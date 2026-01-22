⚡️Для МСП введут переходный период на 2026 год, чтобы бизнес успел адаптироваться и воспользоваться льготами по налогам

Налоговые решения для бизнеса на примере пекарни «Машенька»

В качестве примера министр привел обращение владельца пекарни «Машенька», прозвучавшее на Прямой линии с Президентом. Его вопрос был проработан, и предпринимателю было предложено два варианта решения.

«В случае с Денисом Владимировичем (владельцем пекарни), два варианта. Сейчас он ведет деятельность в сфере общественного питания. Такой бизнес может воспользоваться освобождением от уплаты НДС при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли для данного региона за прошлый год. Также можно получить льготную ставку по страховым взносам – 15 процентов, так как общепит относится к отраслям экономики предложения. У Дениса Владимировича задача – поднять заработную плату (она сейчас, к сожалению, существенно ниже средней по региону) до средней для данной отрасли в Московской области. Другой вариант. Поскольку основа деятельности компании – пищевое производство, предприниматель может сменить свой ОКВЭД, то есть вид деятельности, и получить льготу по тарифу страховых взносов 76 процентов как производственное предприятие», — заявил министр на заседании.

Кроме того, по словам Решетникова, конкретно владелец пекарни «Машенька» может получить льготу по ставке налога по упрощенной системе от региона, от Московской области. Есть такие полномочия у регионов, и Московская область – одна из тех, кто установил пониженную ставку налога по упрощенке.

Также субъекты могут донастроить меры поддержки для бизнеса. Например, коллеги из Мособласти предложили пекарне открыть дополнительные точки продаж с высоким трафиком, компенсировать затраты на аренду и оборудование по своей программе, по региональной программе поддержки малого и среднего бизнеса, которые тоже поддерживаются в том числе из федерального бюджета.