💥Обзор новостей: в сентябре могут снизить ключевую ставку, в Госдуме потребовали запретить повторную индексацию коммуналки, почтальонов вооружат антидроновыми ружьями

Аксаков допустил снижение ключевой ставки в сентябре. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 п.п. на заседании 11 сентября. По его словам, основанием для этого может стать снижение инфляционного давления.

В Госдуме потребовали запретить повторную индексацию коммуналки в течение года. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить порядок индексации тарифов ЖКХ и проводить ее не чаще одного раза в год. Соответствующий законопроект фракция внесла на рассмотрение Госдумы. «Предлагаю изменить правила индексации коммунальных тарифов. Проводить ее нужно строго один раза в год, а повышать коммуналку — на уровень официальной инфляции. По сути, «Справедливая Россия» предлагает запретить «вторую» индексацию в течение года, которая всегда особенно больно бьет по кошелькам граждан», — сказал Миронов. Миронов уточнил, что рост тарифов утверждает не только федеральное правительство, но и местные власти, что приводит к значительному удорожанию услуг. По словам депутата, регионы и муниципальные власти должны согласовывать любую индексацию в ЖКХ с Госдумой, а превышение федерального индекса — с правительством.

Продавцы попросили правительство взять под контроль выплаты от Wildberries. Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрея Пасынкова, направленным 3 сентября 2026 года премьер-министру РФ России Михаилу Мишустину. Ассоциация просит взять на контроль ситуацию с задержкой текущих выплат селлерам Wildberries, поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить ситуацию, а Федеральной налоговой службе (ФНС) — учитывать возникшие у предпринимателей кассовые разрывы. Наиболее острой в СПМ считают проблему с текущими выплатами продавцам за фактически реализованные покупателям товары. Опрос СПМ почти 2 тыс. продавцов показал, что 95,6% из них не получили выплату. Информацию подтвердили Клерку селлеры Денис Вдовин и Mike Ecom: «На текущий момент не получали».

Лидер партии Леонид Слуцкий предложил повысить студентам стипендии до уровня МРОТ с последующей индексацией, установить единые требования к качеству общежитий и сформировать федеральный стандарт оснащенности вузов современной образовательной и научной инфраструктурой.

Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером 8 сентября провели телефонные переговоры, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.