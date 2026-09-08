💥Обзор новостей: Минфин, Минтруд и ФНС проработают допстимулы для работодателей, сборы на подарки раздражают, «Клерк» обновил личный кабинет студента
Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
Мишустин поручил министерствам модернизировать меры поддержки семей. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подготовить предложения для комплексной модернизации мер по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Как сообщает пресс-служба правительства, предложения должны быть представлены до 1 июня 2027 года. Мишустин адресовал поручения Минтруду, Минздраву и Минфину. Ведомства должны представить новые меры расширенной поддержки семей в зависимости от количества детей. Минэкономразвития, Минтруд, Минфин, Минцифры и ФНС проработают также возможность дополнительных экономических стимулов для работодателей, внедряющих корпоративный демографический стандарт. Результаты должны быть готовы к 1 декабря 2026 года.
Путин создал комиссию по применению ограничений для осужденных релокантов. Согласно указу, основной задачей комиссии будет рассмотрение вопросов и принятие решений о назначении ежемесячного пособия для членов семей релокантов, которые уклоняются от наказания.
Кабмин подготовил концепцию повышения цифровой грамотности россиян. Правительство России подготовило концепцию правил по безопасному поведению в цифровом пространстве. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. «Нужны единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве для защиты граждан от преступлений в этой сфере», — отметил он.
МИД России потребовал закрыть Генконсульство ФРГ в Петербурге. МИД России отзывает согласие на работу Генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Диппредставительство должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября, до этого времени сотрудникам генконсульства предписано покинуть РФ. МИД России назвал это решение ответом на «недружественные действия» германской стороны. Речь идет о закрытии Генконсульства РФ в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине.
На регионы пришлось более 70% покупок на маркетплейсах. Центр покупательской активности пользователей маркетплейсов смещается из Москвы вглубь России. На столицу приходится лишь 26,3% от суммарного оборота Ozon и Wildberries, согласно данным с июня 2025 г. по июль 2026 г. Всего за период оборот составил 5,4 трлн руб. Лидером по темпу роста среди крупных регионов стал Красноярск. За 12 месяцев его оборот увеличился на 10,2% год к году и достиг 253,9 млрд руб. Москва за тот же период прибавила всего 6,7%. На втором месте Воронеж с ростом в 9,5% (388,1 млрд руб.), затем Тюмень – 8,8% (227,3 млрд руб.) и Ярославль – 8,3% (+321,6 млрд руб.). Крупнейшим кластером вне Москвы остаются Санкт-Петербург и Северо-Западный округ с оборотом 950,3 млрд руб., но его рост составил только 0,6%.
Росстат: в девяти регионах России средняя зарплата превысила 150 000 рублей. Лидерами стали Чукотка (255 118 руб.), Магаданская область (208 083 руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (194 385 руб.). Высокие зарплаты также зафиксированы в Москве (193 367 руб.), Ненецкий АО (177 779 руб.), Сахалинская область (163 831 руб.), Камчатский край (163 649 руб.), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (159 763 руб.) и Якутия (Республика Саха, 155 818 руб.).
Опрос: россияне стали чаще раздражаться из-за сборов на подарки коллегам. Обязательные сборы на подарки коллегам и начальству становятся заметной статьей личных расходов и все чаще вызывают раздражение у россиян. Согласно исследованию, зуммеры (18–24 лет) оказались наиболее терпимыми: 32% из них спокойно относятся к таким тратам, тогда как среди сотрудников 55–65 лет этот показатель падает до 18%. В профессиональном разрезе легче всего к сборам относятся работники сферы продаж и маркетинга (34% считают их частью корпоративной культуры). Негатив чаще всего связан со сборами на дни рождения сотрудников – так ответили 27% респондентов. Еще 21% раздражают подарки руководителю по личным поводам (юбилеи, свадьбы, рождение детей), а 18% не любят обязательные взносы на корпоративы. Остальные причины распределились следующим образом: 15% возмущают сборы на подарки увольняющимся, 11% – на профессиональные праздники, а 8% – на общие офисные покупки.
Большинство опрошенных готовы терпеть подобные расходы, если суммы остаются скромными. 34% россиян назвали приемлемым взнос до 500 руб. в месяц, 29% – от 500 до 1000 руб., а 21% – от 1000 руб. до 2000 руб. Лишь 6% могут без дискомфорта тратить более 3000 руб. в месяц.
Сдаете деньги на подарки коллегам?
Анонимный опрос
Россиян предупредили о мошеннических схемах с электронными дневниками. Мошенники выманивают у россиян код из СМС под видом обновления или привязки номера к электронному дневнику. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации, что может привести к серьезным последствиям, предупредили в МВД.
Миодистрофия Дюшенна войдет в перечень неонатального скрининга в 2027 году. Миодистрофию Дюшенна внесут в перечень заболеваний неонатального скрининга, заявил академик РАН, директор МГНЦ имени академика Н.П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев. В России такой диагноз ставят в среднем в 7,5 года.
В российских школах становится все больше возрастных педагогов, а молодых — остро не хватает. В школах страны недостаточно учителей по ключевым предметам, рассказали «Известиям» в консалтинговой компании SBS. По данным аналитиков, с 2016 по 2025 год средняя нагрузка на педагогов выросла более чем на 20%. Нехватка кадров из года в год компенсируется лишь за счет личного ресурса педагогов, — считает руководитель проектов компании Вячеслав Романычев. — Преподаватель вынужден работать и за методиста, и за психолога, и за социального работника, хотя его базовый оклад в большинстве регионов не достигает даже МРОТ. И пока такая ситуация сохраняется, приток молодых кадров останется минимальным.
Минтранс намерен использовать Max ID для посадки на самолеты и поезда, заявил министр транспорта России Андрей Никитин.
Он уточнил, что идея пока остается перспективным направлением, а не утвержденным проектом: конкретную дату запуска не определили.
Минэкономразвития и Минфин до 1 декабря 2026 года проверят эффективность конференций, проводимых за счет бюджета. Правительство рассчитывает оптимизировать бюджетные расходы на проведение государственных форумов, саммитов и конференций. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам встречи с членами совета палаты Совета федерации 7 сентября. Ранее с инициативой ревизии и экономии средств к главе кабмина обратилась спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, указав на низкую отдачу многих площадок и отвлечение чиновников от текущей работы.
В Литве исключили Ломоносова и Державина из учебной программы русских школ. Министерство образования, науки и спорта Литвы исключило из учебных программ русских школ произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина. Об этом сообщает литовское гостелерадио LRT. Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что будет подготовлен список классиков русской литературы для исключения из программы школ национальных меньшинств. Он также предложил включить в школьную программу произведения Тараса Шевченко.
«БЛАГОВЕСТ». Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала новое сообщение.
«Клерк» обновил личный кабинет студента: отслеживать прогресс в обучении стало проще и удобнее. Обновление коснулось всех доступных пользователям курсов и общего раздела «Мое обучение». Теперь система рассчитывает и показывает реальный общий прогресс по всему курсу, а также статус каждого конкретного урока.
Что добавили:
индикатор выполнения: прогресс-бар показывает, сколько материала осталось до конца урока. Если занятие завершено, напротив него появляется зеленая галочка.
общий счетчик: в разделе «Мое обучение» появился каунтер уроков и тестов, который собирает сводную статистику по всем вашим курсам в одном месте.
свободный порядок прохождения: если пользователю доступен онлайн-курс, изучать лекции и уроки теперь можно в любой удобной последовательности.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Доброе утро, коллеги! Мчим на работу!
Вроде бы они писали, что в этом году неимоверный ажиотаж в ВУЗ по специальности педагогика! Или опять все не сошлось? Также говорили, что много молодых учителей в 2026 году в школах или опять все не сошлось?
Их же статистика По данным на май 2026 года, в российских школах работает более 346 тысяч молодых учителей в возрасте до 39 лет. Это 32,5% от общего числа педагогов.
Недоброе утро.
Мне интересно, Клерк, вы всерьёз считаете, что вот так можно что-то прочитать, да?
И это я ещё закрыла на автомате всплывающую плашку сверху, под черной плашкой с логотипом.