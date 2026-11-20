ФНС пересчитает НДФЛ с зарплаты, дивидендов и процентов по вкладам. С 2027 года НДФЛ будет рассчитываться с совокупности доходов (с учетом применимых вычетов), включая: доходы от продажи имущества, доходы от дивидендов, доходы по операциям с ценными бумагами, доходы от реализации долей в уставном капитале российских компаний, доходы от операций с цифровыми финансовыми активами или правами, доходы от процентов по банковским вкладам. В течение года ООО посчитает НДФЛ с зарплаты и дивидендов отдельно. Даже если обе выплаты получает один человек. Банк удержит с облагаемых процентов резидента 13% при любой сумме процентной базы. По итогам года ФНС сложит базу по зарплате, базу по дивидендам и облагаемые проценты по вкладам в российских банках. К этой сумме применит шкалу 13–22% и учтет НДФЛ, уже удержанный налоговыми агентами.

№ 617-9 , который сокращает федеральный перечень видов деятельности, для которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Вместо широкого списка в нем останется около 50 кодов ОКВЭД (растениеводство и животноводство, производство молочной продукции, производство хлебобулочных изделий, производство одежды и обуви и т.д.).

Центробанк будет мониторить переводы граждан для выявления теневых бизнес-расчетов. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет ЦБ РФ обязанностью передавать в ФНС сведения о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от других физических лиц. Получив такие сведения, налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам этих граждан.

Общепит и бытовые услуги попадут под торговый сбор. Госдума одобрила во втором чтении поправки, которые распространяют торговый сбор на кафе, рестораны и предприятия бытовых услуг с 1 апреля 2027 года. Облагаться сбором будут услуги общепита и бытовые услуги, оказываемые через объекты как с залом обслуживания посетителей, так и без него.

ФНС будет вести реестр систематических нарушителей правил применения ККТ и получать от банков в течение часа сведения о безналичных покупках, а освобождения от применения касс перестанут действовать для ряда предпринимателей при обороте от 1 млн рублей в месяц. Реестр нарушителей будет вестись с 1 февраля 2027 года. Обязанности организаторов массовой торговли вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Дума одобрила налог на сверхдоходы для горнодобывающих компаний. Госдума приняла во втором чтении законопроект № 618-9 о налоге на сверхдоходы для горнодобывающих компаний. Ставка налога составит 30%, для золота — 20%. При этом сумма налога по каждому виду полезного ископаемого не сможет превышать 15% выручки от его реализации за вычетом начисленного НДПИ. Налог будет рассчитываться с учетом прироста мировых цен на полезные ископаемые: для расчета за 2027–2029 годы сравниваются средние цены за 2026–2028 годы с уровнем 2025 года. Налоговая база определяется как произведение объема добычи и превышения средней мировой цены над базовой. Для расчета за 2027 год цену 2025 года увеличат на коэффициент 1,1, за 2028 год — на 1,21. Если рост цены окажется меньше 10%, налог платить не придется. Налог также не возникнет, если в 2025 году на соответствующем участке недр не велась добыча либо сумма НДПИ по полезному ископаемому за этот год составила менее 10 млн руб.

Личным фондам запретят применять УСН. Госдума приняла во втором чтении поправки к Налоговому кодексу, которые запрещают личным фондам с 1 января 2027 года применять УСН.

Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении. Депутаты Госдумы одобрили законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028–2029 гг. во втором чтении. За принятие проголосовали 383 парламентария, воздержались 33 человека. Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит бюджета в 2027 г. прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП. В 2028 г. доходы ожидаются в размере 45,8 трлн руб., расходы – 51 трлн руб., а в 2029 г. – 48,6 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно.

Госдума приняла во II чтении проект бюджета Соцфонда России на 2027-2029 годы. Страховые пенсии в 2027 году будут повышаться дважды: с 1 февраля на 6,8% (по уровню инфляции за 2026 год), а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит около 29 904 рублей, страховой пенсии – 28 849 рублей, социальной пенсии – 17 586 рублей.

Кабмин может получить право устанавливать плату для операторов электронных торговых площадок за проведение госзакупок. Правительство РФ может получить право устанавливать для операторов электронных торговых площадок (ЭТП) плату за право проведения конкурентных закупочных процедур в рамках госзакупок и закупок госкомпаний. Соответствующие дополнения к законопроекту об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2027 году (№619-9) были приняты Госдумой при его рассмотрении во II чтении.

МВД: мошенники под видом «Моих документов» рассылают СМС о входе в ЛК. Мошенники под видом сервиса «Мои документы» рассылают сообщения о входе в личный кабинет с нового привязанного устройства, заявили в УБК МВД России. Так аферисты пытаются вызвать тревогу и побудить человека начать переписку или перезвонить на указанный номер, пояснили в управлении. «Дальнейшее общение может использоваться для получения конфиденциальной информации, кодов подтверждения или убеждения выполнить действия под предлогом защиты учетной записи», — рассказали в ведомстве.

В Думу внесен проект о реестре недобросовестных участников торгов на рыбоводные участки. Закон об аквакультуре (рыбоводстве) дополняется нормой о создании реестра. « В реестр недобросовестных участников торгов включаются сведения об участниках конкурсов и аукционов, ставших победителями таких конкурсов и аукционов и уклонившихся от заключения договора пользования рыбоводным участком, и о лицах, с которыми указанные договоры заключаются в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся и которые уклонились от заключения указанных договоров», — говорится в тексте проекта.

В Мурманской области медикам будут платить до ₽50 тыс. за ведение беременности. В Мурманской области увеличили до ₽50 тыс. выплаты медицинским работникам, которые сопровождают женщин во время беременности. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационной политики Мурманской области. Система выплат за ведение беременности предусматривает два этапа. Первые ₽25 тыс. специалист получает, когда женщина встает на учет в медицинской организации. Еще ₽25 тыс. выплачивают после рождения ребенка. Таким образом, размер вознаграждения зависит не только от постановки пациентки на учет, но и от завершения беременности рождением ребенка.