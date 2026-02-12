💥Обзор новостей: НДС 22% введут на иностранные товары с маркетплейсов, максимальную ставку по ипотеке ограничат, чиновники не должны вести «нищенский образ жизни»

Минпромторг предложил ввести НДС 22% на иностранные товары с маркетплейсов. Минпромторг России предлагает создать равные условия для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, включая введение с 1 января 2027 года НДС в размере 22% на иностранные товары. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов в Госдуме. « Прорабатываем подходы к установлению более справедливых условий для российских и иностранных продавцов. Здесь есть варианты донастройки системы трансграничной электронной торговли, выравнивания комиссии на маркетплейсах, а также предложения по ряду налоговых новелл», — сказал он. Как уточнили в Минпромторге, ставка НДС для иностранных товаров будет применяться без поэтапного повышения, начиная с 2027 года.

Пятикратный рост штрафов за неприменение онлайн-касс одобрен Госдумой в первом чтении. Минфин объяснил инициативу тем, что подобные нарушения носят системный и устойчивый характер. Депутаты поинтересовались, будет ли бизнес привлекаться к ответственности за неприменение касс из-за отключений или сбоев интернета. Замглавы Минфина Алексей Сазанов заверил, что в таких ситуациях ответственность не наступает. Поправками упрощается и порядок возбуждения дел об административном нарушении. Теперь это будет возможно без проведения проверок.

ЦБ определил процедуру отказа от зачисления средств при схемах мошенников. ЦБ рекомендовал организациям обеспечить клиентам возможность подать заявление об отказе от зачисления средств. По мнению регулятора, физические лица могут сделать это в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк. Как объяснили в Банке России, пользователь, чтобы вернуть деньги пострадавшему, отказавшись от перевода, должен указать номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). В публикации регулятора отмечается, что кредитной организации, которая получила заявление, рекомендуется вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика. Затем деньги поступят на счет пострадавшего клиента, а Банк России получит информацию об инциденте.

Депутаты предлагают ограничить размер максимальной ставки по рыночной ипотеке. Депутаты предлагают закрепить в законе предельный размер ставки по рыночной ипотеке – она не должна превышать значение ключевой ставки более чем на 2 процентных пункта (п. п.). Соответствующий законопроект группа депутатов из партии «Справедливая Россия». Проект федерального закона направлен на повышение доступности ипотечного кредитования с учетом социальной значимости жилищных условий для решения демографических проблем, говорится в пояснительной записке.

Греф: чиновники не должны вести «нищенский образ жизни». Глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости реформировать систему доходов госслужащих. Об этом он сказал на Международном конгрессе госуправления. «Люди должны получать столько, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни», – отметил Греф. По его словам, государству следует платить чиновникам нормальную зарплату, а не предоставлять льготы.

Володин: тарифы ЖКХ нужно взять под особый контроль. Надо брать тарифы под особый контроль – в этом заключается позиция всех депутатов Госдумы. Поэтому ГД приняла решение наделить Федеральную антимонопольную службу дополнительными полномочиями, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании. По словам Володина, региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно.

Милонов призвал наказать тех, кто навязывает детям День святого Валентина. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости призвал привлечь к ответственности тех, кто пытается навязать несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина. « Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником», — сказал Милонов.

Минэкономразвития призвало не посещать Кубу и не продавать туры на остров. Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от туристических поездок на Кубу до нормализации обстановки на острове, сообщила пресс-служба ведомства.

Швыдкой объяснил, почему Богомолов хочет оставить МХАТ. Решение режиссера Константина Богомолова попросить освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ означает наличие на то веских оснований. Об этом заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью «РИА Новости». «Константин Юрьевич Богомолов очень умный и талантливый. Если он решился на такой шаг, значит, у него были в высшей степени веские на то основания», — сказал Швыдкой, комментируя решение режиссера.

Суд обязал жителя Казани Исуса Христоса вернуть настоящее имя. Ново-Савиновский суд Казани постановил, что местный житель Иисус Христос должен вернуть себе настоящее имя. Суд направил соответствующее предписание в местный ЗАГС. Прокуратура утверждает, что мужчина, используя имя Иисуса Христа, вводит граждан в заблуждение и оскорбляет чувства верующих. Ранее этого жителя Казани звали Евгений Петрович Чекулаев, и ему предстоит вернуть это имя.

BMW отзовет сотни тысяч машин из-за угрозы возгорания. Немецкий автомобильный концерн BMW отзывает сотни тысяч автомобилей нескольких модельных серий по всему миру, сообщает Handelsblatt со ссылкой на агентство dpa. BMW обнаружила проблему, которая при худшем развитии событий может привести к возгоранию автомобиля. Там посоветовали не оставлять автомобиль без присмотра при работающем двигателе.