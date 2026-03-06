💥Обзор новостей: ограничения банковских карт введут поэтапно, запретят увольнять женщин в течение года после декрета, Max не следит за VPN

В Госдуму внесли законопроект об исправлении неверных данных в ЕГРЮЛ. В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий право физического лица обратиться в Министерство юстиции, если в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержатся недостоверные сведения о том, что он имеет право действовать от имени НКО без доверенности. Проект опубликован на сайте парламента.

Слуцкий предложил запретить увольнять женщин в течение года после декрета. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с предложением запретить увольнение женщин по инициативе работодателя в течение одного года после окончания отпуска по уходу за ребенком. Как отмечается в обращении, после длительного перерыва женщинам требуется время, чтобы восстановить профессиональные навыки и адаптироваться к изменениям на работе. При этом обязанности по уходу за ребенком сохраняются, что увеличивает общую нагрузку. «Возвращение женщины, мамы, к профессиональной деятельности не должно становиться причиной тяжелых переживаний и ухудшения отношений в семьях», — заключил он.

ЦБ планирует поэтапно вводить ограничения на количество банковских карт. Ограничения на число банковских карт у одного клиента в одном банке планируется ввести с сентября 2026 г., а лимит на общее количество карт во спустя год после запуска единой системы их учета. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с участниками Ассоциации банков России. Председатель Банка России отметила, что суммарно во всех банках человек должен будет иметь не больше 20 карт.

Кабмин расширил применение федерального инвествычета. Правительство расширило условия использования федерального инвестиционного налогового вычета (ИНВ) для объединений компаний. Теперь любой участник группы компаний может получить право на этот вычет независимо от основной сферы своей деятельности.

В России упростят правила временного использования иностранных патентов. Минэкономразвития и Роспатент работают над созданием механизма временного использования патентов иностранных компаний, ушедших из России. Его могут представить ближе к середине 2026 года, сообщил глава Роспатента Зубов.

Банк Дом.РФ первым заплатил налоги цифровым рублем. Банк Дом.РФ стал первым участником пилотного проекта цифрового рубля, осуществившим успешную оплату налога через мобильное приложение в ФНС. Об этом сообщила финансовая организация.

Глава ЦБ выступает за право всем банкам оказывать финуслуги на маркетплейсах. Банки должны иметь возможность предоставлять финансовые услуги на маркетплейсах, регуляторные изменения Центробанк сейчас обсуждает с правительством. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В Max опровергли отслеживание мессенджером использования VPN. Max не отслеживает использование VPN-сервисов и не отправляет запросы на серверы других мессенджеров. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы, в первую очередь это касается звонков и уведомлений. «К персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения», – подчеркнули в Max.

Около 20 тыс. туристов из РФ остаются на Ближнем Востоке, для их возвращения могут подключить борта МЧС, сообщили в АТОР.

В «Аэроэкспрессах» зимой потеряли детское автокресло и надувной матрас. Начиная с декабря пассажиры «Аэроэкспресса» забыли в поездах, автобусах и терминалах 1 тыс. 160 вещей. Чаще всего зимой путешественники оставляли одежду, различные электронные устройства (телефоны, планшеты, ноутбуки и наушники), документы, зонты, книги, ключи, cумки и рюкзаки; чуть реже — дорожные подушки и украшения. Самыми неожиданными находками стали перфоратор, скрипка, детское автомобильное кресло, коньки, обогреватель, надувной матрас и набор отверток.

В СФ предложили ввести обязательную отработку для выпускников строительных вузов. Выпускников-строителей заставят отрабатывать бюджетные места, как медиков. Совфед предложил Минстрою, Минпросвещению и Минобрнауки ввести обязательные отработки для всех студентов, обучавшихся на бюджете.

Лукашенко пообещал защитить женщин от обидчиков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал отреагировать, если женщин обидит «хоть один мужик». Его слова передает «Пул Первого» в Telegram-канале. «Если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность [сообщить]. У нас же TikTok есть. Каждое утро читаю. Если кто-то обидит вас, напишите мне, я обязательно отреагирую», – сказал он. Высказывание Лукашенко прозвучало в преддверии 8 марта – Международного женского дня.