💥Обзор новостей: введут бесплатный проезд для беременных, запустили систему СПОТ, импортеры просят заменить обеспечительный платеж по СПОТ на банковские гарантии

В России предложили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для беременных женщин. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий отметил, что было бы правильным предоставлять такую льготу на основании документа о постановке на учет по беременности. По его словам, это позволит избежать злоупотреблений и сделает контроль максимально простым. Парламентарий заявил, что в ближайшее время планирует направить соответствующее обращение министру транспорта РФ.

В России запустили систему СПОТ для контроля импорта из ЕАЭС. С 1 июня в России запускается национальная система подтверждения ожидания товара (СПОТ). Импортеры, поставляющие продукцию из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, теперь обязаны заранее оформлять электронные уведомления. Новые правила обязывают сформировать документ о предстоящей поставке — с указанием данных о получателе, поставщике и перевозчике — как минимум за два дня до пересечения границы. После этого импортеру выдается специальный QR-код. Кроме того, правила вводят обязательный обеспечительный платеж, но он начнет действовать чуть позже — с 1 июля.

Импортеры предложили альтернативу обеспечительному платежу в рамках СПОТ. Бизнес предложил правительству альтернативу обеспечительному платежу в рамках новой системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) – механизма борьбы с серым импортом, который запускается с 1 июня. Импортеры просят заменить его на банковские гарантии. Тема обсуждалась на совещании вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего запуск системы, с представителями ведущих бизнес-объединений. По словам одного из участников совещания, у кабмина нет принципиальных возражений, однако там считают необходимым исключить возможность предоставления фиктивных гарантий. Вероятно, этот вопрос будет решен через привязку к банковской системе, чтобы оттуда напрямую получать валидные банковские гарантии на плательщиков, поясняет второй собеседник.

С 1 июня в России начнут действовать новые стандарты в сфере туризма и гостиничных услуг. Новый ГОСТ для гостиниц распространяется на отели, хостелы, кемпинги, базы отдыха и другие средства размещения. В документе отдельно прописано, что объекты должны обеспечивать круглосуточный прием гостей, размещать на видном месте информацию об услугах, ценах и правилах проживания, а также поддерживать исправную работу систем пожарной безопасности и эвакуации. Стандарт предусматривает обязательное наличие питьевой воды, регулярную уборку номеров и общественных зон, санитарную обработку помещений, исправное освещение и вентиляцию. Также гостиницы должны следить за уровнем шума и состоянием прилегающей территории.

В России подсчитали, сколько компаний повысили работникам зарплату в 2026 году. Каждая третья компания (33%) повысила оклад сотрудникам в первой половине этого года, еще 59% сохранили его на том же уровне, показал опрос. Чаще всего о повышении оклада сообщали специалисты энергетической отрасли (50%), пищевой промышленности (48%) и телеком-компаний (46%). В медицине и фармакологии зарплаты выросли у 44% компаний, в сфере электроники — у 39%. В образовании, финансовом секторе, сфере услуг и нефтегазовой отрасли оклады увеличили 36% работодателей. В тяжелом машиностроении повышение зафиксировали 33% компаний.

В Москве арестовали руководителей компаний по обмену и разблокировке замороженных активов. Лефортовский районный суд Москвы арестовал главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко по обвинению в мошенничестве, сообщается на сайте столичных судов. Решения о мере пресечения приняты 29 мая, они вступят в силу 2 июня. В отношении финансистов возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Деятельность их компаний связана с замороженными за рубежом ценными бумагами российских и иностранных граждан.

В ГД внесут проект против навязывания конкретных мессенджеров детям и учителям. Законопроект, закрепляющий право учащихся и педагогов самим выбирать, на какой цифровой платформе им общаться по поводу учебного процесса, и добровольно отказываться от тех соцсетей и мессенджеров, пользоваться которыми они не хотят, намерены внести в Госдуму депутаты фракции КПРФ Владимир Исаков, Сергей Обухов, Денис Парфенов и Алексей Куринный. По словам Исакова, «любое навязывание неизбежно вызывает отторжение».

Минюст потребовал ликвидировать Партию социальной защиты. Минюст обратился в Верховный суд РФ с иском о ликвидации Партии социальной защиты (ПСЗ), сообщают «Ведомости». Поводом стало неустранение партией нарушений законодательства и собственного устава, выявленных во время проверки в 2025 году. Рассмотрение иска назначено на 3 июня.

ЦБ РФ установил курс доллара на 1 июня на уровне 71,02 рубля. Центральный банк России установил официальный курс доллара на понедельник, 1 июня, на уровне ₽71,0224, евро — ₽82,6369, юаня — ₽10,4865.Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Сербии обсуждают возможную отмену безвиза с Россией для вступления в ЕС. Об этом глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил «Известиям». «Я считаю, что мы далеко и от вступления, и от отмены визового режима, потому что властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения», – сказал Станоевич.