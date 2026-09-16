В российском e-commerce рокировка: Ozon обгоняет Wildberries по объему онлайн-продаж

Рынок онлайн-торговли переживает трансформацию. Из-за атак на склады и логистических сбоев селлеры теряют выручку на Wildberries, при этом продажи на Ozon показывают сумасшедший рост. Вместе с селлерами разбирались, что происходит на рынке e-com.

Продажи на Wildberries рухнули, на Ozon выросли

По словам селлеров в российском e-commerce сейчас происходит рокировка: Ozon обгоняет Wildberries по объему онлайн-продаж. У продавцов, торгующих сразу на обеих площадках, заказы и выручка на Wildberries упали, при этом заказы на Ozon выросли, рассказал Миша из из Екома:

В июля начались атаки на склады Wildberries, после чего наши продажи рухнули примерно в 2–2,5 раза. При этом Ozon показывает сумасшедший рост: по сравнению с прошлым годом наши продажи увеличились вдвое. Практически у нас сейчас прирост продаж на Ozon перекрыл потерю продаж на Wildberries.

Кроме этого, по слова селлеров на Wildberries сильно упала эффективность от рекламы: просели показы и клики. Сильно просел трафик.

По открытым финансовым результатам выручка за второй квартал 2026 года МКПАО «Озон» выросла на 47% г/г до 334,2 млрд руб., при этом ключевым драйвером стал рост выручки от оказания услуг. Оборот (GMV) с учетом услуг во втором квартале достиг 1,3 трлн руб. благодаря росту количества заказов. Чистая прибыль за период составила 10,1 млрд руб. против 359 млн рублей годом ранее.

Селлеры Wildberries не могут вернуть товар со складов площадки

Сегодня селлерам пришлось выучить аббревиатуру FBS — торговля с собственного склада. Однако забрать товар со складов Wildberries и перейти на новую модель удалось не всем. Опция перемещения и возврата до сих пор не работает, говорит продавец Wildberries Михаил:

Остатки товаров на данный момент вернуть не удалось. Опция перемещения и возврата до сих пор не работает. Сейчас остатки товара Wildberries переместил на некий склад RWB, это перемещение произошло не только у нас, но и других селлеров. Условно говоря, это виртуальный склад, но до конца мы не понимаем, как он работает. Последний раз, когда я встречался с представителями Wildberries, они сказали, что если товар числится на этом складе, то он точно больше не пострадает, они там в безопасности. У нас там сейчас находится большая часть товаров.

О проблемах возврата товара с FBO (FBW) читайте в интервью.

Wildberries начала выдавать продавцам справки о повреждении товаров

Wildberries начала предоставлять продавцам официальные документы, фиксирующие порчу товаров на складах компании. Документы Wildberries прислала двух видов. Первый — справка о пострадавших товарах. Второй — таблица в PDF со списками пострадавших товаров в разрезе каждого из пострадавших складов.

Справка о пострадавших товарах от Wildberries

По словам селлеров, справка составлена слишком формально: если вчитаться во фразу, то создается ощущение, что речь вообще про все товары, которые продавались в Wildberries, рассказали селлеры «Клерку».

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Продавцы маркетплейсов стали чаще доставлять товары самостоятельно

Число обращений селлеров маркетплейсов в СДЭК с просьбой о доставке товаров по модели delivery-by-seller (DBS, т. е. силами продавца) с апреля по август 2026 г. увеличилось на 60%. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель логистической компании. В результате на модели FBS и DBS в августе пришлось 89% обращений в СДЭК, хотя традиционно их доля составляла 41%. Однако такая схема подходит далеко не всем селлерам.

Схема DBS известна нам давно, но мы не используем ее. Она подходит для более крупных компаний уровня DNS или «М.Видео». Можно заказывать доставку СДЭК, но там есть нюанс — высокая стоимость. То есть это будет дорогая доставка. Соответственно, цена товара для конечного покупателя получится высокой. И, как следствие, продажи такого товара будут тоже не очень высокие, — рассказал «Клерку» Mike Ecom.

На конец августа 2026 года модель FBS (отгрузка товаров с собственных складов продавцов) при работе на Wildberries использовали 97,4% селлеров. Доля селлеров, работающих по FBO (отгрузка со склада маркетплейса), сократилась с 94,9% до 62,8%. Аналогичная тенденция прослеживается у Ozon. У компании доля селлеров, пользующихся FBS, за два последних месяца увеличилась на 9,8 п. п., до 73,1%, FBO — сократилась на 24,9 п. п., до 66,6%.