💥Обзор новостей: ФНС установила новые контрольные соотношения по взносам, издержки бизнеса выросли из-за роста налогов, РКН ограничил доступ к 469 VPN-сервисам

ФНС обновила контрольные соотношения к расчету по страховым взносам с отчета 1 квартал 2026 года. Согласно письму ФНС России от 24.02.2026 N БС-36-11/1367@ усилены междокументные проверки: теперь РСВ сопоставляют не только внутри формы, но и с данными ЕГРЮЛ, ККТ, банковских выписок и реестров. Раньше основной акцент был на арифметике и внутренней логике формы, а теперь больше контроля на стыке РСВ с другими источниками данных. Появился новый блок «Анализ ККТ». Усилен контроль между РСВ и банковскими выписками. Указан новый код тарифа «32» и новая логика проверок по льготным кодам (МСП). В зону риска попадут: нулевые и условно нулевые РСВ у компаний, где директор формально есть в ЕГРЮЛ, но начисления в РСВ отсутствуют или символические.

Михаил Мишустин представил Госдуме результаты работы правительства в 2025 году и озвучил главные задачи на этот год. Первая и основная задача – это «сбережение и приумножение нашего народа». Второе направление – формирование платформы для обеспечения темпов роста отечественной экономики не ниже мировых. Еще одна задача – изменение структуры внешней торговли с фокусом на поставки высокотехнологичной продукции. Четвертая цель – продолжение формирования прозрачной конкурентной деловой среды. Пятая задача – дальнейшее повышение производительности труда. Заключительное, шестое, направление работы кабмина в 2026 г. – постоянное технологическое обновление через появление отечественных инноваций, заключил Мишустин.

Почему задолженность по зарплате в январе выросла в 5 раз год к году. Суммарная задолженность по заработной плате составила 1,856 млрд руб. в январе 2026 г., сообщил Росстат. Она выросла сразу в 5 раз относительно января предыдущего года на 1,485 млрд руб. С задолженностью по зарплате столкнулось менее 1% работников, отмечает Росстат. По отраслям лидирует строительство – 42% работников от общего числа тех, кто не получил оплату труда вовремя, на 2-м месте обрабатывающие производства (31,1%), на третьем – добыча полезных ископаемых (11%). Наименьшие долги перед работниками сфер торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, культуры, спорта, организаций досуга и развлечений – по 0,2%. Бизнес, который задерживает зарплаты, может испытывать проблемы с оборотными средствами, считает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, издержки бизнеса значимо выросли из-за политики ЦБ и по причине роста налогов, тарифов, социальных взносов.

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года. В конце 2025 года российские микрофинансовые организации (МФО) зафиксировали первый за два года спад портфеля, следует из расчетов саморегулируемой организации «МиР». По итогам четвертого квартала объем задолженности физических лиц по займам составил 520,4 млрд руб., что на 1,1% ниже значений предыдущего квартала. Количество действующих договоров уменьшилось на 0,1%, до 25,7 млн.

Правительство попросили взять под особый контроль рост тарифов ЖКХ в регионах. Депутаты попросили правительство взять на особый контроль ситуацию с тарифообразованием в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). Не все регионы придерживаются федеральных рекомендаций, некоторые необоснованно повышают тарифы, в первую очередь на тепло, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 25 февраля во время отчета правительства о работе в 2025 г.

Более 40% россиян психологически не готовы тратить свои накопления. По данным аналитиков, регулярно откладывают деньги «на черный день» 62% россиян, но при этом 41% из них не готовы их тратить, даже когда «черный день» наступает — например, на лечение, срочный ремонт или временную потерю дохода.

В счетах за ЖКУ чебоксарцев появится строка расходов за вывоз снега. В счетах за коммунальные услуги чебоксарцев появится отдельная строка расходов на вывоз снега с придомовых территорий, сообщает управление ЖКХ и благоустройства Чебоксар. По задумке чиновников, новый подход позволит жителям видеть, сколько именно управляющая компания тратит на вывоз снега, а не учитывать эти затраты внутри общей строки «содержание дома». Это сделает систему оплаты более прозрачной и поможет своевременно чистить дворы и межквартальные проезды, рассчитывают в администрации города.

КПРФ выступила против реформы системы обжалования решений мировых судов. Лидер партии КПРФ — Геннадий Зюганов направил в Госдуму предложения против принятия изменений о реформировании системы пересмотра вступивших в силу решений мировых судов. Судебная реформа о передаче полномочий кассационных судов по пересмотру судебных актов обратно в регионы (областные, краевые и верховные суды республик) была инициирована Верховным судом (ВС) под руководством председателя Игоря Краснова. В КПРФ считают, что отмена «сплошной» кассации несет угрозу для независимости судебной системы.

ГД рассмотрит законопроект о наказании за отрицание геноцида советского народа. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа 26 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что инициатива направлена на дополнительную защиту исторической памяти. Он напомнил, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 млн человек.

По состоянию на конец февраля 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В соответствии с российским законодательством сервисы для обхода блокировок обязаны самостоятельно ограничивать доступ к запрещенным сайтам. В противном случае доступ к ним блокируется. С сентября 2025 года также введен запрет на рекламу средств обхода блокировок — для юридических лиц штрафы за такие нарушения достигают 500 тыс. руб.