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Наталия Лукина
Общество
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💥Обзор новостей: страховую пенсию хотят повысить до 50 тыс руб, лимит переводов между юрлицами через СБП повысят, за самооборону при защите дома не будут сажать

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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  • Миронов предложил увеличить минимальную страховую пенсию до 50 тысяч рублей. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. В документах отмечается, что установление минимальной планки материального обеспечения неработающих пенсионеров на уровне 50 тысяч рублей в месяц выступает экономически обоснованным и социально необходимым шагом. По мнению авторов, принятие законопроекта направлено на приведение национальной системы пенсионного обеспечения в соответствие с международными стандартами социальной защиты.

  • ЦБ планирует повысить лимит переводов между юрлицами через СБП. Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через СБП. Сейчас лимит для таких операций составляет 1 млн руб., сообщили в ЦБ.

  • Продавцы маркетплейсов стали чаще доставлять товары самостоятельно. Число обращений селлеров маркетплейсов в СДЭК с просьбой о доставке товаров по модели delivery-by-seller (DBS, т. е. силами продавца) с апреля по август 2026 г. увеличилось на 60%.

  • ЛДПР предлагает не наказывать за превышение самообороны при защите дома. Самооборона в случае незаконного проникновения в дом постороннего не должна наказываться уголовно. Соответствующий законопроект на отзыв в правительство направила группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. «Если человек незаконно вторгся в чужой дом, ни о каком превышении самообороны речи уже идти не может — любые действия по защите себя и тем более своих детей не должны караться уголовным преследованием», — пояснил Слуцкий. По его словам, дом — это «последняя граница безопасности семьи. Преступник, который сознательно ее пересекает, должен понимать последствия», — отметил депутат.

  • Мошенники теперь пугают переводом пенсий в цифровые рубли.

    Звонят под видом сотрудников ЦБ или банка, заявляют, что пенсию скоро будут выдавать только в цифровой форме, но можно отказаться. Для этого аферисты требуют продиктовать проверочный код из смс-сообщения, чтобы якобы подтвердить отказ от перевода.

  • Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027-2029 годы. «Проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов сохраняет преемственность с ранее принятыми документами. В ближайшие три года особое внимание будет уделяться развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку и усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг», — говорится в сообщении.

  • Минтруд подготовил поправки, которые упростят получение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда субъекта РФ». На сегодняшний день гражданам приходится своими силами собирать бумаги, удостоверяющие наличие наград, и передавать их вместе с заявлением. Министерство предлагает иной подход: сведения о поощрениях планируется перенести в государственную информационную систему «ЕЦП», в которой уже аккумулированы данные о трудовом стаже. Как следствие, от граждан больше не потребуют подтверждающих документов, а сама процедура присвоения званий сделается проще.

  • Банк России ввел новые ограничительные надбавки для банков. Банк России поднимет риск-коэффициенты для игроков, участвующих в сделках секьюритизации потребительских и автокредитов. Надбавка составит 250%, ее должны будут соблюдать и банки-оригинаторы секьюритизации, выпускающие ценные бумаги, и банки-инвесторы. На ипотечные облигации мера не распространяется.

  • Кабмин разрешил учитывать поставки топлива электростанциям в биржевом нормативе. Российские власти разрешили производителям бензина и дизельного топлива засчитывать поставки электростанциям при выполнении обязательного норматива продаж на бирже. Новые правила будут действовать до конца 2026 г.

  • За последние десять дней Россию покинули около 100 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. Такие данные приводит Агентство миграции при правительстве республики. Это крупнейший отток за последние годы, связанный с падением доходов и усилением миграционной политики.

  • Ирландия, Шотландия и Уэльс попросили Лондон дать им право на референдум. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали в Кардиффе декларацию, в которой попросили правительство Великобритании дать им право провести референдум о независимости. «Шотландия, Уэльс и Ирландия имеют свою историю, самобытность и политические традиции», – приводит положения документа газета The National.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

314 подписчиков1 485 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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