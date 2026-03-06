КПП ОСНО Акц моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Наталия Лукина
Общество

💓 Викторина на «Клерке» к 8 Марта! Проверьте свои знания и весело проведите время

Вот и наступила пятница перед длинными выходными. Пора настраиваться на весеннее настроение, специально для этого проводим викторину, посвященную 8 марта.
💓 Викторина на «Клерке» к 8 Марта! Проверьте свои знания и весело проведите время
freepik.com

🌺В 2026-м Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 9 марта. Таким образом, мы будем отдыхать три дня — 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье и понедельник). Предлагаем вам пройти перед выходными викторину от «Клерка».

Вопрос 1

Какой цветок является главным символом 8 марта?

Проголосовали 22 человека

Вопрос 2

Где родилась Клара Цеткин?

Проголосовали 22 человека

Вопрос 3

В каком году ООН официально признала 8 марта Международным женским днем?

Проголосовал 21 человек

Вопрос 4

Александра Коллонтай — российская революционерка. Чем еще она запомнилась?

Проголосовали 20 человек

Вопрос 5

Софья Ковалевская — российская женщина-математик и механик. Чем еще она знаменита?

Проголосовали 20 человек

Вопрос 6

С какого года 8 марта является нерабочим днем в нашей стране?

Проголосовали 19 человек

Вопрос 7

В какой стране впервые стали отмечать национальный женский день?

Проголосовали 20 человек

Всем желаем удачи и прекрасного весеннего настроения!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

263 подписчика1 295 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

16
ГлавнаяАкция 1+3