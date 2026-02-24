ИИ не способен выполнять функцию юридического ассистента

Копилка ситуаций, когда искусственный интеллект предоставляет неверную информацию по юридическому вопросу, продолжает стремительно пополняться.



Ещё в конце прошлого года ко мне за помощью обратился клиент, которому нужно было оценить налоговые последствия при оказании российской организацией инжиниринговых услуг в адрес казахстанского заказчика.

В ходе анализа больше неопределенности возникло в отношении обложения сделки налогом на добавленную стоимость – точно ли подпадали услуги моего клиента под определение «инжиниринговые услуги», и, как следствие, обложение сделки НДС по месту нахождения покупателя таких услуг (ст. 29 Приложения №18 к Договору об ЕАЭС).



Вероятно, именно поэтому клиент не акцентировал своё внимание на информацию о том, что налогообложение прибыли российской организации осуществляется только в России (пункт 1 статьи 7 Конвенции об избежании двойного налогообложения РФ и РК), поскольку Конвенция не содержит отдельного порядка о взимании налога у источника выплаты с вознаграждения за оказанные инжиниринговые услуги.

Клиент принял работу, подписал акт и оплатил консультационные услуги. Но спустя пару месяцев возвращается ко мне с сообщением следующего содержания:



«Вы сказали, что доход от сделки с казахстанской компанией будет облагаться налогом на прибыль только в России. Но мы тут пообщались с ChatGPT, и он нам сказал, что при выплате казахстанской компанией вознаграждения за инжиниринговые услуги в адрес нерезидента в Казахстане должен удерживаться корпоративный подоходный налог в соответствии с налоговым законодательством Казахстана. Как вы прокомментируете данную ситуацию?».

Проще говоря, ChatGPT не учёл факт существования Конвенции об избежании двойного налогообложения между РФ и Казахстаном.

Конечно, есть определённая доля вероятности, что самим клиентом был некорректно составлен запрос в ChatGPT.

Но, как подсказывает моя практика, скорее ChatGPT ещё не научился учитывать не только положения национального законодательства, но и анализировать положения международных соглашений. Хотя бы в части соглашений между РФ и третьими странами.

Поэтому моя категорическая рекомендация – не полагайтесь на искусственный интеллект. Он ещё (или, может быть, никогда) не готов к выполнению роли юридического ассистента при решении управленческих задач. И данный пост – вовсе не, как говорит сейчас молодёжь, байт на заказы юридических услуг, а желание уберечь собственников бизнеса, бухгалтеров и юристов от ошибок, которые могут дорого стоить бизнесу.