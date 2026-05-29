Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: оптимальным заработок для ИП — 500 000 руб, низкоквалифицированные кадры заменят ИИ, ЦБ повысил курс доллара до 71,4 руб

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Российские предприниматели назвали необходимый для счастья уровень дохода. Россияне, ведущие самостоятельную трудовую деятельность, заметно повысили планку финансового благополучия. Согласно исследованию модуля для приема платежей Prodamus, если в 2025 г. о доходе более 500 000 руб. в месяц для счастья мечтали лишь 10% респондентов среди ИП и самозанятых, то в 2026 г. – уже 40%. При этом в 2025 г. большинство опрошенных (43%) считали достаточной сумму в диапазоне 200 000–500 000 руб., тогда как в нынешнем году такой доход устраивает только 33%. Доля тех, кому для счастья нужно менее 100 000 руб., сократилась с 20% до 3%. Также заметно снизилась доля респондентов, для которых уровень счастья совсем не зависит от дохода: с 13% в 2025 г. до 7% в 2026 г. Опрос также показал, что большинство участников (53%) заявили об отсутствии изменений дохода в сравнении с предыдущим годом. Почти у трети (30%) он снизился.

  • Путин назвал неизбежной замену низкоквалифицированных кадров на ИИ. Замена низкоквалифицированных кадров на искусственный интеллект (ИИ) — необратимый и неизбежный процесс, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане. По словам Путина, рынок труда перестраивается, а развитие технологий может привести к исчезновению целых профессий и появлению необходимости для миллионов людей менять сферу деятельности. Путин отметил, что ИИ уже заменяет сотрудников младшего звена в сферах, связанных с автоматизацией процессов, анализом документации и разработкой программного кода, а в перспективе может заместить и часть персонала среднего уровня. «Такие процессы необратимы и неизбежны», — сказал президент.

  • В Госдуме хотят на 10 лет раньше возмещать всю стоимость капремонта пенсионерам. Депутаты от фракции ЛДПР предложили снизить возраст получения компенсации за капитальный ремонт до 65 лет для получения 50% скидки и до 70 лет для полного освобождения от уплаты взносов. Пенсионеры сегодня находятся в крайне уязвимом положении, рассказал РИА Новости Слуцкий. По его словам, они тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ, а действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса начинают действовать только с 70 и 80 лет — спустя много лет после выхода человека на пенсию.

  • ЦБ повысил курс доллара на 29 мая до 71,4 рубля. Регулятор установил официальные обменные курсы валют на 29 мая. Доллар США подорожал на 0,04 руб. и достиг 71,3715 руб. Евро вырос на 1,07 руб. до 83,6892 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,08 руб. до 10,4487 руб.

  • В 2025 году россиянам выдали около 700 000 сертификатов на маткапитал. В 2025 г. российским семьям выдали порядка 700 000 сертификатов на материнский капитал, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Средства по сертификату можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или другие цели, отметил он. С 1 февраля 2026 г. материнский капитал проиндексирован на 6,8% и составляет 737 204 руб. на первого ребенка или 974 189 руб. на второго (при неоформленном сертификате на первого).

  • В Нижегородской области запретили торговлю вейпами. Закон запрещает любую деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по розничной продаже и передаче в пользование никотиносодержащей продукции, включая вейпы и жидкости для них. Под запрет также подпадает хранение такой продукции.

  • Минцифры готовит новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Об этом сообщил замглавы министерства Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике, посвященном подготовке второго пакета мер ко второму чтению. Новые меры активно обсуждаются с правоохранительным блоком, с банковским сообществом и операторами связи, рассказал он.

  • Россельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из Армении. Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Причиной названы участившиеся нарушения фитосанитарных норм.

  • Дума вернула проект о покупке автономеров на «Госуслугах» на рассмотрение. Законопроект о покупке так называемых красивых автомобильных номеров на «Госуслугах» вновь внесен в Госдуму, рассказал первый зампред комитета по транспорту Федяев. В середине апреля его возвращали на доработку. «Его доработали по замечаниям правительства и нашего комитета, и он снова «поехал» по рельсам обычного законопроекта: отзывы, рассылка и так далее», — сообщил он.

  • Выживаемость детей с онкозаболеваниями в РФ превышает 83%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на юбилейном конгрессе по детской гематологии, онкологии и иммунологии «35 лет вместе». Он напомнил, что для лечения рака уже применяют клеточные технологии. Их начали осваивать восемь лет назад, а сегодня они уже зафиксированы в программе ОМС, отметил министр.

  • Новый вид динозавра, похожего на трехметровую цаплю, открыли в Аргентине. Это существо обладало длиной в 2,5-3 м, тонкой и длинной шеей и очень большим числом зубов с особой формой, приспособленной к захвату рыбы.

Наталия Лукина

