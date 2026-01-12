Пенсии в России повысят с начала 2026 года

В 2025 году пенсии индексировали несколько раз: страховые увеличили на 9,5%, социальные — на 14,75%. Кроме этого возобновили индексацию для работающих пенсионеров.

В 2026 году увеличат фиксированную выплату, и пенсионный коэффициент. С 1 января страховую увеличили на 7,6%. Фиксированную надбавку от государства увеличили с 8907,70 до 9584,69 рубля (это минимальная ежемесячная выплата по старости, гарантированная законом). В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 27 тыс.

«Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции - на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей», — ранее сообщил Андрей Пудов заместитель министра труда и социальной защиты РФ.

При индексация страховых пенсий касается всех пенсионеров — и работающих, и неработающих. Всего повышение затронет 38 млн человек.