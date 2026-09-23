⚡«Русский бизнес живет по принципу: пока гром не грянет — мужик не перекрестится». Эксперт рассказала, почему только 5% перевозчиков готовы к ЭТрН

Обязательный переход на электронный формат уже успел обернуться для бизнеса цепочкой сбоев — от неготовности водителей до зависших документов у контрагентов. Разбираемся с экспертом, как выстроить работу с ЭТрН без потерь: с чего начать внедрение, что делать при отсутствии интернета в точке погрузки и сценарии возврата товара.

Татьяна Глушакова — основатель «БухФакт», бухгалтерский аутсорсинг для перевозчиков. 18 лет в бухгалтерии. Помогаю перевозчикам настроить ЭТрН, подключить ЭДО и не получить штраф до 300 000 ₽.

— Почему внедрение ЭТрН вызвало сложности у бизнеса?

— Потому что русский бизнес живет по принципу: «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится». И даже когда грянет — есть надежда, что пронесет. Формальная дата перехода и реальная готовность бизнеса оказались двумя разными вещами. По данным опросов, регулярно работают с ЭПД лишь около 5% участников рынка. Остальные либо затягивают процесс, надеясь на переходный период, либо просто не понимают, с чего начать. Основная сложность — не в самой цифре, а в том, что нужно встроить новый слой цифровой инфраструктуры в уже работающую логистику.

— Где чаще всего все ломается: в данных, в процессах или в людях?

— Ломается в людях и процессах. Данные — это следствие. Когда водитель не понимает, зачем ему приложение, когда логист не знает, как действовать при сбое, когда собственник не готов вкладывать время в обучение — вот тут и начинаются проблемы. Технически система работает, но если люди не готовы, она не спасет.

— Какие вопросы вызвали проблемы у водителей, логистов и перевозчиков?

— Самые частые у водителей: «Почему я должен подписывать что-то в телефоне?», «А если интернета нет?», «А если я не могу понять, куда нажимать?». У логистов: «Как подписать документ, если погрузка ночью?», «Что делать, если водитель не ИП?», «Как работать с контрагентами, которые еще не подключились?», «Что делать, если в титуле обнаружилась ошибка уже после отправки?» У перевозчиков: «Сколько это будет стоить?», «Кто поможет настроить 1С?», «Не будет ли ФНС исключать затраты на перевозку при бумажной накладной?»

— С чего начать компании, которая только подходит к теме ЭТрН?

— Начать нужно с КЭП и оператора ЭДО, список таких операторов есть на сайте Минтранса. Работать с ЭТрН напрямую через ГИС ЭПД нельзя, только через оператора. Без них вы не сможете подписать ЭТрН. Дальше — настроить обмен в 1С или другой учетной системе. И самое главное — не откладывать.

— Как выглядит типовой порядок внедрения ЭПД?

— Типовой порядок такой внедрения ЭПД: шаг один — получить КЭП. Шаг два — выбрать оператора ЭДО. Шаг три — подключить и настроить систему (1С или аналог). Шаг четыре — обучить сотрудников (водителей, логистов). Шаг пять — провести тестовую перевозку. Весь процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от масштаба компании.

— Какие обязательные перевозочные документы и обязательные экспедиторские документы должны быть?

— Перевозочные: ЭТрН (транспортная накладная), ЭЗЗ (заказ-заявка), ЭПЛ (путевой лист). Экспедиторские: поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка. Важно: путевой лист можно оформлять как в электронном, так и в бумажном виде .

— Сколько стоило внедрение ЭТрН средней компании?

— Для крупного бизнеса это в первую очередь затраты на интеграцию (от 30 тыс. руб.), а для малого — новые постоянные расходы (от 3,6 тыс. руб. в год). Точная сумма определяется после выбора оператора и оценки сложности вашей 1С. Для небольшого ИП, который хочет просто подписывать входящие документы, есть бесплатные или очень дешевые облачные решения. Нужно выбрать оператора, подключить сервис, настроить обмен, обеспечить работу сотрудников и водителей. Фактически цифровизация становится новой статьей операционных расходов. Точную сумму назвать сложно, так как она зависит от масштаба, но это точно требует вложений.

— Что делать, если ночью или в выходной произошел сбой?

— Это главная боль. Минтранс разъяснил: если QR-код не сформировался, перевозка не останавливается. Водитель может предъявить визуализацию документа на устройстве или распечатанную копию. Логичным шагом для компании станет заблаговременная разработка собственного алгоритма регистрации технических сбоев и регламента связи с сервисной службой. Также можно настроить автоматическое подписание в 1С — после отметки водителя титул подписывается сам.

— Что собственник может сделать, чтобы переломить отношение водителей?

— Показать, что это не усложнение, а упрощение. Водитель не подписывает ЭТрН как перевозчик. Он только подтверждает факт погрузки и выгрузки простой отметкой (ПЭП) в мобильном приложении. Это одно нажатие кнопки. Провести обучение, дать инструкцию. И самое главное — быть на связи, чтобы водитель не остался один на один с проблемой.

— Что делать, если груз едет на несколько складов?

— Если груз едет от одного грузоотправителя к одному грузополучателю, даже если по пути несколько точек выгрузки, Минтранс разрешает оформлять одну ЭТрН. Главное условие — это должно быть одно транспортное средство и один маршрут. Прежде чем оформлять документы, нужно точно понять, кому принадлежат склады, и кто будет подписывать титул Т3 (грузополучатель). Если это одна ЭТрН с несколькими точками, все адреса выгрузки должны быть указаны в документе. Если ситуация сложная и непонятно, как разбить документы, лучше уточнить у оператора ЭДО — они помогут настроить процесс под конкретный маршрут.

— Что делать водителю, если он не может поставить подпись из-за отсутствия интернета?

— Главное, что нужно понять: подпись — это не интернет. QR-код для ГИБДД сохраняется в кэш-памяти телефона и доступен без сети. Водитель должен открыть приложение до выезда, чтобы код загрузился, и показывать его инспектору в любом месте, даже без связи.

Порядок действий при отсутствии интернета в точке погрузки Вариант 1: отложенное подписание (работает автоматически). Современные мобильные приложения (например, «Логистика» от Контур.Диадока) позволяют подписывать документы отлаженно. При попытке подписания без интернета водитель видит оповещение, что накладная будет подписана автоматически при появлении сети. Можно отправляться в рейс, и как только доступ к сети появится, процесс завершится без участия водителя. Это решение особенно актуально, так как 56% водителей в каждом рейсе сталкиваются с отсутствием интернета в местах погрузки. Вариант 2: звонок логисту. Если приложение не поддерживает отложенное подписание, водитель звонит логисту или диспетчеру. Тот подписывает титул перевозчика (Т2) своей КЭП удалённо. Физическое присутствие не требуется.

— Почему так много титулов в ЭТрН?

— Титулы отражают каждый этап перевозки: Т1 — грузоотправитель создал накладную, Т2 — перевозчик принял груз, Т3 — грузополучатель принял груз, Т4 — перевозчик завершил перевозку. Каждый титул подписывается своим участником. Это нужно для прозрачности и контроля.

— Как происходит обмен ЭТрН при возврате груза?

— Обмен ЭТрН при возврате груза происходит не через создание новой накладной, а через механизм переадресовки в рамках уже существующей ЭТрН. Это ключевой момент, который отличает возврат от обычной перевозки.

Как это работает: если грузополучатель отказался от груза (полностью или частично), перевозчик не оформляет новую накладную. Вместо этого в исходной ЭТрН заполняются дополнительные титулы: Т7 — «Переадресовка». Этот титул оформляет перевозчик на основании указания грузоотправителя. В нем указывается новый грузополучатель (например, сам отправитель) или новый адрес выгрузки. Т9 — «Указание о переадресовке». Этот титул оформляет грузоотправитель (или экспедитор), чтобы дать перевозчику распоряжение, куда везти непринятый груз. После оформления Т7 система ГИС ЭПД перевыпускает QR-код для инспекторов ГИБДД.

Два сценария возврата товара Сценарий 1: полный отказ от груза. Грузополучатель при прибытии оформляет титул Т3 с отметкой об отказе и указывает причину. Перевозчик подписывает титул Т4, фиксируя, что выдача груза не состоялась. Грузоотправитель оформляет титул Т9, указывая себя (или свой склад) как нового получателя. Перевозчик на основании Т9 оформляет титул Т7 с новым маршрутом. Когда груз возвращается к отправителю, тот подписывает новый титул Т3 как грузополучатель. Перевозчик подписывает финальный титул Т4, и документооборот завершается. Сценарий 2: частичный отказ. Грузополучатель в титуле Т3 указывает, сколько груза принято, а сколько — нет. Перевозчик подтверждает частичную выгрузку. Стороны договариваются, куда везти непринятую часть. Перевозчик оформляет титул Т7 с новым адресом. Новый грузополучатель (или исходный отправитель) подписывает титул Т3 на оставшуюся часть. Перевозчик завершает документооборот финальным титулом Т4.

— Не будет ли ФНС исключать затраты на перевозку при бумажной накладной?

— Будет. С 1 сентября 2026 налоговая не принимает бумажные накладные для подтверждения расходов и вычета НДС. Если вы оформите перевозку на бумаге — расходы не засчитают, НДС к вычету не примут. Переходный период до 1 марта 2027 — это только для ГИБДД (устное замечание). Налоговой это не касается.

— Какие советы можете дать грузоперевозчикам?

— Выберите оператора ЭДО, который работает без сбоев. Проверьте готовность всей цепочки, а не только себя. ЭТрН работает только тогда, когда к ней готовы все участники: грузоотправитель, перевозчик, водитель, грузополучатель, склад. Уже в первые дни работы бизнес столкнулся с тем, что документы «зависают» на стороне контрагентов. Компании ведут отдельные реестры неподписанных документов и ежедневно отслеживают их статусы.

Заранее составьте карту участников и проверьте готовность каждого на практике. Настройте 1С так, чтобы документы подписывались автоматически. Если настроить автоподписание, после отметки водителя титул подписывается сам. Также стоит помнить: QR-код работает офлайн, а данные синхронизируются позже. Для этого нужно правильно подключить модуль 1С-ЭПД и настроить обмен с оператором. Обучите водителей — это займет время, но сэкономит нервы. Раньше он вез бумажную накладную, следил, чтобы не потерялась, а теперь просто показывает QR-код с телефона.

Разработайте алгоритм действий при сбоях. Первые дни работы показали: операторские системы могут работать нестабильно, а статусы документов — не обновляться сутками. Заранее решите: кто подписывает документы ночью и в выходной, как фиксировать технические сбои, к кому обращаться в техподдержку. Это позволит не паниковать и не останавливать перевозку.

ЭТрН и инструкции для конкретных случаев

Подписка Клерк.Система. Помогает бухгалтеру работать без паники.

Если у вас есть вопрос или ситуация, которую стоит разобрать, напишите об этом в комментариях — учтем при подготовке новых материалов.