💥Обзор новостей: оптимальным заработок для ИП — 500 000 руб, низкоквалифицированные кадры заменят ИИ, ЦБ повысил курс доллара до 71,4 руб

Российские предприниматели назвали необходимый для счастья уровень дохода. Россияне, ведущие самостоятельную трудовую деятельность, заметно повысили планку финансового благополучия. Согласно исследованию модуля для приема платежей Prodamus, если в 2025 г. о доходе более 500 000 руб. в месяц для счастья мечтали лишь 10% респондентов среди ИП и самозанятых, то в 2026 г. – уже 40%. При этом в 2025 г. большинство опрошенных (43%) считали достаточной сумму в диапазоне 200 000–500 000 руб., тогда как в нынешнем году такой доход устраивает только 33%. Доля тех, кому для счастья нужно менее 100 000 руб., сократилась с 20% до 3%. Также заметно снизилась доля респондентов, для которых уровень счастья совсем не зависит от дохода: с 13% в 2025 г. до 7% в 2026 г. Опрос также показал, что большинство участников (53%) заявили об отсутствии изменений дохода в сравнении с предыдущим годом. Почти у трети (30%) он снизился.

Путин назвал неизбежной замену низкоквалифицированных кадров на ИИ. Замена низкоквалифицированных кадров на искусственный интеллект (ИИ) — необратимый и неизбежный процесс, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане. По словам Путина, рынок труда перестраивается, а развитие технологий может привести к исчезновению целых профессий и появлению необходимости для миллионов людей менять сферу деятельности. Путин отметил, что ИИ уже заменяет сотрудников младшего звена в сферах, связанных с автоматизацией процессов, анализом документации и разработкой программного кода, а в перспективе может заместить и часть персонала среднего уровня. «Такие процессы необратимы и неизбежны», — сказал президент.

В Госдуме хотят на 10 лет раньше возмещать всю стоимость капремонта пенсионерам. Депутаты от фракции ЛДПР предложили снизить возраст получения компенсации за капитальный ремонт до 65 лет для получения 50% скидки и до 70 лет для полного освобождения от уплаты взносов. Пенсионеры сегодня находятся в крайне уязвимом положении, рассказал РИА Новости Слуцкий. По его словам, они тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ, а действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса начинают действовать только с 70 и 80 лет — спустя много лет после выхода человека на пенсию.

ЦБ повысил курс доллара на 29 мая до 71,4 рубля. Регулятор установил официальные обменные курсы валют на 29 мая. Доллар США подорожал на 0,04 руб. и достиг 71,3715 руб. Евро вырос на 1,07 руб. до 83,6892 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,08 руб. до 10,4487 руб.

В 2025 году россиянам выдали около 700 000 сертификатов на маткапитал. В 2025 г. российским семьям выдали порядка 700 000 сертификатов на материнский капитал, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Средства по сертификату можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или другие цели, отметил он. С 1 февраля 2026 г. материнский капитал проиндексирован на 6,8% и составляет 737 204 руб. на первого ребенка или 974 189 руб. на второго (при неоформленном сертификате на первого).

В Нижегородской области запретили торговлю вейпами. Закон запрещает любую деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по розничной продаже и передаче в пользование никотиносодержащей продукции, включая вейпы и жидкости для них. Под запрет также подпадает хранение такой продукции.

Минцифры готовит новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Об этом сообщил замглавы министерства Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике, посвященном подготовке второго пакета мер ко второму чтению. Новые меры активно обсуждаются с правоохранительным блоком, с банковским сообществом и операторами связи, рассказал он.

Россельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из Армении. Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Причиной названы участившиеся нарушения фитосанитарных норм.

Дума вернула проект о покупке автономеров на «Госуслугах» на рассмотрение. Законопроект о покупке так называемых красивых автомобильных номеров на «Госуслугах» вновь внесен в Госдуму, рассказал первый зампред комитета по транспорту Федяев. В середине апреля его возвращали на доработку. «Его доработали по замечаниям правительства и нашего комитета, и он снова «поехал» по рельсам обычного законопроекта: отзывы, рассылка и так далее», — сообщил он.

Выживаемость детей с онкозаболеваниями в РФ превышает 83%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на юбилейном конгрессе по детской гематологии, онкологии и иммунологии «35 лет вместе». Он напомнил, что для лечения рака уже применяют клеточные технологии. Их начали осваивать восемь лет назад, а сегодня они уже зафиксированы в программе ОМС, отметил министр.

Новый вид динозавра, похожего на трехметровую цаплю, открыли в Аргентине. Это существо обладало длиной в 2,5-3 м, тонкой и длинной шеей и очень большим числом зубов с особой формой, приспособленной к захвату рыбы.