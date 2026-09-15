💥Обзор новостей: страховую пенсию хотят повысить до 50 тыс руб, лимит переводов между юрлицами через СБП повысят, за самооборону при защите дома не будут сажать

Миронов предложил увеличить минимальную страховую пенсию до 50 тысяч рублей. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. В документах отмечается, что установление минимальной планки материального обеспечения неработающих пенсионеров на уровне 50 тысяч рублей в месяц выступает экономически обоснованным и социально необходимым шагом. По мнению авторов, принятие законопроекта направлено на приведение национальной системы пенсионного обеспечения в соответствие с международными стандартами социальной защиты.

ЦБ планирует повысить лимит переводов между юрлицами через СБП. Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через СБП. Сейчас лимит для таких операций составляет 1 млн руб., сообщили в ЦБ.

Продавцы маркетплейсов стали чаще доставлять товары самостоятельно. Число обращений селлеров маркетплейсов в СДЭК с просьбой о доставке товаров по модели delivery-by-seller (DBS, т. е. силами продавца) с апреля по август 2026 г. увеличилось на 60%.

ЛДПР предлагает не наказывать за превышение самообороны при защите дома. Самооборона в случае незаконного проникновения в дом постороннего не должна наказываться уголовно. Соответствующий законопроект на отзыв в правительство направила группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. «Если человек незаконно вторгся в чужой дом, ни о каком превышении самообороны речи уже идти не может — любые действия по защите себя и тем более своих детей не должны караться уголовным преследованием», — пояснил Слуцкий. По его словам, дом — это «последняя граница безопасности семьи. Преступник, который сознательно ее пересекает, должен понимать последствия», — отметил депутат.

Мошенники теперь пугают переводом пенсий в цифровые рубли. Звонят под видом сотрудников ЦБ или банка, заявляют, что пенсию скоро будут выдавать только в цифровой форме, но можно отказаться. Для этого аферисты требуют продиктовать проверочный код из смс-сообщения, чтобы якобы подтвердить отказ от перевода.

Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027-2029 годы. «Проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов сохраняет преемственность с ранее принятыми документами. В ближайшие три года особое внимание будет уделяться развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку и усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг», — говорится в сообщении.

Минтруд подготовил поправки, которые упростят получение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда субъекта РФ». На сегодняшний день гражданам приходится своими силами собирать бумаги, удостоверяющие наличие наград, и передавать их вместе с заявлением. Министерство предлагает иной подход: сведения о поощрениях планируется перенести в государственную информационную систему «ЕЦП», в которой уже аккумулированы данные о трудовом стаже. Как следствие, от граждан больше не потребуют подтверждающих документов, а сама процедура присвоения званий сделается проще.

Банк России ввел новые ограничительные надбавки для банков. Банк России поднимет риск-коэффициенты для игроков, участвующих в сделках секьюритизации потребительских и автокредитов. Надбавка составит 250%, ее должны будут соблюдать и банки-оригинаторы секьюритизации, выпускающие ценные бумаги, и банки-инвесторы. На ипотечные облигации мера не распространяется.

Кабмин разрешил учитывать поставки топлива электростанциям в биржевом нормативе. Российские власти разрешили производителям бензина и дизельного топлива засчитывать поставки электростанциям при выполнении обязательного норматива продаж на бирже. Новые правила будут действовать до конца 2026 г.

За последние десять дней Россию покинули около 100 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. Такие данные приводит Агентство миграции при правительстве республики. Это крупнейший отток за последние годы, связанный с падением доходов и усилением миграционной политики.