионера, он в 2026 году — 16 288 руб. Если ваша пенсия меньше этого значения, то неработающим пенсионерам будет доплата: федеральная или региональная.
Будет ли приостановлена выплата пенсий в феврале
Нет, не будет! Мошенники начали выдавать себя за Соцфонд, они звонят пенсионерам и сообщают о якобы обнаруженных проблемах с документами или недостатке трудового стажа. Аферисты утверждают, что эти «нарушения» приведут к приостановке пенсионных выплат уже в феврале. Для «срочного решения вопроса» мошенники предлагают:
Записать пенсионера на прием в МФЦ;
Переслать сканы паспорта и СНИЛС;
Продиктовать SMS-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги.
После получения доступа к персональным данным и банковским счетам мошенники похищают деньги пенсионеров. Сотрудники СФР никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку, предупреждают в МВД. Будьте бдительны!
Комментарии1
Максимум пенсионных баллов даст зарплата в 248 тысяч рублей в месяц
Заработная плата для получения максимального количества пенсионных баллов в 2026 году должна составлять 248 тысяч рублей в месяц, за год можно получить десять пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
Предельная база для начисления страховых взносов на 2026 год составит 2 миллиона 979 тысяч рублей, что составляет 248 250 рублей в месяц. Для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК - ред.) заработная плата граждан должна составлять в месяц в 2026 году 248 250 рублей и более", - сказала Мельникова.
Сенатор напомнила, что за год можно получить не более десяти пенсионных баллов.
Неплохая зарплата, как считаете?