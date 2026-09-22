💥Обзор новостей: осенью изменят налоговое законодательство, в ФНС сравнили банкротство с ампутацией, ФНБ — денежная «нычка» Минфина

Минфин изучает возможность изменения налогового законодательства из-за атак БПЛА. Минфин совместно с отраслями прорабатывает изменения в налоговое законодательство. Мера направлена на восстановление объектов инфраструктуры, поврежденных в результате атак БПЛА. Об этом в кулуарах Московского финансового форума заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. «Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, там на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство», — сказал Сазанов. Сазанов добавил, что соответствующий законопроект предполагается внести осенью.

В ФНС сравнили банкротство с ампутацией. «Банкротство – это уже хирургия, когда возможна только ампутация», – заявил заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев на Московском финансовом форуме. Такая хирургия в России «не сильно удачна»: необеспеченные кредиторы получают в среднем около 5% от требований, процедура банкротства занимает 1265 дней, то есть почти четыре года, а половина должников – с нулевым объемом погашений. Средний процент погашений составляет 18,9%, следует из презентации Чекмышева. ФНС приводит и другую цифру: только в 0,25% случаев у компаний восстанавливается платежеспособность после реструктуризации внутри банкротства. Отсюда, объяснил Чекмышев, и поиск альтернатив. Иногда банкротство все же необходимо, признал он: если бизнес-модель несостоятельна, а активы потеряны. «Математика здесь важнее эмоций», – сказал замруководителя налоговой службы.

Глава Минфина Антон Силуанов назвал проект федерального бюджета на следующие три года «непростым». «Правительство начало работать над бюджетом в начале года. Мы буквально в первые месяцы текущего года [начали работу], уже понимая непростой бюджет на следующую трехлетку, последние годы он всегда был непростым, сейчас он опять такой же», — отметил он, выступая на Московском финансовом форуме. По словам министра, в бюджет на 2027 год заложили дефицит в 2%, но он не представляет рисков.

По мнению главы Минфина, каждый финансист должен иметь «нычку». Антон Силуанов в ходе пленарной сессии в рамках Московского финансового форума (МФФ-2026) подчеркнул, что команда министерства никогда не допустит «финансового разгильдяйства», которое было в 1990-х годах. По мнению Силуанова, каждый финансист должен иметь «нычку». Для Минфина такой «нычкой» является Фонд национального благосостояния России (ФНБ) — государственный резервный фонд.

Силуанов заявил, что Минфин при работе над бюджетом сделал все, чтобы Банк России мог смягчать денежно-кредитную политику. «Сегодня что важно? Важно, чтобы наша инфляция, инфляционные ожидания, ставки снижались. Центральный банк все время смотрит, а какой баланс бюджетного дефицита прогнозируется на трехлетке, от этого уже будет свою денежно-кредитную политику выстраивать», – сказал он.

Средняя пенсия в России в августе выросла до 25 400 рублей. В августе 2026 г. средний размер пенсии работающих и неработающих россиян составил 25 469 руб. Сумма на 2000 руб. превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России. Годом ранее средняя пенсия россиян составляла около 23 519 руб.

Силуанов рассказал о плюсах цифрового рубля для бюджета и людей. Бесплатные транзакции для граждан и возможность контролировать целевое использование бюджетных средств относятся к основным преимуществам цифрового рубля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью ИС «Вести». По его словам, часть расчетов в экономике со временем перейдет в цифровые рубли.

Правоохранители завершили расследование в отношении двух ключевых фигурантов дела о коррупции в Пенсионном фонде России (ПФР). Материалы переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения в отношении бизнесменов Сергея Гордеева и Алексея Ананьева. Следствие уверено, что они платили ключевым сотрудникам ПФР вторую зарплату, от 200 тыс. до 1,5 млн рублей в месяц, а взамен получили госконтракты на 18 млрд рублей. Чиновники подгоняли технические задания для тендеров под потребности компаний «РедСис» и «Техносерв», принадлежащих организаторам схемы. Большинство фигурантов этого дела осуждены. Расследование в отношении Гордеева и Ананьева вывели в отдельное производство, так как они скрылись за границей и объявлены в международный розыск. Суд пройдет в заочном режиме. Свою вину, отметили представители защиты, обвиняемые не признают.

Благотворительные НКО на УСН сократят расходы из-за роста налогов. Благотворительная организация «Перспективы», одна из старейших в России, занимающаяся проблемами психоневрологических интернатов, заявила, что в следующем году сократит расходы на 20% из-за повышающихся вдвое отчислений в Соцфонд. Эта проблема коснется не всего рынка благотворительности, а лишь организаций, которые работают на упрощенной системе налогообложения (УСН) — для них до конца года действует пониженный тариф, но с 2027-го налоговая ставка вырастет в два раза. На этом фоне многие НКО заявили о росте расходов на миллионы рублей.

Минфин планирует установить цену отсечения $50 за баррель на 2027-2029 годы. Минфин России сформировал бюджет исходя из цены отсечения в $50 за баррель, такой уровень планируют установить на 2027-2029 годы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Он отметил, что власти учли возможное снижение стоимости нефти и нежелательные риски.

Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы России из Москвы. Перенос столицы России из Москвы в другой регион не приведет к значимому повышению эффективности государственного управления. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума. Собянин отметил, что мысли о переносе столицы России за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток всегда есть. Но, по его словам, это является неэффективным способом решения задач регионального развития.