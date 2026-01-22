⚡️Для МСП введут переходный период на 2026 год, чтобы бизнес успел адаптироваться и воспользоваться льготами по налогам

Бизнесу дадут возможность адаптироваться к новым налоговым требованиям
Президент России поддержал инициативу Минэкономразвития России о введении переходного периода для малого и среднего предпринимательства в связи с налоговыми изменениями. Мера призвана предоставить бизнесу возможность адаптироваться к новым требованиям и сохранить доступ к мерам поддержки. Предложение ведомства, уже согласованное с Минфином и одобренное Михаилом Мишустиным, является ответом на запросы бизнес-сообщества.
«Предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима в конце прошлого года, уже по факту не имея возможности им соответствовать. Поэтому предлагаем ввести переходный период — не учитывать параметры деятельности за прошлый год для доступа к льготным режимам уже в этом году. А чтобы воспользоваться пониженной ставкой по страховым взносам для МСП — использовать данные по доле обрабатывающего производства в доходе только по текущему году. Это даст предпринимателям время, чтобы определиться с выбором и подстроиться под льготы», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания Президента России с членами Правительства.
Налоговые решения для бизнеса на примере пекарни «Машенька»
В качестве примера министр привел обращение владельца пекарни «Машенька», прозвучавшее на Прямой линии с Президентом. Его вопрос был проработан, и предпринимателю было предложено два варианта решения.
«В случае с Денисом Владимировичем (владельцем пекарни), два варианта. Сейчас он ведет деятельность в сфере общественного питания. Такой бизнес может воспользоваться освобождением от уплаты НДС при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли для данного региона за прошлый год. Также можно получить льготную ставку по страховым взносам – 15 процентов, так как общепит относится к отраслям экономики предложения. У Дениса Владимировича задача – поднять заработную плату (она сейчас, к сожалению, существенно ниже средней по региону) до средней для данной отрасли в Московской области.
Другой вариант. Поскольку основа деятельности компании – пищевое производство, предприниматель может сменить свой ОКВЭД, то есть вид деятельности, и получить льготу по тарифу страховых взносов 76 процентов как производственное предприятие», — заявил министр на заседании.
Кроме того, по словам Решетникова, конкретно владелец пекарни «Машенька» может получить льготу по ставке налога по упрощенной системе от региона, от Московской области. Есть такие полномочия у регионов, и Московская область – одна из тех, кто установил пониженную ставку налога по упрощенке.
Также субъекты могут донастроить меры поддержки для бизнеса. Например, коллеги из Мособласти предложили пекарне открыть дополнительные точки продаж с высоким трафиком, компенсировать затраты на аренду и оборудование по своей программе, по региональной программе поддержки малого и среднего бизнеса, которые тоже поддерживаются в том числе из федерального бюджета.
Для МСП введут переходный период на 2026 год
Что в этой связи предлагает Минэкономразвития. В этой связи предлагается на этот год — 2026, ввести переходный период и учитывать параметры деятельности не за прошлый, 2025, год, а квартальные данные текущего года. То есть, иными словами, поднял в первом квартале заработную плату, во втором уже можешь попасть в режим по общепиту, где освобождение по НДС и другие моменты.
«Решение мы обсуждали с Минфином, коллеги его поддержали, было одобрено Председателем Правительства, в Администрации с Максимом Станиславовичем обсуждалось. Поэтому просим поддержать, и в этом случае Минфин готов в I квартале обеспечить внесение и, соответственно, принятие Государственной Думой соответствующих поправок, с тем чтобы уже со II квартала (бизнес будет знать уже сейчас) эти изменения станут возможны», — подчеркнул Решетников.
И попросил президента поддержать эти предложения по переходному периоду на 2026 год.
«Хорошая идея, Максим Геннадьевич. По поводу переходного периода – правильно. И конечно, я поддерживаю», — ответил Владимир Путин.
Налоговую отчетность для малого бизнеса упростят
Кроме этого президент поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подумать над возможностью упростить для малого бизнеса отчетность по налогам.
«Необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности [для малого бизнеса], — обратился российский лидер к министру. — Вы так в целом сейчас коснулись этого [в своем докладе], но напрямую, чтобы было понятно, что речь идет об упрощении налоговой отчетности, надо посмотреть».
Он также отметил важность информационной и методической поддержки предпринимателей через центры «Мой бизнес», подчеркнув, что обращение владельца подмосковной пекарни «Машенька» на прямой линии свидетельствует о необходимости усиления этой работы.
