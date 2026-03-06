Подписаться 💓 Викторина на «Клерке» к 8 Марта! Проверьте свои знания и весело проведите время Вот и наступила пятница перед длинными выходными. Пора настраиваться на весеннее настроение, специально для этого проводим викторину, посвященную 8 марта. 978 просмотров 115 открытий 16 3 Поддержать freepik.com

🌺В 2026-м Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 9 марта. Таким образом, мы будем отдыхать три дня — 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье и понедельник). Предлагаем вам пройти перед выходными викторину от «Клерка». Вопрос 1 Какой цветок является главным символом 8 марта? Роза Тюльпан Мимоза Ромашка Проголосовали 22 человека Вопрос 2 Где родилась Клара Цеткин? В Голландии В Бельгии В Германии Проголосовали 22 человека Вопрос 3 В каком году ООН официально признала 8 марта Международным женским днем? 1975 1980 1985 Проголосовал 21 человек Вопрос 4 Александра Коллонтай — российская революционерка. Чем еще она запомнилась? Она получила Нобелевскую премию мира Она первая в истории женщина-министр Она была выдающейся художницей Проголосовали 20 человек Вопрос 5 Софья Ковалевская — российская женщина-математик и механик. Чем еще она знаменита? Она первая в истории человечества женщина-профессор математики Она первая лауреатка Нобелевской премии Она опровергла математическую теорию Галуа Проголосовали 20 человек Вопрос 6 С какого года 8 марта является нерабочим днем в нашей стране? 1920 1966 1992 Проголосовали 19 человек Вопрос 7 В какой стране впервые стали отмечать национальный женский день? Германия США Советский союз Проголосовали 20 человек Всем желаем удачи и прекрасного весеннего настроения!