Как налоговые органы находят контролируемые иностранные компании

С бюджетом у нашего государства сейчас, как известно, дела обстоят не самым лучшим образом, поэтому налоговые органы изыскивают всяческие возможности для пополнения бюджета, в том числе – не самые тривиальные.

Так, например, среди моих клиентов зафиксирован уже не первый случай, когда российские налоговые органы предъявляют претензии налоговым резидентам России за незадекларированные контролируемые иностранные компании, причём источником информации о наличии доли в иностранных компаниях российские налоговики публично называют анализ информации из открытых источников. Например, данные из публичного реестра юридических лиц Чешской Республики.

Однако в качестве альтернативы я полагаю, что тайно вполне может и осуществляться обмен финансовой и налоговой информацией со странами, которые официально входят в перечень так называемых недружественных стран. О наличии такой возможности представители ФНС России говорили ещё на Петербуржском налоговом форуме в конце 2022 года и впоследствии только подтверждали данную информацию. И, понятное дело, перечень государств, с которыми тайно продолжался обмен информацией не раскрывается.

Что рекомендуется делать в текущей ситуации❓

Я категорически не рекомендую занимать выжидательную позицию и надеяться, что о вашей КИК не узнают. Лучше подать уведомление о КИК, чем попасть на штраф в 500 000 рублей и потом мучительно пытаться натянуть смягчающие обстоятельства аки сову на глобус, дабы хоть как-то снизить размер штрафа.