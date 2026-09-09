💥Обзор новостей: в сентябре могут снизить ключевую ставку, в Госдуме потребовали запретить повторную индексацию коммуналки, почтальонов вооружат антидроновыми ружьями
Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
Аксаков допустил снижение ключевой ставки в сентябре. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 п.п. на заседании 11 сентября. По его словам, основанием для этого может стать снижение инфляционного давления.
В Госдуме потребовали запретить повторную индексацию коммуналки в течение года. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить порядок индексации тарифов ЖКХ и проводить ее не чаще одного раза в год. Соответствующий законопроект фракция внесла на рассмотрение Госдумы. «Предлагаю изменить правила индексации коммунальных тарифов. Проводить ее нужно строго один раза в год, а повышать коммуналку — на уровень официальной инфляции. По сути, «Справедливая Россия» предлагает запретить «вторую» индексацию в течение года, которая всегда особенно больно бьет по кошелькам граждан», — сказал Миронов. Миронов уточнил, что рост тарифов утверждает не только федеральное правительство, но и местные власти, что приводит к значительному удорожанию услуг. По словам депутата, регионы и муниципальные власти должны согласовывать любую индексацию в ЖКХ с Госдумой, а превышение федерального индекса — с правительством.
Продавцы попросили правительство взять под контроль выплаты от Wildberries. Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрея Пасынкова, направленным 3 сентября 2026 года премьер-министру РФ России Михаилу Мишустину. Ассоциация просит взять на контроль ситуацию с задержкой текущих выплат селлерам Wildberries, поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить ситуацию, а Федеральной налоговой службе (ФНС) — учитывать возникшие у предпринимателей кассовые разрывы. Наиболее острой в СПМ считают проблему с текущими выплатами продавцам за фактически реализованные покупателям товары. Опрос СПМ почти 2 тыс. продавцов показал, что 95,6% из них не получили выплату. Информацию подтвердили Клерку селлеры Денис Вдовин и Mike Ecom: «На текущий момент не получали».
Лидер партии Леонид Слуцкий предложил повысить студентам стипендии до уровня МРОТ с последующей индексацией, установить единые требования к качеству общежитий и сформировать федеральный стандарт оснащенности вузов современной образовательной и научной инфраструктурой.
Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером 8 сентября провели телефонные переговоры, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Подкаст «Тот еще разговор» продолжает набирать аудиторию. За последние 90 дней канал получил 145 123 просмотра, а время просмотра достигло 825,2 часа — показатель вырос на 625%. За тот же период на канал подписались еще 60 человек. Новые выпуски выходят каждую неделю. Гостями становятся предприниматели, рестораторы, основатели IT-компаний и производственники, которые рассказывают, как строят бизнес в России. На этой неделе основатель «Клерка» Борис Мальцев обсудил с Александром Рульковым, основателем «1C-WiseAdvice», ч
то делать, когда уход крупных клиентов рушит привычную экономику бизнеса?
Следить за новыми выпусками подкаста можно на разных платформах:
Совладельца АЗС «Трасса» арестовли по делу генерала МВД. Мещанский суд заключил под стражу председателя совета директоров «ЕвроТранса» Игоря Мартышова по делу о мошенничестве с топливом подмосковного главка полиции. Его и других фигурантов дела задержали поздно вечером 5 сентября. 7 сентября суд отправил под стражу до 5 ноября бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова, начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения подмосковного главка МВД полковника Алексея Суярова и главу отдела подполковника Анну Левину.
ФАС возбудила 51 дело из-за необоснованного завышения цен на топливо. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение из-за необоснованного завышения цен на топливо, сообщили в правительстве России по итогам совещания вице-премьера Александра Новака.
В Госдуму внесли проект об упрощении сдачи в аренду лесных участков. Авторы законопроекта предлагают предоставлять лесные участки без торгов для создания и реконструкции объектов по концессионным соглашениям. Также предлагается разрешить использовать при реконструкции внебюджетные источники. В законопроекте есть еще одно нововведение — срок аренды лесного участка должен определяться с учетом срока действия концессионного соглашения и не может его превышать.
Новак поручил заблаговременно определять объемы импорта топлива. На совещании по топливу Новак поручил заранее определять объемы импорта топлива, проработать соглашения о ценах с НПЗ и АЗС, усилить контроль за маркировкой топлива и развивать мониторинг рынка.
Сотрудников почты вооружат антидроновыми ружьями. Антидроновые ружья включены правительством России в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств, которыми обеспечиваются почтовые служащие.
Одной из причин осенней хандры может быть нарушение циркадных ритмов, рассказала проекту «Здоровье Mail» врач-психотерапевт «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Татьяна Потапова. По ее словам, осенью в организме повышается уровень мелатонина, из-за чего усиливается сонливость и снижается активность. Одновременно сокращается выработка серотонина, дефицит которого может провоцировать апатию и депрессивные переживания. Еще одной причиной Потапова назвала «социальные травмы». В частности, у людей, которые не любили учебу, негативные переживания, связанные с 1 сентября, могут сохраняться с детства.
Трамп показал новую форму космических сил США в «нацистской стилистике». Президент США Дональда Трамп опубликовал в Truth Social изображения новой парадной формы космических сил США. Сгенерированные ИИ картинки вызвали споры и критику из-за «нацистской стилистики» дизайна. Как отмечает The Daily Telegraph, пока нет официального подтверждения, что Министерство обороны США действительно введет такую форму.
Посты на «Клерк.ру» теперь можно оценить реакциями. Команда «Клерка» добавила возможность оценить посты новыми реакциями — кроме стандартных сердечек появился клоун, Grumpy Cat, дизлайк и даже веселая кучка.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Доброе утро, коллеги! Вот такие новости! Подскажите, у нас почтальоны - это какое-то тайное подразделение спецотряда?