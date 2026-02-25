💥Обзор новостей: доли РК и СН нужно выделять даже с больничных, самозанятых предложили перевести в отдельный вид перевозок, в ВЭБе ожидают замедления экономики

Доли РК и СН нужно выделять даже с больничных. ФНС в письме от 18.02.2026 № ЗГ-35-11/1411@ подтвердила: с 1 января 2026 года больничный нужно разделять по налоговым базам, если в среднем заработке есть часть, относящаяся к районным коэффициентам (РК) и северным надбавкам (СН). С 1 января 2026 года в п. 6.2 ст. 210 НК (изменения по Закону № 425-ФЗ) добавили необходимость делить средний заработок, выплачиваемый по законодательству РФ на выплаты, рассчитанные исходя из РК и основной базы. В Письме ФНС прямо указала, что это правило применяется ко всем таким выплатам, в том числе к больничному. Если больничный рассчитывается из среднего заработка и в его сумме есть часть, относящаяся к РК/СН, то: часть, относящаяся к РК и СН — включается в отдельную налоговую базу, а остальная часть больничного — идет в основную базу по НДФЛ.

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок. Общественная организация «Объединение самозанятых России» (ОСР) предложила создать в России отдельное правовое регулирование для райдхейлинга — перевозок частными водителями на личных автомобилях через цифровые платформы. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. Авторы инициативы предлагают включить этот сегмент в Транспортную стратегию России как отдельную услугу — наряду с такси и каршерингом.

В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций. Эксперты Института ВЭБа подготовили прогноз на 2026 г. по ключевым макроэкономическим показателям – ВВП, инфляции, инвестициям, курсу рубля, ставке, промпроизводству и доходам населения. Повышение НДС, сохранение жесткой денежно-кредитной политики и ожидаемое сокращение инвестиций окажут негативное влияние на экономический рост в начале 2026 г., следует из февральского краткосрочного прогноза. На этом фоне ВВП в I квартале вырастет на 1%, а по итогам года – на 0,8%. Прогноз ВЭБа также предполагает, что инвестиции в основной капитал в I квартале 2026 г. упадут сразу на 6,1% после предполагаемого снижения на 1,2% в последнем квартале 2025 г. Минэкономразвития прогнозирует дальнейшее замедление экономики в первом полугодии 2026 г.

Счета предприятий ОПК в банках без доступа к гостайне будут закрывать. Средства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в банке, который потерял статус уполномоченного для работы с гостайной, будут принудительно переводить в ПСБ, а счета – закрывать. Внесение соответствующих изменений в закон об оборонном заказе одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

С 1 марта вступают в силу новые правила регистрации автомобилей. С 1 марта водителей ждут новые правила регистрации автомобилей в ГИБДД. Поставить транспортное средство на учет можно будет без ОСАГО, а снять с учета получится сразу после покупки, если договор купли-продажи заключен на портале «Госуслуги». А вот прекратить регистрацию авто без конкретной причины теперь нельзя: таким образом ГИБДД намерена бороться с гражданами, которые специально снимают машину с учета, чтобы не платить транспортный налог и штрафы с камер.

В Telegram фиксируется много опасного для России контента, заявил Песков. Со стороны Telegram фиксируется большое количество нарушений и контента, потенциально опасного для России, заявил Дмитрий Песков. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать публикации СМИ, сделанные по материалам ФСБ России, согласно которым действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

Профсоюзы предложили временно дать таксопаркам покупать нелокализованные машины. Легальным таксопаркам следует временно разрешить закупку не локализованных в России автомобилей такси. С таким предложением 24 февраля на тематическом круглом столе, проводимом подкомитетом по развитию такси «Деловой России», выступила председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина. Профсоюз, в частности, предлагает предоставить таксопаркам переходную квоту до 2028 г. для закупки импортной автотехники в рамках действия правил, установленных законом о локализации такси.

Банки пытаются обойти запрет на спам-звонки. Банкам могут разрешить обходить запрет абонентов на получение массовых звонков. Проект соответствующих поправок в закон «О связи» сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов и Артем Шейкин направили председателю комитета Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому 20 февраля.

В РФ планируют впервые клонировать быка для промышленного воспроизводства стада. Компания «Прогресс агро» планирует клонировать быка по технологии Handmade Cloning. В криобанке компании уже есть эмбрионы, полученные из культуры клеток двух животных. Клонированный бык позволяет получать до 50 000 доз качественного семени. Это в разы быстрее улучшит стадо через искусственное осеменение и обеспечит большую экономическую эффективность.

Воробьи в России разжирели. Воробьи в российских городах сталкиваются с проблемой ожирения из-за питания рядом с точками быстрого обслуживания. О данной проблеме сообщает Наталья Феоктистова, ученый секретарь Института проблем экологии и эволюции РАН. Воробьи уже научились переваривать быстрые углеводы, содержащиеся в такой еде. Их организм практически приспособился к подобной вредной пище. Постоянное питание птиц в таком режиме приводит к ожирению, что серьезно волнует орнитологов.