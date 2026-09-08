💥Обзор новостей: Минфин, Минтруд и ФНС проработают допстимулы для работодателей, сборы на подарки раздражают, «Клерк» обновил личный кабинет студента

Мишустин поручил министерствам модернизировать меры поддержки семей. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подготовить предложения для комплексной модернизации мер по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Как сообщает пресс-служба правительства, предложения должны быть представлены до 1 июня 2027 года. Мишустин адресовал поручения Минтруду, Минздраву и Минфину. Ведомства должны представить новые меры расширенной поддержки семей в зависимости от количества детей. Минэкономразвития, Минтруд, Минфин, Минцифры и ФНС проработают также возможность дополнительных экономических стимулов для работодателей, внедряющих корпоративный демографический стандарт. Результаты должны быть готовы к 1 декабря 2026 года.

Путин создал комиссию по применению ограничений для осужденных релокантов. Согласно указу, основной задачей комиссии будет рассмотрение вопросов и принятие решений о назначении ежемесячного пособия для членов семей релокантов, которые уклоняются от наказания.

Кабмин подготовил концепцию повышения цифровой грамотности россиян. Правительство России подготовило концепцию правил по безопасному поведению в цифровом пространстве. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. «Нужны единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве для защиты граждан от преступлений в этой сфере», — отметил он.

МИД России потребовал закрыть Генконсульство ФРГ в Петербург е. МИД России отзывает согласие на работу Генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Диппредставительство должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября, до этого времени сотрудникам генконсульства предписано покинуть РФ. МИД России назвал это решение ответом на «недружественные действия» германской стороны. Речь идет о закрытии Генконсульства РФ в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине.

На регионы пришлось более 70% покупок на маркетплейсах. Центр покупательской активности пользователей маркетплейсов смещается из Москвы вглубь России. На столицу приходится лишь 26,3% от суммарного оборота Ozon и Wildberries, согласно данным с июня 2025 г. по июль 2026 г. Всего за период оборот составил 5,4 трлн руб. Лидером по темпу роста среди крупных регионов стал Красноярск. За 12 месяцев его оборот увеличился на 10,2% год к году и достиг 253,9 млрд руб. Москва за тот же период прибавила всего 6,7%. На втором месте Воронеж с ростом в 9,5% (388,1 млрд руб.), затем Тюмень – 8,8% (227,3 млрд руб.) и Ярославль – 8,3% (+321,6 млрд руб.). Крупнейшим кластером вне Москвы остаются Санкт-Петербург и Северо-Западный округ с оборотом 950,3 млрд руб., но его рост составил только 0,6%.

Опрос: россияне стали чаще раздражаться из-за сборов на подарки коллегам. Обязательные сборы на подарки коллегам и начальству становятся заметной статьей личных расходов и все чаще вызывают раздражение у россиян. Согласно исследованию, зуммеры (18–24 лет) оказались наиболее терпимыми: 32% из них спокойно относятся к таким тратам, тогда как среди сотрудников 55–65 лет этот показатель падает до 18%. В профессиональном разрезе легче всего к сборам относятся работники сферы продаж и маркетинга (34% считают их частью корпоративной культуры). Негатив чаще всего связан со сборами на дни рождения сотрудников – так ответили 27% респондентов. Еще 21% раздражают подарки руководителю по личным поводам (юбилеи, свадьбы, рождение детей), а 18% не любят обязательные взносы на корпоративы. Остальные причины распределились следующим образом: 15% возмущают сборы на подарки увольняющимся, 11% – на профессиональные праздники, а 8% – на общие офисные покупки.

Большинство опрошенных готовы терпеть подобные расходы, если суммы остаются скромными. 34% россиян назвали приемлемым взнос до 500 руб. в месяц, 29% – от 500 до 1000 руб., а 21% – от 1000 руб. до 2000 руб. Лишь 6% могут без дискомфорта тратить более 3000 руб. в месяц.