💥Обзор новостей: пекарня «Машенька» довольна предложениями Минэка, МЭР отвечает за реестр маркетплейсов, доллар — 76 руб

Владелец пекарни «Машенька» доволен предложениями Минэка. Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов, которому обещал помочь президент России, доволен предложениями Минэка. Он сообщил об этом в интервью «Бизнес ФМ». Министерство выступило с инициативой о введении переходного периода, чтобы бизнес имел возможность воспользоваться льготами по налогам. При этом «Машеньке» для получения преференций было предложено увеличить зарплаты или сменить ОКВЭД. «Теперь мы, допустим, I квартал соответствуем критерию по средней зарплате – и со II квартала уже можем пользоваться льготой по НДС. Это хорошее подспорье, конечно», – сказал владелец пекарни. Увеличение зарплаты сотрудникам до средней по региону, по словам Максимова, позволит пекарне «немножечко сэкономить», пользуясь льготной ставкой по страховым взносам, пишут «Ведомости».

Правительство РФ определило МЭР ответственным за ведение реестра маркетплейсов. Задачей реестра является учет крупнейших посреднических цифровых платформ. Размещаться он будет на сайте Минэкономразвития. Платформы, включенные министерством в реестр, обязаны соблюдать новые требования закона о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре 2026 года.

Минфин поддержал предложения Банка России по регулированию крипторынка. Министерство финансов РФ поддерживает предложения Центробанка по регулированию крипторынка в стране. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков. «Мы изначально подходили к этому вопросу с тем, чтобы комплексно регулировать отрасль. Поэтому долгое время мы шли итерациями от экспериментального регулирования, регулирования майнинговой отрасли, отдельных частей», – уточнил Чебесков. По его словам, сейчас все готовы на комплексное регулирование, которое позволит иметь российскую криптоинфраструктуру и участвовать в инвестировании широкому кругу лиц.

Правительство направит 3,9 млрд рублей на пенсии жителям новых регионов. Правительство России выделит 3,9 млрд руб. на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщается на сайте кабмина.

ЦБ понизил курс доллара на 23 января до 76 рублей. Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 1,48 руб. и установил его на уровне 76,04 руб. на 23 января 2026 г. Евро подешевел на 1,93 руб. до 88,79 руб. Курс юаня понизился на 0,25 руб. до 10,86 руб.

ЦБ блокируют оплату туров через СБП. С 1 января 2026 года Центробанк ужесточил контроль за переводами между физлицами, блокируя все подозрительные платежи. Из-за этого пострадали турагенты, которые принимают оплату на личные карты. С путешественниками работают не только туристические компании, но и турагенты-фрилансеры, а также ИП. Они могут принимать платежи на личные карты, в том числе по Системе быстрых платежей (СБП). Такие операции начали считать подозрительными и блокировать, сказано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Госдуме предложили запретить имитацию человеческого голоса при звонках. Группа депутатов внесет в Госдуму законопроект о запрете использования при массовых телефонных звонках синтезированного голоса, имитирующего человеческую речь по интонации и тембру. Поправки предлагается внести в закон «О связи». В пояснительной записке указано, что в последние годы синтезированная речь стала одним из ключевых инструментов телефонного мошенничества.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения: по итогам 2024 г. он был 1,4. Этот коэффициент показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. СКР оценивает репродуктивный период, т. е. от 15 до 50 лет.

«Внуково» участвует в аукционе по продаже «Домодедово». Дочерняя структура аэропорта «Внуково» – «Московский международный аэропорт» (ММА) – участвует в повторном аукционе по продаже аэропорта «Домодедово». Об этом «Ведомостям» рассказал совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.

С 1 июня в аэропорту Шереметьево запустят эксперимент с посадкой на самолет по биометрии — без предъявления паспорта. Технология будет реализована на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург (Пулково) — Москва (Шереметьево).

Мультфильм Бронзита «Три сестры» номинировали на «Оскар». Мультипликационный фильм «Три сестры» режиссера и аниматора Константина Бронзита номинирован на американскую кинопремию «Оскар» в категории«Короткометражный анимационный фильм», следует из списка номинантов, опубликованного на сайте Американской киноакадемии.

Глава Кузбасса обвинил матерей в гибели новорожденных в Новокузнецке. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк не считает, что ошибка врачей стала причиной смерти девяти младенцев в Новокузнецком роддоме №1. По его словам, большинство малышей были недоношенными. Господин Середюк пожаловался, что будущие мамы не следят за своим здоровьем. «Будущие мамы не просто не следят за своим здоровьем, но у некоторых есть вредные привычки... Недопустимо, что они приезжают в роддом на скорой в состоянии опьянения»,— добавил губернатор.

Лидеры 19 стран учредили «Совет мира». На Всемирном экономическом форуме в Давосе лидеры 19 стран подписали устав «Совета мира» по Газе. Трансляцию вел Белый дом. Устав был подписан США, Арменией, Аргентиной, Азербайджаном, Болгарией, Венгрией, Индонезией, Иорданией, Казахстаном, самопровозглашенным Косовом, Пакистаном, Парагваем, Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, ОАЭ, Узбекистаном и Монголией. Президент США Дональд Трамп отметил, что создание организации можно считать «великим наследием». Он заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире.