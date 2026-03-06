💓 Викторина на «Клерке» к 8 Марта! Проверьте свои знания и весело проведите время
Вот и наступила пятница перед длинными выходными. Пора настраиваться на весеннее настроение, специально для этого проводим викторину, посвященную 8 марта.
🌺В 2026-м Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 9 марта. Таким образом, мы будем отдыхать три дня — 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье и понедельник). Предлагаем вам пройти перед выходными викторину от «Клерка».
Вопрос 1
Какой цветок является главным символом 8 марта?
Вопрос 2
Где родилась Клара Цеткин?
Вопрос 3
В каком году ООН официально признала 8 марта Международным женским днем?
Вопрос 4
Александра Коллонтай — российская революционерка. Чем еще она запомнилась?
Вопрос 5
Софья Ковалевская — российская женщина-математик и механик. Чем еще она знаменита?
Вопрос 6
С какого года 8 марта является нерабочим днем в нашей стране?
Вопрос 7
В какой стране впервые стали отмечать национальный женский день?
Всем желаем удачи и прекрасного весеннего настроения!
