💥Обзор новостей: белых списков для домашнего интернета не будет, муж пытался отсудить у жены половину груди, Чак Норрис может лишить мандата депутата Госдумы

Минцифры опровергло введение «белых списков» у домашних интернет-провайдеров. Минцифры России назвало фейком сообщения в СМИ о внедрении системы «белых списков» для домашнего интернета в Москве. Необходимости в этом нет, говорится в сообщении ведомства в Max.

Самые большие зарплаты получают россияне, которые работают по полученной специальности. Почти 60% из них зарабатывают более 200 тыс. рублей. Такие результаты получили исследователи SuperJob. По профилю работают 44% россиян. Еще 21% трудится в смежных областях. Больше всего работают по профилю представители таких профессий: врачи – 90%, юристы — 84%, главные бухгалтеры — 80%.

Введут обязательную маркировку запчастей с 1 сентября 2026 года. «Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку автозапчастей. Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) средствами идентификации с 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

Создать публичный рейтинг управляющих компаний предложили в Госдуме. Это даст людям возможность оценивать работу УК и сравнивать их между собой. Если у компании стабильно низкий рейтинг, у жильцов появится веское основание для расторжения договора. Также это станет сигналом для проверки Госжилинспекции, отметил депутат Кошелев.

Число перевозчиков такси удвоилось благодаря легализации рынка. За 2025 год количество работающих в России перевозчиков такси выросло почти в два раза, до 335,9 тыс., а число машин в их распоряжении — на 48%, до 1,3 млн. Впрочем, такая статистика отражает главным образом не столько рост числа новых водителей и машин в бизнесе, сколько количество регистраций в реестре. Водители в прошлом году активно включались в него из-за принятия закона о локализации такси. В 2026 году темпы роста резко упадут, а значительная часть компаний может уйти с рынка: обновление парка для них становится недоступным.

Минобороны может получить доступ к данным ЗАГС. Депутаты Госдумы предложили новый закон. Если закон примут, Минобороны сможет напрямую запрашивать нужную информацию, например, о браке, разводе, рождении детей или смерти человека прямо из единой базы данных ЗАГСа.

Загрязненный мазутом песок на пляжах Анапы полностью заменят через три месяца. Понадобится три месяца, чтобы полностью заменить загрязненный мазутом песок на пляжах Анапы. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова, передают «Вести». По ее словам, часть галечных пляжей уже полностью очистили.

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для школьников 10-11-х классов. Одно из ключевых изменений связано с профильным обучением. С одной стороны, теперь ученики 10-11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. С другой – для желающих углубленно изучать предметы сохраняются все существующие сейчас профили, внутри которых будет возможность создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие. Второе существенное изменение – стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете – от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет.

За кормление голубей у дома грозит штраф до трех тысяч рублей. За кормление голубей у дома россиянам грозит штраф до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 5 тысяч, напомнили юристы. Массовое скопление птиц может нарушать требования СанПиН, создавать риски инфекций, также голуби портят краску машин, лавочки и детские площадки, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Ольга Ошкина.

Россиянин в суде потребовал у экс-жены половину платы за пластику груди. Житель Подмосковья решил отсудить у жены половину ее груди. Во время развода мужчина заявил в суде, что увеличение груди жене оплачивалось из общего бюджета, и он имеет право на половину. Суд мужчине отказал, объяснив, что части тела разделу не подлежат. В решении было указано, что части тела, даже если они были «приобретены» в браке, не могут рассматриваться как совместно нажитое имущество и не подлежат разделу.

Чак Норрис может лишить мандата депутата Госдумы Самокиша. «Единая Россия» (ЕР) рассмотрит ситуацию с депутатом Госдумы Владимиром Самокишем, который 20 марта начал оскорблять подписчиков своего Telegram-канала. Вечером 20 марта в своем Telegram-канале Самокиш написал (орфография сохранена): «Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да – лайки [ставьте] под постом». К посту появились комментарии пользователей, которые удивились поведению депутата. Он в ответ начал оскорблять пользователей. Вечером 21 марта в Telegram-канале Самокиша появился пост с необычным извинением. «Полковник Макаров В. С. (имеется в виду первый зампред фракции ЕР Вячеслав Макаров. – «Ведомости») мне приказал просить прощения у всех, кого вчера обидел, вольно или невольно, и доложить ему о выполнении приказа. Я человек, который в своей жизни беспрекословно выполнял и буду выполнять приказы. Был не прав, искренне прошу меня простить. Приказ полковника Макарова выполнил». Комментарии к постам Самокиш отключил.

Фрукты в марте могут быть невкусными из-за длительного хранения. Фрукты в марте могут быть невкусными, потому что теряют влагу от длительного хранения, рассказала клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных. « Если фрукт был собран в августе-сентябре, то он хранится в течение четырех-пяти месяцев и, возможно, более, теряет влагу, становится менее сочным, более рыхлым, ватным, менее ароматным и, естественно, менее полезным, поскольку часть витаминов в таком продукте уже давно разрушилась», — сказала она. Врач отметила, что польза от таких фруктов минимальная, но все же есть, так как это природная клетчатка, пектины и минеральные вещества.

Меньше всего водки покупают в Москве и Санкт-Петербурге. Меньше всего водки в России покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости. «В Москве на водку пришлось 24,8% всех продаж. Санкт-Петербург стал вторым с долей в 25,5%», — говорится в материале. Тройку замкнул столичный регион с показателем в 32%. В пятерку также вошли Краснодарский край и Мурманская область с долей 32,4 и 32,45% соответственно.

Трамп отвел Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива. Президент США пригрозил уничтожить электростанции Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Тегеран предупредил об ответном ударе.