💥Обзор новостей: продолжительность рабочего дня сократилась до 7,39 часа, пенсия по старости в 2027 г превысит 29 тыс. рублей, определят маркетплейсы для госзакупок

Росстат: продолжительность рабочего дня в России сократилась до 7,39 часа. Средняя продолжительность рабочего дня в России в первом полугодии 2026 г. снизилась до 7,39 часа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.‍ Показатель на 0,5% меньше значения 2025 г.

В 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии. Средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году может превысить 29 тыс. рублей, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он уточнил, что в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать в два этапа: с 1 февраля на 4% с учетом прогнозируемой инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля еще на 3,4% за счет роста доходов бюджета Социального фонда. Повышение за год в результате составит около 7,5%.

В России определят маркетплейсы для госзакупок к 1 октября. К 1 октября правительство России сформирует перечень маркетплейсов, допущенных к государственным закупкам. Об этом со ссылкой на представителя министерства экономического развития РФ сообщает газета «Ведомости». В первую очередь маркетплейсы должны будут соответствовать требованиям, которые законодательство о закупках предъявляет к операторам электронных площадок. При этом будут учитываться особенности работы цифровых платформ. После формирования полного перечня требований правительство определит конкретные площадки, которые допустят к проведению госзакупок.

Врачи получают за наставничество от 5000 до 10 000 рублей в месяц. Наставничество молодых врачей оплачивается от 5000 до 10 000 руб. в месяц, сообщил «Ведомостям» председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. По его словам, в основном, медорганизации не сопротивляются таким изменениям и прописывают оплату наставничества в локальных нормативных актах. В зависимости от того, сколько учреждение может выделить на эти цели, сумма составляет где-то 5000 руб. в месяц, а где-то – 10 000 руб.

К концу года разработают единую систему оплаты труда медработников. Единую систему оплаты труда для работников здравоохранения планируют разработать в России до конца 2026 года. Об этом сообщил Ведомостям председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. Согласно разрабатываемым правилам, доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсаций должна составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты - не более оставшихся 50%. Председатель профсоюза подчеркнул, что в настоящее время во многих регионах сложилась обратная тенденция: окладная часть не дотягивает до рекомендуемой планки и значительная доля заработка медработников складывается из премий. Внедрить и апробировать систему намерены в начале 2027 года.

В Бурятии из-за медведей ограничили детские мероприятия в лесу. В Бурятии после нападения медведя ввели ограничения на проведение любых школьных и детских спортивных мероприятий в лесной зоне, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Накануне он заявил, что в этом году было зафиксировано аномально большое количество выходов медведей к населенным пунктам. На следующий день он сообщил о первом случае нападения: животное напало на мужчину, провожавшего жену на автобус. Односельчане с ружьями отогнали хищника, и мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. После нападения количество бригад из профессиональных охотников увеличили до 24.